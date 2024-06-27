«Мужчина в грязи искал по вагонам дочь»: как пассажиры пережили обрушение поезда в Коми Пассажирка сошедшего с рельсов в Коми поезда нашла между туалетами окровавленную девочку

Три человека погибли при сходе с рельсов в Коми вагонов пассажирского поезда, следовавшего из Воркуты в Новороссийск. Пострадали около 50 человек. Пассажир поезда и родственник пострадавшей семьи рассказали «Газете.Ru», как люди после крушения оказывали друг другу первую помощь и ждали спасателей в Инте, к которой нет дороги.

«Брат до сих пор в шоковом состоянии»

В поезде №511 Воркута — Новороссийск ехала на отдых семья Щеневых — Ирина, Александр и их 14-летняя дочь. Вскоре после отправления поезда со станции Инта, вагон, в котором они находились, сошел с путей. Дочь Александра и Ирины сейчас в коме, у ребенка диагностированы множественные переломы, рассказал «Газете.Ru» брат Александра Юрий.

«Девочку, как я понял, выкинуло из вагона. Потому что ей уже на улице проводники и пассажиры оказывали медицинскую помощь, у нее было сильное кровотечение», — рассказывает родственник пострадавшей семьи.

Ирина и Александр отделались ушибами и порезами, их жизням и здоровью ничего не угрожает.

По словам Щенева, семью доставили в медицинское учреждение в Инте, где девочку прооперировали. Уже утром, 27 июня, спецбортом их доставили в больницу в Сыктывкар. Девочку ввели в медикаментозную кому.

«Брат до сих пор находится в шоковом состоянии. Единственное, рады, что они живы. Все родственники сейчас молятся, чтобы ребенок вылечился», — говорит Юрий.

close 100% Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 года Северо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости

«Она даже ответить ничего не могла»

«Я ехала с маленькой дочкой в Киров в 5-м вагоне. Примерно через 20 минут после отправления со станции Инта мы почувствовали три сильных толчка. Через несколько минут наш проводник попросил выйти из вагона всех мужчин и объяснил, что произошло», — рассказывает Анна Терентьева, пассажирка пятого вагона.

По ее словам, сотрудники поезда сработали оперативно: проводник спрашивал, есть ли среди пассажиров врачи, психологи, и те, кто умеет оказывать первую помощь. Мужчин попросили помочь эвакуировать людей, а женщин — рассаживать пострадавших по купе и оказывать психологическую помощь.

«Все сплотились, никто не ругался, все обнимали друг друга, поддерживали», — отмечает Анна.

Два раза пассажиры замечали испачканного в грязи мужчину, который ходил по вагонам и искал свою дочь. «Я не знаю, нашел ли он своего ребенка. Я его больше не видела», — говорит Анна.

Анна рассказала как она и другие пассажиры обнаружили между туалетами девятиклассницу Лену из Инты. Она была в крови.

«Я говорю: девочка, ты чего здесь стоишь? Она даже ответить ничего не могла. Мы ее сразу повели к нам в купе, дали ей одежду, переодели, дали нужные таблетки. А потом приехала бригада скорой помощи», — вспоминает Анна.

Пассажиры поезда №511 провели в вагонах около 12 часов. По словам Анны, все это время люди собирали аптечки, носили пледы, воду, мокрые полотенца, чтобы оказать первую помощь. К утру на место крушения поезда приехала бригада волонтеров, которая эвакуировала пассажиров с места трагедии — они отправились до своих конечных станций спецпоездом.

close 100% Спасатели МЧС России во время разборов завалов пассажирского поезд Воркута — Новороссийск, сошедшого с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 года МЧС России/ТАСС

«К утру нас эвакуировали и пересадили на другой поезд. Сейчас люди отдыхают. Но утром многие плакали. Мы с соседкой посмотрели друг на друга и заревели», — поделилась Анна.

Что произошло

Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 пассажира. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков.

В экстренных службах «Интерфаксу» сообщили, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.

В результате крушения вагонов поезда погибли три человека, в том числе одна несовершеннолетняя девочка.

Около 50 человек считаются пострадавшими. Семь пассажиров в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

close 100% Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 года Северо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС

В минздраве Коми сообщили, что из-за отсутствия дорог бригады скорой помощи не смогли приехать к месту крушения, поэтому были направлены три вертолета. Как рассказал глава Коми Владимир Уйба, путь по воздуху отнимает много времени — из Сыктывкара до Инты лететь на вертолете пять часов. К пострадавшим врачи отправились на специальном пожарном поезде МЧС.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.