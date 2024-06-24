«Дробление бизнеса». Почему основателю «Мастертел» мешают провести аудит собственного бизнеса

Корпоративный конфликт развивается в московском телекоммуникационном холдинге «Мастертел». В настоящее из бизнеса пытаются выдавить известного IT-предпринимателя, основателя и одного из совладельцев холдинга, генерального директора АО «Мастертел» Виталия Езопова. Его лишили части доли во владении и предлагают уволиться. Об истории конфликта — в материале «Газеты.Ru».

«После того как я пригласил Белова в бизнес «Мастертел», у нас как «итальянская семья»: два равноправных в холдинге человека — это проблема в бизнесе, потому что любой из них может заблокировать все решения», — рассказывает в интервью «Известиям» основатель и совладелец холдинга «Мастертел», генеральный директор АО «Мастертел» Виталий Езопов.

С его партнером, бывшим первым заместителем генерального директора АО «Мастертел» Михаилом Беловым у него возникли разногласия. При этом Белов был наделен широкими полномочиями, и де-факто руководил административно-распорядительной и финансово-хозяйственной деятельностью. А все началось с желания Виталия Езопова провести IPO, президентской амнистии дробления бизнеса, а также идеи внешнего аудита.

Конкуренция

Сегодня холдинг «Мастертел» — ведущая технологическая компания с более чем 20-летним опытом работы, которая управляет критической инфраструктурой в Москве и Московской области. Это более 15 тысяч километров оптоволоконных кабелей, более 20 центров обработки данных, холдинг обслуживает совокупно около 10000 клиентов — операторов связи, государственные и финансовые учреждения, промышленные предприятия и тысячи организаций, чьи офисы расположены на территории Московского региона. В холдинг «Мастертел» входят: АО «Мастертел», АО «Марафон», ООО «МТ Телеком», ООО «Облако для бизнеса», ООО «Русские облака», ООО «3Дата», ООО «ДЦ 3Дата», ООО «НэтУанРус», ООО «БизнесТелеком» и другие.

«Чтобы быть конкурентоспособными на рынке, нужно предлагать уникальные сервисы хранения и обработки информации, защиты от хакеров. Поэтому, во-первых, должны быть постоянные инновации. Во-вторых, многое зависит от качества сервиса. Он должен быть первоклассным. В-третьих, важна надежность. Это совокупность факторов, которые позволяют быть компании инновационной. И конечно, достижение качественных результатов возможно только при слаженной работе профессионального коллектива», — говорит основатель «Мастертела» Виталий Езопов.

Глобальные перспективы

По мнению Езопова, на сегодняшний день у России есть уникальная возможность совершить принципиальный технологический рывок. Он заключается в том, что в России многие цифровые услуги уже созданы в формате коммодити. То есть, например, передача данных: уже есть стек протоколов, сертифицированный, стандартизированный, и не надо что-то новое изобретать.

В стране есть стандарты дата-центров, вычислений. Западные компании ушли, и сегодня есть колоссальный потенциал для развития. По мнению Езопова, российские айтишники в состоянии собрать рынки потребителей цифровых услуг размером в несколько сотен миллионов.

«За два года был сделан сумасшедший рывок. Мы видим это на примере Москвы. Необходимо масштабировать уникальный опыт на всю страну и предлагать это нашим партнерам за рубежом. Я бы хотел в эту систему встроиться, чтобы холдинг «Мастертел» мог цивилизованно развиваться, используя при этом весь опыт и багаж знаний, который у нас есть», — резюмирует Виталий Езопов.

Амнистия

В послании Федеральному собранию в феврале президент России Владимир Путин предложил ввести амнистию за дробление бизнеса. Применяющие такую схему компании должны перейти к работе «в белую». Кроме того, президент отметил, что необходимо поддерживать высокотехнологичные компании в РФ для привлечения капитала.

«Конечно, мы добром хотим ответить на такие действия, пойти на встречу, выполнить все наказы президента, выйти из тени, объединиться, сделать прозрачный бизнес, показать, что мы в состоянии работать лучше западных компаний. Собственно, это все было импульсом для внутренней реструктуризации «Мастертела» в преддверии выхода на IPO, что я предложил провести, но с бизнес партнером возникли разногласия», — рассказывает основатель IT-холдинга.

По словам Езопова, выход на IPO даст приток инвестиций для масштабирования бизнеса, а для этого нужно обеспечить цивилизованное корпоративное управление.

«Акционеры, полностью контролирующие операционное управление, — это всегда колоссальный минус для любого инвестора, значит, нужно исключить данный фактор. Затем дробление бизнеса. Исторически сложилось так, что у нас есть эти признаки. Часть предприятий работает на упрощенной системе налогообложения, а часть на основной.

Я принципиально против такой истории, потому что это и налоговые, правовые, и репутационные риски. И когда президент сообщил об амнистии, я первым делом сказал, что нужно уходить от дробления, от таких схем, необходимо объединяться. Нужно провести независимый аудит. Но, когда я пришел к партнеру с этими предложениями, тот заявил, что этого делать не нужно. И аргументов с его стороны не было», — отмечает Виталий Езопов.

Враждебные действия

Предложение провести аудит послужило триггером для начала враждебных действий со стороны Михаила Белова и рейдерского захвата компании. «Неприятие идеи с аудитом наводит на подозрения, что были нарушения, и мой партнер в связке с финансовым директором делал какие-то вещи, о которых я не знаю. У меня есть право по закону это проверить, но это вызвало ожесточенное сопротивление».

Езопова отключили от всех систем и без его ведома из АО «Мастертел» начали переводить клиентскую базу на технические «пустые» компании. Езопова лишили части долей во владении холдинга. Это касается «МТ телеком», оператора сети дата центров премиального уровня сервиса — «3Дата», облачного провайдера — «Русские облака», оператора связи — «НэтУан Рус», издательства популярного журнала «Цифровой Океан», а также крупнейшей в России компании в сфере приключенческого туризма - RussiaDiscovery.

По данному факту Езопов подал заявление в правоохранительные органы, и в настоящее время проводится проверка сообщения о преступлении.

Перспективы решения

«Я официально проинформировал партнеров о ситуации в холдинге. Мне жаль, что мое детище, компании, которые я создавал более 20 лет страдают, но я уверен, что здравый смысл, справедливость и желание развития возьмут верх», — подчеркнул Виталий Езопов.

Адвокат Клементьева Екатерина, которая в курсе ситуации в «Мастертеле» отмечает: «Основателя бизнеса Виталия Езопова шантажируют доведением АО «Мастертел» до банкротства. Происходящие противоправные действия сказываются на репутации компании, на партнерах, на клиентах, на коллективе, который не понимает, что происходит. Однозначно видно, что коллективом продолжают манипулировать.

Холдинг лихорадит по вине одного из партнеров. В настоящее время в стране выработана серьезная практика противодействия так называемым «рейдерским захватам». У Езопова есть безусловное право провести комплексную проверку всех аспектов деятельности компании и выявить мотивы противоправных действий. Кроме того, очевидно, что совершается самоуправство, превышение должностных полномочий, мошенничество. Данным действиям также будет соответствующая правовая оценка со стороны правоохранительных органов».