«Преступление относится к особо тяжким». В чем обвиняют замминистра обороны Иванова

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия»,
— говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о случившемся. «Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — добавил представитель Кремля.
Сейчас с Ивановым проводятся следственные действия, передает ТАСС. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, так как преступление относится к особо тяжким, уточняет источник агентства.
Особо крупный размер, согласно российскому законодательству, начинается с суммы 1 млн рублей. Максимальное наказание по статье о взятке может составлять до 15 лет лишения свободы.
Согласно сайту Минобороны, 23 апреля замминистра принимал участие в коллегии ведомства, в Telegram-канале МО было опубликовано соответствующее видео.
В кадре присутствуют Шойгу, Иванов и другие замы. Федеральные телеканалы включили сюжеты о коллегии в вечерние новостные выпуски.
В министерстве пока не давали никаких официальных комментариев.
За что отвечал Иванов
Тимуру Иванову 49 лет. Его назначили на должность заместителя министра обороны указом президента в мае 2016 года.
На этом посту в его ведении находились департаменты строительства, планирования и координации обустройства войск, жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, военного имущества, управление госэкспертизы, главное военно-медицинское управление и федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных. Иванов непосредственно отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечения, а также планирование закупок в рамках гособоронзаказа.
В 2015 году ему присвоили почетное звание заслуженного строителя.
В частности, Иванов курировал все строительство на новых территориях РФ — в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.
Замминистра также контролировал строительство казармы ВДВ в Омске, которая обрушилась в 2015 году, погребя под собой 23 солдата срочной службы. Еще один военнослужащий скончался позже в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать солдат получили травмы различной степени тяжести, некоторые остались инвалидами. СК России заявил, что казарма рухнула из-за нарушений при ремонте со стороны заказчика и подрядчиков. Экс-заместитель командира войсковой части по тылу полковник Владислав Пархоменко был приговорен к десяти годам колонии.
Кроме того, под надзором Иванова строился парк «Патриот» и находящийся на его территории главный храм вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова. Храм построили на пожертвования, всего было собрано более 2 млрд рублей.
Карьера чиновника
До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой» (с 2013 года). В период с 1999 года по 2012-й работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России.
Выпускник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
Журнал Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.
После начала спецоперации ВС РФ на Украине был включен в санкционные списки США, Евросоюза и ряда других стран.
У Иванова есть орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другие государственные награды.