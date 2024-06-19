Елена Блиновская: как она стала Королевой марафонов и почему оказалась в СИЗО Биография Елены Блиновской: карьера, личная жизнь, обвинения в неуплате налогов и арест

Елена Блиновская — блогерша, бизнесвумен и победительница конкурса красоты. Широкой аудитории она известна в первую очередь как организатор «марафонов желаний», участников которых учили правильно мечтать. На них она сделала миллиардное состояние, получив прозвище Королева марафонов, а заодно и ярлык инфоцыганки. Такой успех привлек внимание правоохранительных органов — выяснилось, что Блиновская недоплатила налогов на сотни миллионов рублей. О пути блогерши к славе и богатству, обвинениях в ее адрес и о том, что ей по ним грозит — в материале «Газеты.Ru».

Ранние годы и образование

Елена Олеговна Блиновская (в девичестве Останина) родилась 25 августа 1981 года в небольшом поселке Опарино в Кировской области. Ее отец работал водителем, в постсоветские годы занялся бизнесом и открыл ветеринарную клинику. Мать Елены — экономист. В семье Останиных двое детей — старший брат Александр и сама Елена.

Когда Лене исполнилось пять лет, она с семьей переехала в Ярославль. Окончив восьмой класс, Блиновская поступила в техникум — родственники посоветовали освоить специальность бухгалтера и пойти по стопам матери. Затем будущая бизнесвумен продолжила обучение в Ярославском государственном университете имени П.Г. Демидова. В 2001 году девушка получила диплом экономиста.

Рассказывая о своем образовании, Блиновская заявляла, что также училась в Московском государственном университете, где «проходила курс у известных психологов» по программе «Практическая психология личности в сфере межличностного общения и бизнеса».

Также она утверждала, что изучала гипноз, гештальт-терапию, нейролингвистическое программирование и имеет около десятка дипломов о профессиональной переподготовке и повышении квалификации. При этом уточняющие на вопросы журналистов о своих многочисленных образованиях она отвечала уклончиво, заявляя, что «увешаться сертификатами и дипломами и на фоне их вещать» — это «не ее тема».

Личная жизнь Елены Блиновской

Елена познакомилась с будущим мужем Алексеем Блиновским в ночном клубе в середине 2000-х годов. Спустя восемь лет пара сыграла свадьбу.

В 2009 году у супругов появился первый ребенок — сын Всеволод, а в 2011 родились двойняшки — Мирон и Платон. Став мамой троих сыновей, Блиновская неоднократно говорила о своем желании иметь дочку. В 2020 году в семье случилось новое пополнение — родилась девочка, которую назвали Аврора.

В 2017 году супруги повторили бракосочетание, объяснив это стремлением «подправить» судьбу. Дело в том, что когда Алексей был еще ребенком, цыганка нагадала ему два брака. Кроме того, в начале совместной жизни с Еленой он потерял обручальное кольцо — а это плохой знак.

Алексей снова предложил супруге руку и сердце, словно исполняя предсказанное, и молодожены сыграли вторую свадьбу.

close 100% Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Карьера и запуск «Марафона желаний»

Окончив обучение в Ярославле, Елена какое-то время работала бухгалтером, но ушла из компании, так как поняла, что не хочет связывать свою жизнь с этой специальностью. Покончив с бухучетом, будущая блогерша сменила несколько работ: была руководителем отцовской ветеринарной клиники, работала в рекламном агентстве, открывала свой свадебный салон.

В 2016-м году в возрасте 35 лет Блиновская стала победительницей конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия International». С этого началось ее становление как медийной личности: она дала несколько интервью, в том числе телевизионных.

В своих социальных сетях она рассказывала, что любит психологию и постоянно проходит курсы личностного роста. Полученными на них знаниями она решила делиться с подписчиками. Как утверждала Блиновская, заниматься «марафонами желаний» курсами, на которых учила, как правильно загадывать желания, чтобы они сбывались она начала, потому что хотела сделать окружающих счастливее и успешнее.

Создание и развитие проекта «Марафон желаний»

Первый курс по исполнению желаний Блиновская запустила в 2015 году. Тогда пакет с личным кураторством стоил 2 тыс. рублей. Со временем цена за аналогичный курс выросла более чем в 100 раз.

