«Изоляторы заполнены, детей просили забрать»: в пензенском лагере отравились более 30 человек СК начал проверку после обращения более 30 детей за медпомощью в лагере Пензы

Прокуратура в Пензе сообщила, что в детском лагере «Белка» более 30 детей обратились за помощью в больницу. Им диагностировали желудочно-кишечное расстройство. Некоторых из них поместили в изолятор. Надзорное ведомство проводит проверку, в том числе организации питания в учреждении. На прошлой неделе в этом лагере уже меняли организатора питания после проведенной проверки. Родители отравившихся детей считают, что причиной отравления могла стать грязная посуда или еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества».

Первые сведения

У более чем 30 детей в детском лагере «Белка» в Пензе 27 и 28 июня появились признаки отравления. Они обратились за медицинской помощью, сообщила пресс-служба прокуратуры Железнодорожного района города.

Начата проверка. Проверяют в том числе организацию питания в лагере.

«По предварительным сведениям, на данный момент более 30 детей пожаловались на плохое самочувствие, некоторые из них помещены медицинским работником лагеря в изолятор», — отметили в надзорном ведомстве.

Вместе с пензенской прокуратурой проверку проведет Следственный комитет.

В прокуратуре уточнили, что ранее лагерь уже проверяли. Тогда в отношении представителя организатора питания возбудили дела, в том числе по статьям 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции». Тогда же директору центра вынесли представление. 23 июня в лагере заменили организатора питания.

Состояние детей

Как сообщили в региональном Минздраве, у обратившихся за помощью детей нашли признаки желудочно-кишечного расстройства, им назначили лечение. Сейчас все они в стабильном состоянии.

«Многие собираются возвращаться в отряды. Те, кто оставался в изоляторе в лагере, с улучшением состояния также возвращаются в отряды», — уточнили в ведомстве.

По сообщению губернатора Олега Мельниченко, четыре ребенка из числа обратившихся за помощью находятся в изоляторе, но их состояние не вызывает у врачей опасений. Он отметил, что держит ситуацию на личном контроле.

Сообщения родителей

Как рассказала «Газете.Ru» мать пострадавшего ребенка Светлана, смена в лагере открылась 23 июня, а спустя два дня двое ее детей начали плохо себя чувствовать, у них начались диарея, рвота, температура 38 градусов.

«И таких детей там было много, изоляторы были заполнены, поэтому вожатые просили забрать детей домой. Планируем, конечно, вернуться по выздоровлении, но отдых испорчен, впечатления соответствующие. Не могу сказать (чем отравились). Думаю, дело в условиях. Может в воде», — сказала она.

По словам жительницы Пензы Натальи, ее сын отравился вскоре после отправки в лагерь. Ребенок жаловался на сильную тошноту, боль в животе и головокружение. Как считает Наталья, причиной отравления могла стать грязная посуда. Сын рассказал ей, что медперсонал лагеря отшучивается и утверждает, что дети сами наелись «запрещенки».

Мать еще одного ребенка Ольга рассказала, что первые симптомы появились у ее дочери 25 июня. По ее словам, директор учреждения объяснила отравление тем, что дети переели чипсов и сухариков. Ольга добавила, что на сегодняшний день в отряде из 33 человек осталось лишь 17.

Как пишет Telegram-канал «Пенза Новости», по словам родителя одного из отравившихся детей, причиной отравления стала еда, для приготовления которой используются продукты «сомнительного качества». По данным канала, в результате случившегося более 100 детей забрали родители.