В Махачкале сообщили о стрельбе. В МВД заявили, что «все спокойно»

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❗️Официальное сообщение МВД по Дагестану:
«Поступило сообщение от очевидца о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека».
На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой».
На улице Пашабекова возле ресторана «Хаял» в Дербенте поступило ложное сообщение о захвате заложников. Полиция отработала все необходимые мероприятия и убедилась, что безопасности людей ничего не угрожает, пишет Telegram-канал «Мой Дербент».
Обстановка на Университетской площади в Махачкале спокойная, усилены меры безопасности, силовики патрулируют улицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Руководитель пресс-службы МВД Дагестана сообщила РИА Новости, что план «Перехват» в Махачкале не вводился.
Полиция стянула силы к центру Махачкалы из-за сообщения о подозрительной машине. Предварительно, сигнал не подтвердился.
Все началось из-за черной «Приоры», потом послышались звуки выстрелов людям и началась суета. Никто не пострадал, все нормально. Сейчас в Махачкале усиленно будут, пишет Telegram-канал «Эхо Дагестана».
В районе улиц Магомеда Гаджиева и Коркмасова в Махачкале правоохранительные органы проводят мероприятия и предупреждают население о необходимости покинуть эту территорию, пишет Telegram-канал «Махачкала».
Сотрудники полиции увидели у молодого парня предмет, похожий на оружие. При попытке задержания он пустился в бегство. Территория оцеплена.
В Махачкале в районе больницы на Университетской улице вооруженные автоматами сотрудники полиции окружают территорию и проводят какую-то операцию, передает Telegram-канал «Нетипичная Махачкала».
Подписчики канала сообщают о стрельбе, но информация не подтверждена.