Прогрессивная шкала НДФЛ. Какие изменения ждут налоговую систему России

Госдума 20 июня в первом чтении рассмотрела законопроект о совершенствовании налоговой системы. Документ, одобренный депутатами, предполагает введение пятиступенчатой шкалы ставок НДФЛ и перераспределение дополнительных доходов в пользу семей с двумя и более детьми с невысокими доходами. Подробнее об изменениях в налоговой системе — в материале «Газеты.Ru».

Как известно, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал реформировать налоговую систему страны, сделав ее более справедливой. Помимо социального значения, новые параметры налоговой системы должны усилить бюджетную стабильность в непростых внешнеэкономических условиях. Недавно глава государства заявил, что изменения налоговой системы, вводящие справедливую систему налогообложения, могут утвердить уже в августе.

В частности, сохраняется высокая нагрузка на федеральный бюджет, что повышает риски расширения бюджетного дефицита. Впрочем, он остается все же на достаточно низком уровне в сравнении со многими развитыми, но недружественными нам государствами. Согласно предварительным данным Минфина, за январь-май 2024 года доходы федерального бюджета составили 14,3 трлн. рублей, расходы – 15,3 трлн. рублей. В результате образовался дефицит в размере 983 млрд. рублей. За пять месяцев текущего года отрицательное сальдо доходов и расходов бюджета оказалось почти на 68% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому во многом способствовала положительная динамика нефтегазовых (+74% в годовом выражении) и ненефтегазовых (34,1%) доходов.

В текущем году наблюдается некоторая стабилизация бюджетных расходов, однако в дальнейшем можно ожидать повторного увеличения трат по мере начала реализации крупных инвестиционных проектов и выполнения новых майских указов президента. Более того, сохраняются риски ухудшения ситуации на мировых сырьевых рынках.

Эффект на экономику

Поправки в налоговую систему должны вступить в силу с началом 2025 года. Значимые изменения коснутся налога на доходы физических лиц (НДФЛ) – будет пересмотрена шкала ставок, зависящая от доходов населения. Ставка в 13% останется для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн. рублей, 15% – свыше 2,4 млн. рублей до 5 млн. рублей. Максимальная ставка в 22% коснется граждан, которые зарабатывают более 50 млн. рублей в год. Минфин оценивает дополнительные поступления в бюджет от пересмотра ставок в размере 533 млрд. рублей в 2025 году и в 1,4 трлн. рублей суммарно за 2025-2027 годы.

Предложенные Минфином поправки предусматривают также увеличение ставки налога на прибыль до 25% (сейчас действует ставка в 20% с учетом некоторых исключений), а российским IT-компаниям предлагается повысить ставку с 0% до 5%, тем самым сохранив льготные условия для этой сферы экономической деятельности, являющейся одним из приоритетных направлений выстраивания технологического суверенитета.

Согласно оценкам Минфина, новые изменения позволят в 2025 году привлечь в бюджет страны дополнительные 1,6 трлн. рублей, а в целом за 2025-2027 годы совокупный эффект от повышения ставки налога на прибыль оценивается в размере 5 трлн. рублей.

В целом новые изменения ставок по налогу на прибыль должны иметь нейтральный эффект на экономику.

С одной стороны, очевидно, что дополнительно уплаченные компаниями налоги могли бы пойти на наращивание базы для инвестиций. Однако более значимыми могут оказаться эффекты от введения новых инвестиционных стимулов для развития производства, которые могут полностью или частично купировать риски снижения инвестиционной активности. Например, власти предложили ввести федеральный инвестиционный вычет для приоритетных отраслей, отмену курсовой пошлины (изъятие средств из оборота компаний), снижение тарифов и взносов для субъектов МСП, задействованных в обрабатывающем сегменте производства. При этом все предыдущие стимулирующие меры со стороны правительства остаются без изменений.

Замедлить инфляцию

Эффекты для экономики и инфляции от пересмотра шкалы ставок по НДФЛ также будут умеренными. Несмотря на частичное перераспределение доходов от состоятельных граждан к менее обеспеченным слоям общества, не стоит ожидать, что это может спровоцировать значимое отклонение от привычной потребительской модели обеих групп населения. Обеспеченные граждане продолжат потреблять, в том числе импортную продукцию, и сберегать (также в иностранной валюте) на том же уровне, в результате чего их вклад в инфляцию останется практически без изменений, учитывая, что ставки в 15% и выше затронут около 3,2% работающего населения.

Не исключается, что сдерживающим фактором для наращивания сбережений в иностранной валюте (что, в том числе, формирует отток капитала) могут стать недавние санкции США в отношении Московской биржи, из-за чего были пересмотрены механизмы функционирования биржевого валютного рынка.

Однако некоторый проинфляционный эффект могут спровоцировать прогрессивные ставки для семей с двумя и более детьми, которым будут предоставляться автоматические налоговые вычеты.

Например, эффективная ставка НДФЛ для таких семей снизится до 6%, если их доходы составляют менее 1,5 прожиточного минимума на человека. На реализацию этой меры, которая затронет около половины всех семей с двумя или более детьми, по оценкам Минфина, потребуется около 100 млрд. рублей в год. Да, можно ожидать, что полученные таким образом деньги этой категорией граждан будут направлены на потребление, однако этот фактор сам по себе не станет определяющим для динамики цен.

На текущий момент главным фактором ускорения инфляции является сохраняющийся высокий спрос, превышающий предложение. Так, согласно данным Росстата, в мае 2024 года наблюдалось ускорение потребительских цен: годовая инфляция составила 8,3% против 7,84% месяцем ранее. А над тем, чтобы стимулировать предложение как раз будут работать меры правительства по поддержке экономики и стимулированию инвестиций.

Дополнительные налоговые доходы будут зачислены в федеральный бюджет, из которого будут перенаправлены в бюджеты субъектов Федерации в виде различных трансфертов.

С одной стороны, новые налоговые условия ставят региональные бюджеты в некоторую зависимость от федерального центра, однако увеличенные объемы трансфертов для реализации ряда проектов вместе с ожидаемым списанием 2/3 долгов регионов перед федеральным бюджетом, могут сформировать дополнительный импульс для регионального развития. А с другой стороны — сокращение долга регионов высвобождает базу для увеличения инвестиций в экономику, разные проекты, стимулирования МСП и частных предпринимателей, а также поддержки кадров для приоритетных направлениях.

Автор: первый заместитель генерального директора ЦСР Глеб Покатович