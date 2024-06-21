Поехала в Сочи, чтобы забыть о расставании: тело унесенной в море девушки нашли спустя 5 дней В Сочи нашли тело девушки, предположительно, утонувшей в море 16 июня

В Сочи обнаружили тело девушки. Предположительно, это 20-летняя туристка из Липецкой области, которая в первый раз приехала на море после расставания с парнем. Во время шторма она прогуливалась по пляжу с другом, и ее смыло в открытое море. Сестра туристки рассказала «Газете.Ru», что люди на берегу все видели, но не пришли на помощь, а спасатели и полиция не сразу стали ее искать.

Сочинские спасатели обнаружили тело девушки. По предварительной информации, это 20-летняя туристка, которую волной унесло в открытое море 16 июня, сообщила пресс-служба МЧС России в Telegram-канале. В посте уточняется, что ее личность будет установлена после опознания.

По данным Mash, тело нашли напротив пляжа «Зеленая Роща» в Хостинском районе — в нескольких километрах от пляжа «Ривьера», где пропала туристка. Несколько дней спасатели искали девушку на катерах и лодках.

Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Первый раз на море

Как узнал RT, туристку из Липецкой области зовут Диана. Она впервые поехала на море, не знала об опасностях шторма и плохо плавала.

«Она только недавно рассталась с парнем, поэтому предложение друга [поехать вместе на юг] восприняла с радостью. Радовалась, потому что впервые ехала на море — и сразу в Сочи», — рассказала подруга туристки Татьяна.

Очевидцы сняли на камеры мобильных телефонов, как по берегу во время сильного шторма гуляют мужчина и девушка. Волны начинают усиливаются, несмотря на это пара, держась за руки, заходит в воду. Молодые люди обнимаются. В это время их накрывает очередная волна, мужчину она отбросила к берегу, а девушку — в море. Какое-то время ее голова виднелась над поверхностью, после чего она пропала. Мужчина бегал по берегу моря, не рискнув плыть за ней.

Telergam-канал Kub Mash рассказал, что Диана приехала отдыхать вместе с другом Андреем. В одном из клубов они встретили Дениса, рано утром вместе пошли на пляж, чтобы сфотографироваться на фоне шторма. Мужчины утверждают, что Диана намеренно подошла близко к воде, чтобы получить эффектные кадры. Андрей якобы попытался отговорить подругу от такого шага, но она ему нагрубила. Денис пытался удержать ее за руки, но их обоих накрыло волной.

«Все видели, но никто не помог»

Сестра туристки Аника рассказала «Газете.Ru», что Диана приехала в Сочи из города Усмань Липецкой области. Родственница утверждает, что ее сестру можно было спасти, но никто из очевидцев ей не помог:

«В четыре утра они пошли гулять по пляжу: Диана и двое молодых людей — Андрей из города Усмань, они вместе поехали на море, второго мальчика зовут Денис, я не знаю, познакомились они там или были знакомы до. Есть видео, где четко видно, как они стоят по колени в воде. Волна за волной, Диану отшвырнуло на берег два раза, но никто из очевидцев не помог девочке. По словам Андрея, он побежал за спасателями, хотя вытащить на берег ее было можно! Стояли люди и просто смотрели и снимали на телефон. Все видели, но никто не помог. Это произошло на берегу, не в глубине».

Аника считает, что в произошедшем виноваты друзья Дианы.

«В воде был Денис. Андрей уехал [из Сочи после случившегося]. Он звонил и сказал, что привезет вещи Дианы, и все. Да [парни виноваты]. Они не помогли, когда была возможность! И вообще, в шторм подходить к морю запрещено. Они это знали! Диана впервые на море, ей 20 лет, она многое не понимает. Но Андрею 31-32 года, он должен был понимать всю опасность и не позволить вообще идти туда!» — подчеркнула сестра туристки.

Она добавила, что, несмотря на шторм, пляж был открыт, но спасателей или спасательных кругов там не было.

«Спасатели не стали сразу искать. И заявление в полицию от друга не взяли и сказали: «Только родственники». А родственники находятся в Липецкой области. Мы пытаемся дозвониться до органов весь день. Они даже не приняли еще дело. Не звонили в больницы и не рассылали фото о пропаже человека. Очень халатное отношение органов власти», — заключила Аника.

«Люди недооценивают опасность воды»

Городская администрация Сочи заранее предупредила о приближающемся шторме и порекомендовала жителям и гостям курорта воздержаться от отдыха у воды.

«Метеорологи также предупреждают об опасности формирования смерчей над акваторией Черного моря на участке Магри – Веселое», — отмечается в публикации.

Несмотря на предостережение властей, Диана не единственная, кто пострадал во время стихии. На центральном пляже поселка Лазаревское 16 июня пропал 24-летний житель Красноярска, который купался в шторм. 19 июня очевидцы сообщили, что на дикий пляж выбросило тело утонувшего. Спасатели эвакуировали останки. Пока не уточняется, принадлежат ли они туристу из Красноярска.

Эксперт по выживанию, спасатель Эдуард Халилов рассказал RT, что в подобных ситуациях нужно сохранять спокойствие. Если человека накрыла волна в воде, но в море его не унесло, шанс спастись есть:

«Он должен на одной волне задержаться и потом выскочить на берег. Если человек уже выйти не может, его задача — стараться сохранять спокойствие, от берега отнесло — просто держаться на воде, постараться не нахлебаться и сделать так, чтобы его увидели, его услышали».

Если же волна сбила с ног, по словам специалиста, стоит встать на четвереньки и как можно скорее выползать на берег.

«На самом деле люди недооценивают опасность воды и опасность стихии в целом. Человека накрывает с головой волной, начинает оттаскивать назад. И вот эта галька, которая есть на пляже (а в Сочи именно галька), из-под ног уходит предательски», — отметил специалист.