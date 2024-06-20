В МГМСУ прошли обыски из-за покупки экзаменов. Задержаны студенты и преподаватели Доцент МГМСУ задержан по делу о получении взяток от студентов

В Московском государственном медико-стоматологическом университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ) прошли следственные действия из-за возможной покупки экзаменов. По данным СМИ, задержаны около 30 человек — студенты и сотрудники вуза, включая как минимум одного доцента.

Уголовное дело о взяточничестве завели в связи с покупкой экзаменов в Российском университете медицины (ранее Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова – МГМСУ). Предварительно, это связано «с обогащением на сдаче экзаменов», сообщают источники «РИА Новости» и других СМИ.

Следственные действия проводились со студентами и преподавателями вуза, по местам проживания некоторых учащихся и сотрудников института прошли обыски. В отделы полиции и Следственный комитет были доставлены около 30 человек. Очевидцы сообщали, что в операции участвовало много вооруженные силовики.

В рамках уголовного дела о получении взяток от студентов задержан как минимум один доцент вуза, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«С ним продолжаются следственные действия. Показания на него дали студенты », — сказал собеседник агентства, не назвав имени задержанного. По его словам, за денежное вознаграждение преподаватель помогал студентам сдать экзамены.

Baza утверждает, что задержан доцент кафедры травматологии, ортопедии и медицины катастроф Аркадий Сарвин. По данным Telegram-канала, Сарвин был задержан рано утром 19 мая у себя дома. У него прошел обыск, изъяты компьютер и телефон.

Сарвин якобы проходит по делу о купленных экзаменах в МГМСУ, которое началось два года назад.

Тогда двое студентов, которых Baza называет Бабаев и Муслимов, собрали с других учащихся деньги «на экзамены». Но в итоге сдали не все, и родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

В правоохранительных органах информацию о следственных действиях в вузе и уголовном деле пока не прокомментировали.

В МГМСУ заявили, что оказывают содействие следствию, а процесс не отразится на приемной кампании.

«Да, мы оказываем содействие следствию, продолжаются оперативные мероприятия по факту незаконной передачи денежных средств. Все случившееся на работе вуза не отразится, и приемная кампания пройдет штатно, как запланировано», — сказал руководитель пресс-службы МГМСУ Владимир Замжицкий.

Арест ректора

Накануне по делу о взятке за диссертацию на два месяца арестовали и отправили в СИЗО ректора Воронежского государственно университета (ВГУ) Дмитрия Ендовицкого. Его задержали в Москве 17 июня при попытке улететь в Казахстан.

По версии следствия, два года назад Ендовицкий заплатил 1,5 млн руб., чтобы его жена Елена защитила диссертацию, которую она не писала. Посредником в даче взятки мог выступить заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономического факультета ВГУ Юрий Трещевский, которого поместили под домашний арест.

На заседании суда перед своим арестом Дмитрий Ендовицкий заявил, что невиновен, а уголовное дело сфальсифицировано.