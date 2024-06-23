В центре Сергокалы неизвестные обстреляли машину с полицейскими

На площади в центре дагестанского села Сергокала неизвестные обстреляли машину с полицейскими. Об этом сообщает МВД по региону.

В результате нападения один сотрудник полиции получил ранение, отметили в ведомстве.

«Один ранен. Для выполнения боевого задания силовики направились на место», – сообщили в МВД, отметив, что информация предварительная.

23 июня вечером боевики из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь в Дербенте. По данным МВД Дагестана, в результате нападения погибли шестеро, ранены 12 сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «теракт». В республике ввели режим контртеррористической операции.

Муфтий Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаев осудил теракты в республике, назвав их кровавым безумием. Кроме того, он заявил, что с помощью насилия радикалы хотят разжечь межконфессиональную вражду в России.

Ранее глава Дербента прокомментировал ситуацию со стрельбой в городе.