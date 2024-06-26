Арестован глава «Уральских заводов». Василия Мусина обвиняют в мошенничестве при гособоронзаказе

Гендиректор АО «Уральские заводы» Василий Мусин арестован по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. По информации источников, он поставил в МВД иностранные радиостанции под видом российских на 50 миллионов рублей.

Генеральный директор акционерного общества «Уральские заводы» Василий Мусин был арестован по обвинению в мошенничестве, связанном с выполнением государственного оборонного заказа. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа. Мусин подозревается в особо крупном мошенничестве, предусмотренном частью 4 статьи 159 УК РФ (до 10 лет лишения свободы).

По данным следствия, Мусин, находясь на посту гендиректора, обманным путем похитил значительную сумму денег, выделенных МВД для обеспечения выполнения оборонного заказа. Другие подробности официально не сообщаются.

АО «Уральские заводы» входит в одноименную финансово-промышленную группу. Компания проектирует и производит средства связи для правоохранительных органов, промышленности и транспортно-логистических предприятий.

По информации источников РИА Новости в силовых структурах,

Мусин организовал поставку радиостанций иностранного производства, выдав их за российские товары.

Речь идет о контракте на сумму около 50 млн руб. , сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

В разное время между «Уральскими заводами» и МВД было заключено не менее восьми контрактов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. К примеру, сумма одного из них составляла 8,5 млн руб. Договор предполагал поставку в ведомство носимой цифровой радиостанции.

Уголовное дело было возбуждено в отношении Василия Мусина и других неустановленных пока следствием лиц 17 июня.

Мусин был задержан в рамках оперативно-следственных мероприятий, после чего суд принял решение об аресте. В ходе судебного заседания были озвучены подробности обвинения, включая факты подмены российских товаров зарубежными аналогами. Сейчас следствие продолжает работу по делу, выясняя все обстоятельства и проверяя возможную причастность других лиц к мошеннической схеме.