Бежавшая от талибов журналистка не получила убежища в РФ. И вернулась в Кабул, где ей грозит казнь

27-летняя афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, бежавшая от талибов (организация запрещена в России), улетела из России в Афганистан, где ей может грозить смертная казнь, рассказали адвокаты девушки «Фонтанке».
25 июня состоялось последнее заседание по апелляции на приговор о нелегальном пересечении границы в сторону ЕС. После этого Хассани вылетела из Москвы в Кабул. Об этом ее адвокаты узнали от представителей афганской диаспоры в Санкт-Петербурге.
«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», — заявила адвокат Мария Беляева.
Ее коллега Елена Фадеева отметила, что, скорее всего, у Хассани больше не было сил оставаться в России и она не знала, куда еще может податься. Несмотря на риски, она выбрала вернуться в Афганистан, при этом адвокаты предупреждали, что на родине ее могут казнить.
Журналистка должна была прилететь в Кабул утром 26 июня.
Как Хассани бежала из родной страны
До прихода к власти талибов Кобра Хассани успела получить высшее образование, работала на телевидении, занимаясь политической и социальной журналистикой, управляла своим рестораном в Кабуле, где можно было брать книги для чтения. Она публично боролась за права женщин, выступала против обязательного ношения хиджаба.
В 2021 году, когда талибы захватили Кабул, она бежала из Афганистана, боясь за свою жизнь и здоровье. Хассани говорила, что на родине ее ждет «смерть и преследование талибов». Сначала она поехала в Таджикистан, а затем на Украину. По данным издания «Ротонда», Хассани поступила на экономический факультет одного из университетов в Киеве.
После начала СВО Хассани хотела переехать из Украины в Германию, где жил ее молодой человек, она планировала это сделать через Польшу. Знакомые дали журналистке контакты перевозчиков, которые пообещали легально перевезти ее через границу. Однако они обманули девушку и привезли в Россию.
В мае 2022 года Хассани и еще 11 граждан Афганистана попытались незаконно пересечь границу России с Евросоюзом. Журналистка утверждает, что не знала о нелегальном характере подобного действия. Против нее возбудили уголовное дело.
Суд и депортация
В мае 2023 года Кировский районный суд постановил депортировать Хассани, так как у нее не было нужных документов для пребывания в России. В феврале этот же суд постановил отменить решение и приговорил журналистку к двум годам лишения свободы, однако ей засчитали время, проведенное в СИЗО, поэтому отпустили из-под стражи.
Но получить убежище в России девушка не смогла. Миграционная служба МВД, как писала «Фонтанка», посчитала, что для предоставления убежища Хассани нет никаких оснований.
Адвокат Елена Фадеева отметила, что Хассани устала от судебного процесса и хочет вернуться в Афганистан, «чтобы все это закончилось». Журналистка прекратила отношения с молодым человеком из Германии, однако ее двоюродная сестра, проживающая в Австралии, была готова принять девушку.
Адвокаты девушки стали искать варианты, куда она могла бы уехать. Журналистка не могла покинуть страну, пока действовала подписка о невыезде — для снятия ограничений она должна была получить решение суда на фарси (ее родной язык). Более того, прокуратура подала апелляцию по миграционному делу, что также вынуждало Хассани оставаться в России. Прокурор требовал пересчитать вычитание дней, отбытых в заключении, из назначенного срока в колонии-поселении. Суд отказал в этом требовании, поэтому журналистка смогла улететь из страны.