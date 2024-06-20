Сотни поваленных деревьев и 18 человек в больнице: на Москву обрушились ураган, смерч и мегаливень Дерево насмерть придавило мужчину возле парка Дубки во время урагана в Москве

Днем 20 июня на Москву обрушился ураган «Эдгар». В столице прошел «мегаливень», а порывы ветра достигали 22 м/с. Ураган повалил множество деревьев в столичном регионе, в результате падения одного из них погиб мужчина. Еще одной жертвой непогоды стал строитель — на него обрушились строительные леса. СМИ также сообщают о как минимум 18 пострадавших, среди них есть дети. Как Москва пережила ураган — в материале «Газеты.Ru».

Из-за непогоды в Москве погибли как минимум два человека, сообщает источник РЕН ТВ. По данным телеканала, на одного из погибших обрушились строительные леса в Басманном районе.

Второй жертвой урагана стал мужчина, на которого упало дерево неподалеку от парка Дубки в Тимирязевском районе, пишет Baza. Ему вызвали скорую, однако мужчина скончался до приезда медиков.

18 человек госпитализированы в столице после урагана, среди них четыре ребенка, сообщил ТАСС со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

«Трое из них находятся в тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Среди госпитализированных четыре ребенка, их состояние оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении.

Двое человек пострадали при падении листов кровли на трамвай.

«Листы металла, снесенные с высотного здания, неподалеку прилетели четко в контактную сеть и вагон, следовавший по 17 маршруту. Предварительно, пострадали 2 человека. Трамвай серьезно поврежден — разбиты стекла, обивку сидений пожгло искрами», — говорится в публикации.

По данным «Осторожно, Москва», пострадавшие отделались легкими травмами, им уже оказали медицинскую помощь. Всех пассажиров попросили пересесть в другой вагон.

Заммэра столицы Петр Бирюков сообщил РИА Новости, что в городе во время непогоды от ветра упали более 700 деревьев, были повреждены больше 300 автомобилей. В Подмосковье, по данным агентства, повалены 200 деревьев, повреждения получили 26 машин. Известно об одной пострадавшей.

Москвичи заметили смерчи

Ураган «Эдгар» обрушился на столицу днем 20 июня. В Telegram-канале Городского хозяйства Москвы жителей города предупредили о сильном ливне и мощных порывах ветра, призвав людей не выходить на улицу во время непогоды.

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что в Москве ожидаются гроза, ливень, град и шквалистый ветер. Кроме того, градоначальник отметил, что с 12:00 до 17:00 есть вероятность формирования смерчей.

Один из них заметили жители подмосковной Лобни. Видео с вихрем опубликовало агентство РИА Новости. Телеканал RT также сообщил, что смерчи появились в районе Лосино-Петровского, Наро-Фоминска и Истры. Насколько они были разрушительными — пока неизвестно.

Перевернутая «Газель» и затопленный вокзал

Последствия непогоды сейчас ликвидируют московские городские службы. Множество поваленных ветром деревьев в Москве упало на припаркованные машины. Так произошло в Северном Тушино, Хамовниках и возле Института бизнеса и дизайна. По данным Shot, в районе Аэропорт пострадал водитель джипа, на его машину также упало дерево. Аналогичная ситуация произошла в районе Покровское-Стрешнево — там дерево, оборвав провода, тоже повалилось на автомобиль с человеком внутри. На Малой Ордынке ветер снес забор, который упал на женщину.

Ураган также срывал обшивку крыш. В Таганском районе искореженный лист упал на проезжую часть. Убрать кусок металла с дороги помог курьер — мужчина оттащил его своими силами, пишет «Осторожно, Москва».

Из-за сорванной обшивки затопило Казанский вокзал. По словам пассажиров, дождь лил прямо с крыши. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что протечку уже устраняют, на движение поездов она никак не повлияла.

В районе Северный порывы ветра перевернули «Газель», автомобиль завалился на бок. В Дорогомилово ураган опрокинул биотуалеты, в одной из кабинок в этот момент находился мужчина.

«Пострадавший позвонил спасателям и сообщил, что ветер уронил конструкцию дверью вниз, и он никак не может выбраться», — сообщила Baza.

По данным Telegram-канала, сотрудники экстренных служб уже вызволили мужчину, помощь медиков ему не понадобилась.

Ураган стихнет к вечеру

Городское хозяйство Москвы сообщает, что непогода сохранится в столице до конца суток. При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал «Известиям», что уже вечером интенсивность осадков уменьшится.

Кроме этого, изменится направление ветра, из-за чего в столице существенно похолодает — до 14-16°C. Ночь в Москве также будет холодной — температура, по словам Вильфанда, опустится до 9-14°C.

В пятницу, 21 июня, осадки прекратятся. В первой половине дня москвичей ждет переменная облачность, а к вечеру погода будет солнечной. В центре «Фобос» РИА Новости сообщили, что лимит на мегаливни в Москве исчерпан. Сильных дождей в ближайшие дни не ожидается.