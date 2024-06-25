В Махачкале сообщили о стрельбе. В МВД заявили, что «все спокойно»

23:17

❗️Официальное сообщение МВД по Дагестану:

«Поступило сообщение от очевидца о том, что он «увидел в районе Университетской площади вооруженного человека».

На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Все спокойно. Команда — отбой».