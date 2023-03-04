«Теперь мы понимаем». Пять лет после отравления Скрипалей

Посольство РФ в Лондоне в годовщину инцидента в Солсбери обвинило Великобританию в фабрикации событий с отравлением бежавшего из России экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По мнению дипломатов, отравление Скрипалей «было пробным шаром в кампании по демонизации России».

Посольство России в Великобритании обвинило власти Соединенного Королевства в «фабрикации» инцидента в Солсбери в 2018 году, когда были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По мнению российских дипломатов, это было сделано, чтобы «начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

«Теперь мы понимаем, что официальный Лондон и не был заинтересован в поисках истины», — утверждают в посольстве.

Дипломаты также заявили, что за пять лет расследования «истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями». Кроме того, в диппредствительстве указали, что Лондон «наотрез отказался» от предложенного Россией сотрудничества и обвинил Москву в произошедшем.

«Очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России», — утверждается в сообщении посольства.

В дипмиссии рассказали, что направили в МИД Великобритании ноту с требованием прояснить ситуацию со здоровьем и местоположением Сергея и Юлии Скрипалей.

«К сожалению, мы до сих пор ничего не знаем о судьбе двух наших граждан, пропавших на британской земле», — сообщили в посольстве.

По словам дипломатов, многочисленные обращения к британским властям, касающиеся нынешнего положения Скрипалей и обстоятельств произошедшего в Солсбери, остались без ответа. Посольство пообещало, что не прекратит «добиваться от Великобритании ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы».

Одновременно с посольством выступил и сам российский МИД. Там заявили, что Лондон до сих пор не предоставил «достоверной информации» по «делу Скрипалей» и отказывается от совместного расследования с Россией, несмотря на ее предложения. Ведомство подчеркнуло, что Москва продолжит требовать от Лондона официальной информации по произошедшему в Солсбери, а также консульского доступа к Скрипалям.

Что произошло в Солсбери

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

В результате отравления отец и дочь Скрипали попали в больницу, врачам удалось их вылечить. Об их дальнейшей судьбе официально не сообщалось — по соображениям безопасности. В Скотланд-Ярде рассказали, что в ходе инцидента другие мужчина и женщина отравились тем же веществом, что и Скрипали. Пострадавшая 44-летняя Дон Стерджес умерла в окружной больнице Солсбери 8 июля. Британские власти признали ее случайной жертвой применения «Новичка».

По мнению правоохранительных органов Великобритании, к произошедшему причастна российская разведка, а обвиняемыми по делу проходят Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев), которых британские спецслужбы называют агентами ГРУ.

По словам помощника комиссара полиции Лондона по контртерроризму Нила Басу, в гостиничном номере, где останавливались подозреваемые, были обнаружены следы «Новичка». Образцы были сняты там 4 мая (через два месяца после инцидента в Солсбери) и проверены в Лаборатории научно-технических оборонных исследований на военной базе «Портон-Даун».

Спустя некоторое время Петров и Боширов дали интервью главному редактору государственного телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором отвергли обвинения в свой адрес. Они говорили, что приехали в Солсбери как туристы и хотели посмотреть на «знаменитый собор» и его «123-метровый шпиль». Мужчины заявили Симоньян, что работают в фитнес-индустрии.

Российская сторона также категорически отвергла все обвинения в отравлении Скрипалей. Посольство РФ в Лондоне заявило, что специалисты из лаборатории в Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение отравляющего вещества.

В 2021 году представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «решительно осуждает» все попытки Лондона возложить на нее ответственность за случившееся в Солсбери. По ее словам, РФ настроена установить реальные факты относительно произошедшего со Скрипалями.

Газета The Sunday Times в 2020 году со ссылкой на источники сообщила о переезде Скрипалей в Новую Зеландию. В то же время племянница бывшего полковника ГРУ Виктория Скрипаль рассказала, что не знала об этом переезде. По ее словам, вопрос участия ее родственников в программе защиты свидетелей обсуждался, однако необходимую медицинскую помощь им могли оказать только в Великобритании.