На первый марафон Блиновской записались около 50 человек. Через год, когда число желающих выросло втрое, Елена вложилась в рекламу у других блогеров, и продажи курса выросли в несколько раз. Пришлось нанимать сотрудников и подключать к работе мужа.

После переезда в Москву в 2018 году бизнес развернулся в полную силу — «Марафон желаний» стал товарным знаком.

По подсчетам журнала Forbes,

к 2021 году марафоны Блиновской прошли в общей сложности около 150 тыс. человек. За блогершей прочно закрепилось прозвище Королева марафонов.

Стоимость участия в «марафоне» к тому времени начиналась от 4,5 тыс рублей (базовый курс без обратной связи) и доходила до 200–300 тыс. рублей за VIP-тариф с личным кураторством Елены.

В мае 2022 года Блиновская вышла в офлайн — провела мероприятие для поклонников и подписчиков в спортивном комплексе «ВТБ Арена» в Москве. Билеты раскупили за два дня, несмотря на то, что их цена доходила до 30 тыс. рублей.

На фоне успеха «Марафона желаний» были запущены отдельные тренинги про финансовое благополучие, отношения и предназначение в жизни.

Другие тренинги, которые выпускала блогерша:

«Предназначение» — 7 тыс. рублей;



«Стань и получишь» — 6 тыс. рублей;



«Про отношения» — 10 тыс. рублей;



«Дружба» — 15 тыс. рублей.

close 100% elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Карьера на телевидении и в кино

В 2020 году в российский прокат вышел фильм «Марафон желаний». В сюжете повторялись многие идеи, которые Блиновская продвигала в своих марафонах. Сама блогерша снялась в фильме в небольшой роли «главной исполнительницы желаний», то есть фактически самой себя. Кроме того, выяснилось, что она дала часть денег на съемки и была в числе сопродюсеров.

Сыгравшая главную роли в «Марафоне желаний» Аглая Тарасова спустя несколько лет в интервью в программе ​​«Кино в деталях» на телеканале СТС говорила, что изначально не знала о том, что фильм связан с Блиновской и считала легшую в основу сюжета историю о тренинге по исполнению желаний полностью вымышленной.

«Мне это не близко, на мой взгляд — это инфоцыганство. Мне жаль, что некоторые люди думают, что я с этим связана. Повторюсь, я понятия не имела о курсах Елены. Таким не занимаюсь, но верю, что если человек чего-то сильно хочет, все для этого делает, то это сбывается. Мечты не имеют отношения к марафонам, которые продают в интернете», — подчеркнула актриса, добавив, что жалеет о своем участии в фильме.

В 2022 году на канале ТВ-3 состоялась премьера нового мотивационного шоу «Дом исполнения желаний», ведущей которого стала Елена Блиновская. В рамках программы коуч лично встречалась с участниками своих онлайн-проектов и, по концепции шоу, помогала им менять себя и свою жизнь.

Чему учит Блиновская и почему ее считают инфоцыганкой

Как работал «Марафон желаний»

Участникам «Марафона желаний» необходимо было выполнять определенные задания, что якобы приближало исполнение мечты. Задания давали разные: помедитировать, представить, что мечта уже сбылась, сделать уборку в доме, избавиться от старых вещей и так далее.

Большинство методик марафона построено на популярной психологии, астрологии и эзотерике. При этом, как не раз уверяла Блиновская в своих социальных сетях, чтобы желания сбылись, их нужно правильно загадывать. По словам одной из участниц, которая прошла марафон, Блиновская предупреждала, что загадывать желания неправильно может быть опасно: они не только не исполнятся, но и могут навредить.

«Первые эфиры доступны бесплатно, но дальше Блиновская предупреждает: у тех, кто не заплатит, ничего не сбудется. За прохождение марафона с комментариями кураторов придется отдать 4 тыс. рублей, без обратной связи — 2 тыс. рублей. Елена объясняет, что загадывать желания нужно по ее методике, иначе они не просто не осуществятся, а могут даже сработать неправильно и навредить. В пример блогер приводит историю девушки, которая пожелала оказаться в туристическом месте — на пересечении четырех штатов США. Но она загадала неправильно, потому погибла, а ее органы отправили на трансплантацию людям из этих четырех штатов», — рассказала участница.

У участницы курса сложилось впечатление, что Блиновская, собрала несложные и хорошо известные методики из психологии, которые рассматривались довольно поверхностно и были приправлены различной эзотерикой — от астрологии до волшебной визуализации.

