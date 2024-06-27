«Мужчина в грязи искал по вагонам дочь»: как пассажиры пережили обрушение поезда в Коми

«Брат до сих пор в шоковом состоянии»
В поезде №511 Воркута — Новороссийск ехала на отдых семья Щеневых — Ирина, Александр и их 14-летняя дочь. Вскоре после отправления поезда со станции Инта, вагон, в котором они находились, сошел с путей. Дочь Александра и Ирины сейчас в коме, у ребенка диагностированы множественные переломы, рассказал «Газете.Ru» брат Александра Юрий.
«Девочку, как я понял, выкинуло из вагона. Потому что ей уже на улице проводники и пассажиры оказывали медицинскую помощь, у нее было сильное кровотечение», — рассказывает родственник пострадавшей семьи.
Ирина и Александр отделались ушибами и порезами, их жизням и здоровью ничего не угрожает.
По словам Щенева, семью доставили в медицинское учреждение в Инте, где девочку прооперировали. Уже утром, 27 июня, спецбортом их доставили в больницу в Сыктывкар. Девочку ввели в медикаментозную кому.
«Брат до сих пор находится в шоковом состоянии. Единственное, рады, что они живы. Все родственники сейчас молятся, чтобы ребенок вылечился», — говорит Юрий.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 годаСеверо-Западная транспортная прокуратура/РИА Новости
«Она даже ответить ничего не могла»
«Я ехала с маленькой дочкой в Киров в 5-м вагоне. Примерно через 20 минут после отправления со станции Инта мы почувствовали три сильных толчка. Через несколько минут наш проводник попросил выйти из вагона всех мужчин и объяснил, что произошло», — рассказывает Анна Терентьева, пассажирка пятого вагона.
По ее словам, сотрудники поезда сработали оперативно: проводник спрашивал, есть ли среди пассажиров врачи, психологи, и те, кто умеет оказывать первую помощь. Мужчин попросили помочь эвакуировать людей, а женщин — рассаживать пострадавших по купе и оказывать психологическую помощь.
«Все сплотились, никто не ругался, все обнимали друг друга, поддерживали», — отмечает Анна.
Два раза пассажиры замечали испачканного в грязи мужчину, который ходил по вагонам и искал свою дочь. «Я не знаю, нашел ли он своего ребенка. Я его больше не видела», — говорит Анна.
Анна рассказала как она и другие пассажиры обнаружили между туалетами девятиклассницу Лену из Инты. Она была в крови.
«Я говорю: девочка, ты чего здесь стоишь? Она даже ответить ничего не могла. Мы ее сразу повели к нам в купе, дали ей одежду, переодели, дали нужные таблетки. А потом приехала бригада скорой помощи», — вспоминает Анна.
Пассажиры поезда №511 провели в вагонах около 12 часов. По словам Анны, все это время люди собирали аптечки, носили пледы, воду, мокрые полотенца, чтобы оказать первую помощь. К утру на место крушения поезда приехала бригада волонтеров, которая эвакуировала пассажиров с места трагедии — они отправились до своих конечных станций спецпоездом.
Спасатели МЧС России во время разборов завалов пассажирского поезд Воркута — Новороссийск, сошедшого с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 годаМЧС России/ТАСС
«К утру нас эвакуировали и пересадили на другой поезд. Сейчас люди отдыхают. Но утром многие плакали. Мы с соседкой посмотрели друг на друга и заревели», — поделилась Анна.
Что произошло
Сход девяти вагонов поезда Воркута — Новороссийск с рельсов произошел 26 июня в 18:12 мск на перегоне Инта-1 – Угольный Северной железной дороги. По данным РЖД, поезд состоял из 14 вагонов, в нем находилось 232 пассажира. В компании заявили, что причиной крушения стал подмыв путей из-за обильных осадков.
В экстренных службах «Интерфаксу» сообщили, что из-за повреждения насыпи машинист применил экстренное торможение.
В результате крушения вагонов поезда погибли три человека, в том числе одна несовершеннолетняя девочка.
Около 50 человек считаются пострадавшими. Семь пассажиров в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.
Пассажирский поезд, сошедший с рельсов в районе города Инта республики Коми, 27 июня 2024 годаСеверо-Западная транспортная прокуратура/ТАСС
В минздраве Коми сообщили, что из-за отсутствия дорог бригады скорой помощи не смогли приехать к месту крушения, поэтому были направлены три вертолета. Как рассказал глава Коми Владимир Уйба, путь по воздуху отнимает много времени — из Сыктывкара до Инты лететь на вертолете пять часов. К пострадавшим врачи отправились на специальном пожарном поезде МЧС.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.