«Визит без обязательств»: как приезд Канье Уэста переполошил Москву Продюсер Яна Рудковская заявила, что Канье Уэст приехал в Москву

Канье Уэст неожиданно добрался до России: американский рэпер прилетел в Москву поздравить друга, дизайнера Гошу Рубчинского с юбилеем. Артист поселился в нескольких шагах от Кремля, его встретили черной икрой, водкой и другими «вкусностями русской кухни». Кроме праздничного застолья и прогулок, Йе может присматривать площадку для будущего концерта.

Американский рэпер Канье Уэст (также называет себя Йе) прилетел в Москву на день рождения российского модельера Гоши Рубчинского, сообщили «Газете.Ru» в команде бренда последнего. С 2023 года Рубчинский — главный дизайнер марки одежды и обуви Yeezy, которая принадлежит музыканту.

«Это дружеский частный визит без любых коммерческих обязательств», — заявили в команде Рубчинского.

Российскому модельеру накануне исполнилось 40 лет. По информации журнала «Москвичка», Уэст прилетел в столицу в тот же день на частном самолете. Он поселился в отеле Four Seasons в центре города, по соседству с Кремлем. Исполнитель выбрал номер «Президентский люкс» стоимостью 1 млн 100 тыс. руб. в сутки площадью 220 кв. м (и это не самые дорогие апартаменты гостиницы).

О приезде Йе в столицу стало широко известно после поста продюсера Яны Рудковской, которая написала:

«Канье Уэст уже в Москве! Это супер новость! Остановился в самом сердце столицы! Скрестили пальцы по шоу в Лужниках! Мои ставки если оно будет-то 80 тыс. sold out за 3 дня. Ну ладно…. Неделю максимум! Мегакрутой он конечно! Что тут вообще говорить!» (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Черная икра, водка и гражданство РФ

Заселившись, Йе сразу отправился в ресторан «Белуга». Там рэпер провел праздник в кругу родственников и друзей Рубчинского.

«Компания угощалась черной икрой, водкой и вкусностями русской кухни. Канье как большой ценитель нашей культуры остался в восторге», — написала «Москвичка».

После банкета Уэст с Рубчинским приехали в гости к маме дизайнера, которую тот познакомил со своим другом и начальником.

30 июня журналистка Ксения Собчак опубликовала видео, как Канье с Рубчинским любуются Москвой с обзорной площадки на крыше ГУМа. Позже рэпера заметили в ресторане торгового комплекса. Хотя сотрудники ГУМа заявили, что у них нет информации о том, что Йе действительно у них был, Mash опубликовал видео нескольких свидетелей визита рэпера в торговый комплекс. По данным Telegram-канала, Уэст и Рубчинский обедали в ресторане Bosco Cafe в ГУМе. Обед из 30 позиций обошелся команде Йе в 72 тыс. руб., а еще 10 тыс. составили чаевые. Артист пил колу без сахара и ел запеченного лосося с песто и зеленью за 3,1 тыс. руб.

Shot написал, что Канье приехал не один, а со своей женой Бьянкой Цензори.

«Однако в группе людей, гуляющих с Канье и Гошей, ее пока не видели. Возможно, она все еще пытается найти подходящий наряд для прогулок по Москве среди своего привычного гардероба», — отметил канал, намекая на эпатажный стиль одежды, которым знаменита Цензори.

В Думе тем временем уже выразили готовность предложить Уэсту российское гражданство.

«Если он попросит,... если он действительно хорошо относится к нашей [стране], почему нет?» — заявила зампред комитета нижней палаты парламента по культуре Елена Драпеко.

Что известно о концерте Йе в Москве

В команде Рубчинского подчеркнули, что в рамках этого визита Уэст не планировал выступать. Сторона дизайнера также не ведет с ним каких-то переговоров о будущих шоу. В то же время во время поездки рэпер хотел посмотреть местные концертные площадки.

«Только что говорила с Гошей лично — Канье... поедет смотреть площадки для концерта (Лужники первым делом), но самого концерта в эти дни не будет — это частный визит. Сейчас он отсыпается», — сообщила Собчак около 12:00 мск (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Однако в интернете уже начали продавать билеты на концерт Йе, который якобы пройдет в «Лужниках». Стоят они от одной до нескольких тысяч рублей.

«На текущий момент никаких заключенных договоров в «Лужниках» по данному мероприятию нет», — заявила пресс-служба площадки.

Впервые информация о концерте рэпера в столице появилась в начале мая. Mash утверждал со ссылкой на организаторов из «Лужников», что артист приедет на свой день рождения 8 июня. Переговоры велись год, и в итоге контракт на выступление якобы подписали.

«Сам артист признался — ждет, рад и заряжен на успех», — отмечал Telegram-канал.

Глава корпорации PMI, организующей концерты мировых звезд в России, Евгений Финкельштейн подтвердил, что переговоры действительно велись. Но не конкретно про 8 июня, и на тот момент официального решения о концерте не было.

«Я знаю, что выступление Канье Уэста обсуждается, мы тоже ведем переговоры по этому проекту. Самое главное, что 8 число является концертом «Macan» на стадионе «Спартак». Огромное количество полиции будет находиться там. Проводить в один день два больших мероприятия… Не очень понимаю, как это можно организовать», — удивился Финкельштейн.

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников в конце мая заявил, что летнего концерта Уэста в России не будет. Кроме того, не все в стране были рады возможному выступлению Йе. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выступала против, осудив манеру одеваться жены музыканта.

«Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих «голых вечеринок» хватает», — написала она.