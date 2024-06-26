Бежавшая от талибов журналистка не получила убежища в РФ. И вернулась в Кабул, где ей грозит казнь Бежавшей от талибов журналистке Хассани пришлось улететь из РФ в Афганистан

Афганская журналистка Кобра Хассани, пытавшаяся получить убежище в России, решила вернуться в Афганистан, несмотря на грозящую ей там смертную казнь. По словам адвокатов, девушка устала от судебного процесса в России и «хочет, чтобы все это закончилось». Хассани в Афганистане работала на телевидении, имела свой бизнес и боролась за права женщин. После прихода к власти талибов* девушка бежала из страны. В России ее обвинили в незаконном пересечении границы, когда она пыталась уехать в Европу, и собирались депортировать на родину.

27-летняя афганская журналистка и феминистка Кобра Хассани, бежавшая от талибов (организация запрещена в России), улетела из России в Афганистан, где ей может грозить смертная казнь, рассказали адвокаты девушки «Фонтанке».

25 июня состоялось последнее заседание по апелляции на приговор о нелегальном пересечении границы в сторону ЕС. После этого Хассани вылетела из Москвы в Кабул. Об этом ее адвокаты узнали от представителей афганской диаспоры в Санкт-Петербурге.

«Вариантов уехать было много, от Албании до Германии. Но все требовало усилий, времени, денег», — заявила адвокат Мария Беляева.

Ее коллега Елена Фадеева отметила, что, скорее всего, у Хассани больше не было сил оставаться в России и она не знала, куда еще может податься. Несмотря на риски, она выбрала вернуться в Афганистан, при этом адвокаты предупреждали, что на родине ее могут казнить.

Журналистка должна была прилететь в Кабул утром 26 июня.

Как Хассани бежала из родной страны

До прихода к власти талибов Кобра Хассани успела получить высшее образование, работала на телевидении, занимаясь политической и социальной журналистикой, управляла своим рестораном в Кабуле, где можно было брать книги для чтения. Она публично боролась за права женщин, выступала против обязательного ношения хиджаба.

Как талибы пришли к власти «Талибан» правил страной с 1996 по 2001 год, после чего был свергнут Северным альянсом. В 2021 году США объявили о выводе своих войск из Афганистана, и талибы начали наступление на позиции афганской армии, захватили Кабул и подчинили жизнь афганцев строгим нормам шариата.



Положение женщин в Афганистане после возвращения к власти «Талибана» резко ухудшилось. Власти запретили женщинам участвовать в большинстве сфер общественной жизни, девочки не могут посещать школу после шестого класса, а женщины — работать. Доступ женщин к поездкам и медобслуживанию также ограничен, если они не состоят в браке или не имеют опекуна мужского пола. За появление на улице без хиджаба женщине грозит арест. Талибы также объявили, что будут публично пороть и забивать камнями до смерти женщин, замеченных в половой связи вне брака.



Под запретом в стране находятся телевидение, музыка и музыкальные инструменты, изобразительное искусство, алкоголь, компьютеры и шахматы, а также белая обувь (поскольку белый — цвет талибского флага).

В 2021 году, когда талибы захватили Кабул, она бежала из Афганистана, боясь за свою жизнь и здоровье. Хассани говорила, что на родине ее ждет «смерть и преследование талибов». Сначала она поехала в Таджикистан, а затем на Украину. По данным издания «Ротонда», Хассани поступила на экономический факультет одного из университетов в Киеве.

После начала СВО Хассани хотела переехать из Украины в Германию, где жил ее молодой человек, она планировала это сделать через Польшу. Знакомые дали журналистке контакты перевозчиков, которые пообещали легально перевезти ее через границу. Однако они обманули девушку и привезли в Россию.

В мае 2022 года Хассани и еще 11 граждан Афганистана попытались незаконно пересечь границу России с Евросоюзом. Журналистка утверждает, что не знала о нелегальном характере подобного действия. Против нее возбудили уголовное дело.

Суд и депортация

В мае 2023 года Кировский районный суд постановил депортировать Хассани, так как у нее не было нужных документов для пребывания в России. В феврале этот же суд постановил отменить решение и приговорил журналистку к двум годам лишения свободы, однако ей засчитали время, проведенное в СИЗО, поэтому отпустили из-под стражи.

Но получить убежище в России девушка не смогла. Миграционная служба МВД, как писала «Фонтанка», посчитала, что для предоставления убежища Хассани нет никаких оснований.

Адвокат Елена Фадеева отметила, что Хассани устала от судебного процесса и хочет вернуться в Афганистан, «чтобы все это закончилось». Журналистка прекратила отношения с молодым человеком из Германии, однако ее двоюродная сестра, проживающая в Австралии, была готова принять девушку.

Адвокаты девушки стали искать варианты, куда она могла бы уехать. Журналистка не могла покинуть страну, пока действовала подписка о невыезде — для снятия ограничений она должна была получить решение суда на фарси (ее родной язык). Более того, прокуратура подала апелляцию по миграционному делу, что также вынуждало Хассани оставаться в России. Прокурор требовал пересчитать вычитание дней, отбытых в заключении, из назначенного срока в колонии-поселении. Суд отказал в этом требовании, поэтому журналистка смогла улететь из страны.