Избавление от бесплодия

В конце 2021 года Блиновская планировала запустить онлайн-проект «Зачатие», который, по ее словам, мог помочь избавиться от бесплодия. В интервью Надежде Стрелец она заявляла, что у нее «однозначно есть энергия, которая благословит бездетные пары».

«Когда у меня родилась дочь, я, еще будучи в роддоме, взяла телефон и набрала: «Наташ, извини, что я тебе ночью пишу, ты следующая». Она через две недели забеременела», — рассказывала Блиновская.

Однако онлайн-курс Блиновская так и не запустила. После анонса, подписчики обрушились на Блиновскую с жесткой критикой. Многие писали, что «низко делать деньги на действительно отчаявшихся людях».

Скандалы и критика Елены Блиновской

Скандальный день рождения на Алтае

В августе 2021 года Елена Блиновская отпраздновала свое 40-летие на Алтае, куда пригласила многих знаменитостей. Гостей своими выступлениями развлекали Клава Кока, Светлана Лобода и Рома Билык из группы «Звери». Ведущими мероприятия были Иван Ургант и Ксения Собчак.

На вечеринку блогерша потратила более 119 миллионов рублей , о чем рассказывала подписчикам в соцсетях.

close 100% elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

После вечеринки звездам, которые выступали на дне рождения Елены Блиновской, пришлось объясняться с налоговой из-за гонораров, которые они получили от Королевы марафонов. Когда Блиновская оказалась под следствием, выяснилось, что оплату на ИП артистов переводили с разных счетов многочисленных ООО, подконтрольных Блиновской.

Кроме того, на юбилее произошел неприятный для Урганта и Собчак инцидент. В разгар веселья Блиновская требовала, чтобы ведущие, между которыми не было романтических отношений, поцеловались.

«Пососитесь! Я же вам хорошо заплатила», — требовала Блиновская.

Опытные шоумены выкрутились из неловкой ситуации: Ургант сказал, что такая выходка может стоить ему работы на «Первом канале», а Собчак заявила, что за поцелуй с чужим мужчиной муж (режиссер Константин Богомолов) выставит ее за порог.

Большое интервью с Ксенией Собчак

В начале 2022 года на YouTube-канале Ксении Собчак появилось большое интервью с Еленой Блиновской. После его выхода многие зрители оставили критические комментарии в адрес «исполнительницы желаний», которая в ходе разговора держалась надменно и вела себя вызывающе.

«Тот самый случай, когда дураки полны решимости, а умные полны сомнений. Выдержать истеричность, невежество Блиновской и достойно провести интервью. Ксения, аплодирую стоя», — написал в комментариях к интервью один из зрителей.

close 100% Осторожно: Собчак/YouTube

На вопрос Собчак о доходах, получаемых от марафонов, Блиновская решила не отвечать. Также она не объяснила внятно, какие именно психологические курсы она проходила и у кого конкретно училась.

«Первый раз встречаю коуча-психолога, который смог так быстро и эффективно сам себя закопать. Видимо, не зря получила 10 дипломов», — отметил другой комментатор под видео.

Временами, в течение интервью, Блиновская вела себя агрессивно, в частности, грозилась «плюнуть в рожу» ведущей за ее замечания о курсах исполнения желаний.

В 2022 году в сети начали появляться слухи об изменах мужа Блиновской Алексея и о возможном скором разводе. Сама коуч эти слухи не комментировала, а лишь отшучивалась в ответ. В беседе с Собчак она обмолвилась, что если когда-нибудь разойдется с мужем, то он ей «все отдаст».

Почему задержали Елену Блиновскую

Весной 2023 года сразу несколько известных российских блогеров обвинили в крупных неуплатах налогов. Сначала надзорные органы заинтересовались Валерией (Лерчек) и Артом Чекалиными, затем — Александрой Митрошиной, а после этого очередь дошла и до Блиновской.

