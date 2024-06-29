«ВСУ все равно найдут мишень»: Украина атаковала 5 регионов России

Ночью ВСУ несколько раз атаковали российские регионы. Под удар попали Крым, Белгородская, Тверская и Брянская области. Больше всего пострадала Курская область, где погибли пять человек, в том числе дети. Утром в Анапе на фоне происходящего эвакуировали пляж из-за «авиационной опасности», однако позже выяснилось, что власти ее не объявляли. Подробности — в нашем материале.

Трагедия в Курской области

В Курской области при атаке украинского дрона погибли пять человек, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

«К большому горю, в результате сброса погибло пять человек, из них два маленьких ребенка. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу», — уточнил чиновник.

БПЛА атаковал деревню Городнище Рыльского района, которая находится фактически на границе Украины и России. Дрон прилетел в частный жилой дом, здание полностью сгорело. Трагедия случилась ночью, Смирнов написал о ней в 7:50 мск.

Глава Рыльского района Андрей Белоусов побывал на месте происшествия, где к 12:00 мск записал видео в бронежилете на фоне тел убитых, которые в это время начали накрывать тканью.

«Очередная трагедия на нашей земле. Враги обстреляли мирных жителей, погибли мирные граждане... Вот сейчас наши санитары забирают этих погибших людей. Я выражаю слова глубокой скорби близким, родственникам», — сказал чиновник.

Он попросил местных жителей не выходить ночью из дома, «не перемещаться в приграничных селах» и ни в коем случае не оставаться на улице во время обстрелов. Белоусов также напомнил, что люди могут обратиться к властям, чтобы воспользоваться пунктами временного размещения и получить помощь при выезде из приграничных населенных пунктов.

Атака на Крым

Ночью над Крымом сбили два беспилотника, затем Севастополь около 9 мск атаковали ракетами. Губернатор города Михаил Развожаев отчитался об уничтожении двух целей. Telegram-канал «Новости Крыма» утверждает, что всего сбито якобы пять целей.

«Осколки сбитых целей упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе... Пострадали трое мирных», — сообщил Развожаев.

У людей осколочные ранения легкой степени, всех доставили в больницу. Обломки также повредили несколько домов, в районе Ялтинского кольца загорелась трава.

Власти Севастополя подчеркнули, что во время нападения в городе исправно работала система воздушной тревоги:

«Информация о том, что сегодня в городе не работали системы оповещения — это фейк».

Развожаев после обстрела пляжа Учкуевки признал, что есть районы, где регулярно не слышно сирену. Он поручал доработать вопрос. «Все пробелы выяснены, оборудование закуплено», — отмечал чиновник.

Дроны-камикадзе и ложная тревога

Кроме Крыма и Курской области, за последние сутки ВСУ пытались нанести удары по другим российским регионам. Минобороны РФ отчиталось об уничтожении двух БПЛА над Тверской, одного над Брянской и одного над Белгородской областями. Позже над всей территорией Белгородской и Курской областей объявляли ракетную опасность. В Тверской области дроны сбили в Торопецком округе, а в Брянской — над Суражским районом. Губернатор Белгородской области уточнил, что украинские дроны-камикадзе атаковали движущиеся по дороге автомобили, трое мирных жителей получили ранения.

Утром из-за опасности удара с воздуха также эвакуировали анапский пляж в поселке Витязево, сообщило местное издание KubanPress со ссылкой на своего корреспондента на месте событий:

«Около 10:00 мск администрация пляжа через громкоговорители попросила отдыхающих покинуть место отдыха. В качестве причины называлась авиационная опасность. Люди массово стали покидать пляж, и уже через десять минут у береговой линии практически никого не было».

В доказательство издание приложило видео с пляжа. За кадром женщина говорит то же самое, и действительно видно, как с пляжа уходит толпа отдыхающих, несмотря на хорошую погоду. При этом тревоги или каких-то объявлений в громкоговоритель на записи не слышно.

Власти региона после появления новости опровергли эту информацию: «Авиационная опасность официально не объявлялась. В городе и на пляжах все спокойно».

По поводу пляжа Витязево проводят проверку. Ранее депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил закрыть пляжи в Краснодарском крае и Севастополе, как и все региональные места отдыха вблизи стратегических и военных объектов, однако некоторые эксперты не считают это выходом.

«Власти, конечно, могут последовать его совету и закрыть некоторые пляжи для посещения туристами, но атаки ВСУ все равно найдут мишень», — заявил экономист и политолог Роман Иноземцев.