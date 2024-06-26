«Даже не пытался затормозить»: семья с ребенком на BMW вылетела с 3-го этажа паркинга в Краснодаре РИА: водитель BMW, вылетевшей с 3 этажа парковки в Краснодаре, мог менять имя

В Краснодаре автомобиль BMW вылетел с третьего этажа закрытой парковки торгового центра. Находившиеся внутри водитель, его беременная возлюбленная и их сын погибли. По данным Baza, пара поссорилась, в результате чего мужчина намеренно набрал скорость, поехал по направлению к стене и не пытался затормозить. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

В Краснодаре 25 июня около 12:30 автомобиль BMW пробил бетонную стену закрытой парковки торгового центра «Галерея» и упал с десятиметровой высоты. Внутри находились 37-летние Рафаэль и Екатерина и их десятилетний сын (по другой информации 12-летний). Все они скончались от полученных травм, несмотря на попытки врачей их реанимировать. Мэр города Евгений Наумов в Telegram-канале написал, что трагедия случилась в оживленном месте, но никто из прохожих не пострадал.

«Уже идет доследственная проверка. Сейчас нам важно выяснить, как вообще подобная трагедия могла произойти. Сделать выводы, усилить меры безопасности, если потребуется», — добавил Наумов.

Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю проинформировала, что местные следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двух и более людей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, в результате чего погибла вся семья.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал собственника ТЦ «незамедлительно обеспечить дополнительные меры безопасности на автомобильной парковке», чтобы подобных трагедий больше не было. Полиция приостановила деятельность парковки.

По данным Telegram-канала Shot, за несколько минут до трагедии между Рафаэлем Аракельяном, находившимся за рулем, и Екатериной возникла ссора. После этого они поехали по парковке. На кадрах с места произошедшего видно, что BMW находился далеко от стены, но водитель набрал скорость и через несколько секунд пробил бетонное ограждение. Автомобиль пробил стену и, перевернувшись, упал на оживленной улице.

«Рафаэль даже не пытался затормозить — на полу нет никаких следов тормозного пути», — пишет Baza.

Очевидцы вызвали бригаду скорой медицинской помощи и полицию. Находившиеся внутри автомобиля люди были без сознания. Медики пытались реанимировать пострадавших, но не смогли. По данным Mash, первым умер мальчик.

Вскрытие показало, что Екатерина находилась на четвертом месяце беременности, сообщил Telegram-канал 112.

Помимо преднамеренного убийства, сотрудники правоохранительных органов рассматривают и другие версии: третье лицо могло повредить автомобиль, в результате чего транспортное средства оказалось технически неисправно, водитель мог перепутать педали газа и тормоза.

«Обман зрения»

Друг Аракельяна рассказал «Газете.Ru», что погибший не любил ездить на больших скоростях и учил этому своих младших товарищей. Кроме того, он был опытным водителем:

«На одном из кадров видео из парковки видно, что там есть подъем на въезде. Я, как водитель с 15-летним стажем, могу сказать, что, когда едешь там, пока пика подъема не достигнешь, дальше ничего не видишь. Вот что там произошло. Эта машина скоростная, очень быстрая, она как спорткар. Он, когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел. А там вправо резкий поворот, и туда заехать бы тоже не успел. Расстояние маленькое там было. Он водит машины давно. У него и больше намного была машина — Toyota Land Cruiser 200, она в три раза больше этой машины и выше. У этого человека багаж за спиной и опыт вождения большой. Просто обман зрения там произошел. К тому же там покрытие скользкое. Зимой на шипах я не мог подниматься. Там отшлифованная поверхность, сложно остановиться».

Друг Аракельяна не знает, заезжал ли мужчина ранее на эту парковку.

«Он порядочный хороший мальчик, он бы лишнего ничего не допустил. Тем более он не один был. Помимо девушки, с ним там и ребенок был. Это не тот человек, который гонял бы. Некоторые комментируют, что он якобы перед девушкой хотел повыпендриваться. Нет, такого не могло быть. Этот человек для города с нуля построил реабилитационный центр, помогал нарко- и алкозависимым. Немаленький вклад в этот город внес. Многим помогал и являлся примером для нас всех, и он соответствовал этому примеру», — охарактеризовал собеседник погибшего водителя.

На тротуаре не было людей

Очевидица Сусанна рассказала «Газете.Ru», что она вместе с подругой услышала грохот:

«Прямо перед подругой упала машина, успела отпрыгнуть назад, отделалась царапинами. Успела назад отбежать, сначала увидела тень, затем начали падать обломки. Все очень быстро произошло. <...> Каким-то чудом на тротуаре никого не было и не придавило. Автомобиль сильно поврежден, дверь сразу выломали, подбежали мужчины пытались перевернуть авто, потом решили ждать скорую».

Другая очевидица Мария добавила, что за 30 секунд до трагедии была на месте, куда упала машина.

«Через 10-15 секунд после падения начали люди подходить, мужики дверь выламывать. Они минут десять ломали, никак не могли достать человека из машины. Минут через 15 приехала пожарная машина, полиция. На тот момент просто дверь открыли, человека не вытащили», — уточнила Мария.

Раньше ремонтировал машины

По данным Shot, Аракельян был руководителем центра восстановления личности «Высота», в котором лечили людей от различных зависимостей. Мужчина купил BMW около месяца назад. Kp.ru выяснило, что водитель хотел продать автомобиль, поэтому приводил его в порядок.

РИА Новости из регистрационных документов водителя выяснило, что Аракельяна Рафаэля Рубеновича раньше звали Бутенко Роман Захарович. Это видно по номеру его ИНН. С 2016 по 2021 годы мужчина занимался техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.