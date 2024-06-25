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Общество

В Махачкале сообщили о стрельбе. В МВД заявили, что «все спокойно»

В Махачкале полицейские ищут двух людей, открывших огонь по сотрудникам ППС

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В центре Махачкалы перекрыли Университетскую площадь. В городе проводят операцию по задержанию стрелявших в силовиков. Жителей Махачкалы просят не покидать свои дома. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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23:20

На этом «Газета.Ru» завершает сегодняшнюю онлайн-трансляцию. За развитием событий следите в нашей новостной ленте.

23:17

❗️Официальное сообщение МВД по Дагестану:

«Поступило сообщение от очевидца о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека».

На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой».

23:16

23:13

На улице Пашабекова возле ресторана «Хаял» в Дербенте поступило ложное сообщение о захвате заложников. Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает, пишет Telegram-канал «Мой Дербент».

23:11

23:08

Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

23:07

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила РИА Новости, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.

23:06

Полиция стянула силы к центру Махачкалы из-за сообщения о подозрительной машине. Предварительно, сигнал не подтвердился.

23:05

❗️ Оцепление на университетской площади Махачкалы снимают.

23:04

Все началось из-за черной «Приоры», потом послышались звуки выстрелов людям и началась суета. Никто не пострадал, все нормально. Сейчас в Махачкале усиленно будут, пишет Telegram-канал «Эхо Дагестана».

23:03

В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию, пишет Telegram-канал «Махачкала».

23:02

23:00

Сотрудники полиции увидели у молодого парня предмет, похожий на оружие. При попытке задержания он пустился в бегство. Территория оцеплена.

22:57

Силовики в Махачкале отгоняют прохожих и просят жителей не выходить из дома.

22:56

В Махачкале в районе больницы на Университетской улице вооруженные автоматами сотрудники полиции окружают территорию и проводят какую-то операцию, передает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».

Подписчики канала сообщают о стрельбе, но информация не подтверждена.

22:53

22:50

Здравствуйте, уважаемые читатели. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию происходящего Махачкале, где в районе университетской площади проводится операция по задержанию подозреваемых.

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