27 апреля Блиновская была задержана при попытке пересечь границу с Белоруссией на арендованной машине. На руках у нее были билеты на самолет до Казахстана, которые, как считает следствие, она приобрела для отвода глаз. Telegram-канал «112» писал со ссылкой на свои источники, что кто-то предупредил Блиновскую о том, что у налоговых органов возникли к ней серьезные вопросы.

close 100% Елена Блиновская во время задержания, 27 апреля 2023 года МВД России

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении Блиновской: о неуплате налогов в особо крупном размере и об отмывании денег или иного имущества, полученных преступным путем. По данным следствия, она использовала схему «дробления» бизнеса, занижала свои доходы и платила налоги по упрощенной схеме, хотя не имела на это права так называемая «упрощенка» предполагает доход в не более 150 млн рублей в год, а Блиновская получала гораздо большие суммы.

более 918 млн рублей составляла изначальная сумма налоговых претензий к Блиновской

После задержания Блиновскую доставили в Москву, Пресненский суд отправил ее под домашний арест позже эта мера еще несколько раз продлевалась. Мера пресечения включала запрет выходить в интернет. При этом марафоны Блиновской продолжали рекламироваться и продаваться.

В мае 2023 года Блиновская добровольно выплатила часть налогового долга, — 10 миллионов рублей — что Следственный комитет назвал «мизерной частью». В июле суд арестовал имущество блогерши более чем на 70 миллионов рублей . Обеспечительные меры касались 21 объекта недвижимости, в частности, жилых и нежилых помещений в Ярославской области и в Подмосковье, а также квартиры в Москве.

Отправка в СИЗО

22 января 2024 года суд изменил меру пресечения Блиновской и отправил ее в СИЗО. Следствие настаивало, что подозреваемая грубо нарушила условия домашнего ареста. Этому предшествовало появление в интернете видео с грандиозной вечеринки, которую Королева марафонов устроила у себя дома перед Новым годом. На мероприятие оказалась приглашена одна из свидетельниц по уголовному делу, с которой Блиновскй было запрещено общаться. Кроме того, сама публикация видео вызвала общественный резонанс: на торжество, судя по размаху, были потрачены немалые деньги, при том, что задолженность перед налоговой Блиновская погашать не торопилась.

Тогда же стало известно, что Блиновской инкриминируют еще два эпизода по уголовному делу – о неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору.

до 1,4 млрд рублей составила общая задолженность Блиновской вместе со штрафами

В марте СК предъявил Елене Блиновской окончательное обвинение: в уклонении от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и в неправомерном обороте средств платежей. Ее мужа обвинили в пособничестве в уклонении от уплаты налогов и легализации преступных доходов.

Королеве марафонов грозит до 16 лет колонии — в случае, если суд признает ее виновной.

После изменения меры пресечения Блиновская расплакалась в суде. Она подала апелляцию, указав, что воспитывает четырех несовершеннолетних детей, но она не помогла и решение об отправке в СИЗО было оставлено в силе.

В мае 2024 года блогерша решила объявить себя банкротом, а уже в июне — подала заявление. Поклонники коуча надеются, что это поможет ей выйти из СИЗО и вернуться к своим детям.

close 100% Григорий Сысоев/РИА Новости

Роль мужа Блиновской в деле и его уход на СВО

Согласно информации Следственного комитета, для совершения преступлений Блиновская в качестве пособника привлекла своего супруга Алексея. В марте 2024 года ему предъявили обвинение в соучастии в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, Блиновская использовала зарегистрированные на мужа фирмы, чтобы «дробить» доходы от онлайн-курсов и марафонов.

close 100% Блогер Елена Блиновская, ее супруг Алексей и адвокат Наталья Сальникова (слева направо) Григорий Сысоев/РИА Новости

Муж Блиновской владел 12 компаниями, но из-за проблем со счетами и долгов сейчас он испытывает финансовые трудности. Три компании бизнесмена находятся в стадии ликвидации — IT-фирма «Подари мечту», компания по производству одежды «Три кошки» и организация по переработке морепродуктов «Аквакультура». Кроме того, суд начал процедуру банкротства компании «Оливия групп», которая занималась продажей одежды и тканей.

В апреле 2023 года появилась информация, что Алексей Блиновский решил принять участие в специальной военной операции на Украине и заключил контракт с Минобороны. По сообщению ряда СМИ, став участником боевых действий, он рассчитывает реабилитироваться и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО.

По информации РИА Новости, муж Королевы марафонов попал в подразделение, где также служит бывший адвокат Эльман Пашаев, защищавший в суде по делу о смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Источник агентства утверждал, что Блиновский «не выполняет никаких задач», а после того как узнал, что его подразделение собираются отправить на передовую, попытался перевестись в другое.