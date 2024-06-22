Подозреваемых и обвиняемых мобилизуют для СВО. К вербовке подключили ФСБ и МВД

МВД, ФСБ, МЧС, таможенники и судебные приставы начали набор подозреваемых и обвиняемых для участия в специальной военной операции (СВО), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
Действуя под контролем прокуратуры, эти ведомства активно взаимодействуют с военкоматами для призыва физически здоровых лиц в возрасте от 18 до 65 лет. Взамен фигурантам уголовных дел гарантируется приостановление, а затем и прекращение уголовного преследования, а также снятие судимостей.
ГУ МВД по Москве получило указание от начальника следственного управления Виктора Городкова о необходимости изучения и исполнения порядка взаимодействия с военкоматами. Этот порядок включает приостановление и прекращение расследований в связи с призывом на службу. Подобные инструкции получили и следователи ФСБ, дознаватели МЧС, ФССП и ФТС. Следователям поручено разъяснять подозреваемым и обвиняемым их право на заключение контракта с Минобороны для освобождения от уголовной ответственности.
Все обращения от желающих заключить контракт должны незамедлительно направляться в военкоматы. Следователи обязаны вести учет всех потенциальных рекрутов и предоставлять эти данные руководству по первому требованию. Контроль за мобилизацией осуществляется через составление списков с указанием инкриминируемых деяний и назначение ответственных сотрудников.
Изменения в законодательстве и новый рекрутинг
Внесенные весной этого года изменения в УК и УПК позволяют привлекать к военной службе обвиняемых и подозреваемых, за исключением лиц, обвиняемых в терроризме, госизмене, шпионаже и педофилии. Ранее набором на СВО занимался исключительно Следственный комитет России, теперь к этому процессу подключились и другие правоохранительные структуры.
По данным «Ъ», механизм отбора работает следующим образом. После возбуждения уголовного дела фигурантам предлагают армейскую альтернативу. При их согласии данные направляются в ближайший военкомат. Главное требование — соответствие возрасту и физическому состоянию. Если военкомат соглашается на контракт, уголовное преследование приостанавливается и прекращается после награждения фигуранта госнаградой, завершения СВО или утраты жизни или здоровья.
Процесс контролируют органы прокуратуры. Все мероприятия по отбору подследственных, находящихся в СИЗО, проводят в самих изоляторах. Представители военкоматов и врачи могут посещать изоляторы по ходатайствам следователей или дознавателей. В день выхода на свободу фигуранта военные обеспечивают его призыв по мобилизации, и уже бывшего подследственного передают под надзор сначала военкомату, а затем командованию части, в которой будет проходить службу. С подследственным заключается контракт.
Все переговоры с кандидатами ведутся индивидуально. Им разъясняют, что участие в боевых действиях освобождает от наказания и предоставляет льготы, включая обеспечение для членов семей. Если у подследственного было звание, оно может быть восстановлено.
Уголовное преследование прекращается на основании документов от командиров воинских частей. Командир части уведомляет органы дознания и следствия о прекращении преследования после награждения или увольнения с воинской службы. На отправку решения дается три дня.