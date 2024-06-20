В списке террористов: бывшую ведущую «Вестей» объявили в розыск Экс-телеведущую программы «Вести» Курбангалееву объявили в розыск по статье УК

Экс-ведущую «Вестей» Фариду Курбангалееву объявили в розыск после внесения в список террористов и экстремистов. По данным ТАСС, ее разыскивают по статье о призывах к террористической деятельности. Курбангалеева уволилась с «России-1» после присоединения Крыма к России в 2014 году. Сейчас она живет в Праге и ведет свой YouTube-канал.

МВД России объявило в розыск бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву, следует из базы розыска на сайте ведомства.

По данным МВД, женщину разыскивают по уголовной статье, какой именно — не уточняется.

По информации источника агентства ТАСС, Курбангалеева проходит обвиняемой по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).

19 июня Росфинмониторинг внес ее в реестр «террористов и экстремистов».

Курбангалеева написала у себя в соцсетях, что решения о розыске и внесении в реестр не повлияют на ее деятельность.

«Ну вот теперь и меня признали экстремистом и террористом, а еще объявили в розыск в РФ. За что именно — Росфинмониторинг не уточняет, но я догадываюсь», — отметила журналистка.

Кто такая Фарида Курбангалеева

Фарида Курбангалеева родилась в Казани 27 августа 1979 года. Получила образование в Казанском государственном университете, училась на факультете журналистики.

С 1998 по 2007 год работала в ГТРК «Татарстан», была корреспондентом телеканала «Россия» в Поволжье, затем вела программу «Вести» на канале «Россия-1». В 2014 году, после того как Россия включила Крым в свой состав, она уволилась.

Уже несколько лет (начиная с 2018 года) журналистка проживает за пределами России, сейчас она живет в Праге. Курбангалеева ведет свой YouTube-канал, на котором публично выступает против действий России на Украине, обсуждая тему с приглашенными гостями.

Пополнение списка террористов

Вместе с Курбангалеевой в список террористов и экстремистов попала российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом). 13 июня Лазареву объявили в розыск. По данным ТАСС, ей вменяют статью 280.3. УК РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России»). 17 июня, стало известно, что в ее отношении было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ).

Также на этой неделе в базе розыска появились главный редактор «Важных историй» (учредитель издания IStories fonds включен Минюстом в реестр нежелательных организаций и признан иностранным агентом) Роман Анин (признан в РФ иностранным агентом) и бывшая корреспондентка издания Екатерина Фомина.

Курбангалеева — не единственная сотрудница российского телеканала, покинувшая страну из-за несогласия с государственной политикой. После начала СВО это сделали еще несколько телеведущих: в марте 2022 года ведущая НТВ Лилия Гильдеева сообщила, что покинула Россию.

В этом же месяце собственный корреспондент Первого канала во Франции Жанна Агалакова после 20 лет работы на телеканале сообщила об увольнении. 21 сентября 2022 года она отказалась от присужденных ей государственных наград.

В марте 2022 года редактор «Первого канала» Марина Овсянникова в прямом эфире программы «Время» появилась с протестным плакатом против СВО. Затем она покинула страну, а в октябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно назначил ей восемь с половиной лет колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ.