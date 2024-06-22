«Воспринял СВО как личную трагедию»: режиссера «ДМБ» Романа Качанова объявили иноагентом

Минюст внес в список иноагентов режиссера Романа Качанова, снявшего «ДМБ» и «Даун Хаус». В ведомстве считают, что он выступал против СВО, отождествлял Россию с террористической организацией и распространял фейки об армии. В обновленный список иноагентов также вошли активист Сергей Антонов, юрист и правозащитник Алексей Прянишников, бывшие петербургские депутаты Владимир Волохонский и Никита Кириллов и француз Лоран Винатье, которого задержали по обвинению в выполнении функций иноагента.

Министерство юстиции России обновило реестр иностранных агентов, включив в него режиссера Романа Качанова и еще пятерых человек.

«Р. Р. Качанов выступал против специальной военной операции на Украине, отождествлял Российскую Федерацию с террористической организацией. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, а также Вооруженных Сил Российской Федерации. Участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации», — говорится в сообщении на сайте Минюста.

Качанов — сын советского мультипликатора и создателя «Чебурашки» Романа Качанова-старшего, режиссер и сценарист фильмов «ДМБ», «Даун Хаус», «Неваляшка», «Арье», «Гена Бетон» и других. В «ДМБ» он сам сыграл каптера Геру Либермана, рассуждавшего о сусликах, которых никто не видит, но они есть.

Качанов уехал из России, осудил военную операцию на Украине и в знак протеста отказался от проката своего фильма «Марш утренней зари» в России, представив его в Риге в августе 2022-го.

Летом того же года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (объявлен иноагентом и внесен в список террористов и экстремистов) Роман Качанов назвал происходящее на Украине «страшной трагедией».

«Ужас, не ужас — тут очень сложно подобрать слова... Но я должен сказать, что, понятно, я на стороне страдающего и защищающегося народа Украины. Потому что мы все в первую очередь люди. И когда люди вынуждены защищаться, ты просто по дефолту оказываешься на их стороне», — сказал режиссер.

Он признался, что воспринял начало СВО «как личную трагедию», потому что «что-то недоработал».

»[Думал, что] мир лучше не станет, но, может быть, моя работа сохранит баланс, чтобы зло не поднялось. Мир невозможно сделать лучше, но можно сохранить баланс. И вот когда все это случилось, я понял, что даже то, что делал мой папа [известный российский мультипликатор Роман Качанов – старший] — все эти «Чебурашки», «Тайны третьей планеты», — и то, что делал я, — все пошло прахом», — сказал Качанов.

Иноагентами также признаны активист Сергей Антонов, юрист-правозащитник Алексей Прянишников, бывшие петербургские муниципальные депутаты Владимир Волохонский и Никита Кириллов, а также французский исследователь Лоран Клод Жан-Луи Винатье. Его ранее задержали по обвинению в выполнении функций иноагента на территории РФ.

Как утверждается, Антонов, Волохонский, Кириллов и Прянишников распространяли «недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике».

Антонов «отождествлял РФ с террористической организацией», считают в Минюсте. Он также «участвовал в деятельности организации, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной» в России.

Против военной операции, согласно данным Минюста, выступали все, кроме Прянишникова. Кроме того, все признанные иноагентами россияне уехали из страны.

Неделю назад Минюст внес в реестр иноагентов комика Данилу Поперечного, журналиста и бывшего главного редактора «Сноба» Станислава Кучера, протестантского епископа Альберта Раткина, политического деятеля Игоря Артемьева, активиста и политтехнолога Алексея Комелева.

Список иностранных агентов ведется с 2013 года. Сейчас в нем числится 820 физических и юридических лиц.