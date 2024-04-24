«Преступление относится к особо тяжким». В чем обвиняют замминистра обороны Иванова Песков: Путина и Шойгу заранее уведомили о задержании замглавы Минобороны Иванова

Замминистра обороны Тимур Иванов задержан за получение взятки в особо крупном размере, с ним проводятся следственные действия. Чиновнику по инкриминируемой статье грозит до 15 лет колонии. Как сообщили в Кремле, министра обороны Сергея Шойгу предупредили о задержании его зама заранее. При этом 23 апреля Иванов принимал участие в заседании коллегии, на которой выступал глава ведомства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заместителя министра обороны России Тимура Иванова задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«По подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), задержан заместитель Министра обороны РФ Иванов Тимур Вадимович. Проводятся необходимые следственные действия»,

— говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину уже доложено о случившемся. «Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — добавил представитель Кремля.

Сейчас с Ивановым проводятся следственные действия, передает ТАСС. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого, так как преступление относится к особо тяжким, уточняет источник агентства.

Особо крупный размер, согласно российскому законодательству, начинается с суммы 1 млн рублей. Максимальное наказание по статье о взятке может составлять до 15 лет лишения свободы.

Согласно сайту Минобороны, 23 апреля замминистра принимал участие в коллегии ведомства, в Telegram-канале МО было опубликовано соответствующее видео.

В кадре присутствуют Шойгу, Иванов и другие замы. Федеральные телеканалы включили сюжеты о коллегии в вечерние новостные выпуски.

В министерстве пока не давали никаких официальных комментариев.

За что отвечал Иванов

Тимуру Иванову 49 лет. Его назначили на должность заместителя министра обороны указом президента в мае 2016 года.

На этом посту в его ведении находились департаменты строительства, планирования и координации обустройства войск, жилищного обеспечения и управления жилищным фондом, военного имущества, управление госэкспертизы, главное военно-медицинское управление и федеральное управление накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военных. Иванов непосредственно отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечения, а также планирование закупок в рамках гособоронзаказа.

В 2015 году ему присвоили почетное звание заслуженного строителя.

В частности, Иванов курировал все строительство на новых территориях РФ — в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях.

Замминистра также контролировал строительство казармы ВДВ в Омске, которая обрушилась в 2015 году, погребя под собой 23 солдата срочной службы. Еще один военнослужащий скончался позже в Омской областной клинической больнице. Девятнадцать солдат получили травмы различной степени тяжести, некоторые остались инвалидами. СК России заявил, что казарма рухнула из-за нарушений при ремонте со стороны заказчика и подрядчиков. Экс-заместитель командира войсковой части по тылу полковник Владислав Пархоменко был приговорен к десяти годам колонии.

Кроме того, под надзором Иванова строился парк «Патриот» и находящийся на его территории главный храм вооруженных сил — Патриарший собор во имя Воскресения Христова. Храм построили на пожертвования, всего было собрано более 2 млрд рублей.

Карьера чиновника

До прихода в Минобороны Иванов был главой предприятия «Оборонстрой» (с 2013 года). В период с 1999 года по 2012-й работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса России.

Выпускник Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

Журнал Forbes неоднократно включал его в рейтинг «Богатейшие силовики России». В 2019 году он возглавлял этот список с семейным доходом за 2018 год в размере 136,7 млн рублей.

После начала спецоперации ВС РФ на Украине был включен в санкционные списки США, Евросоюза и ряда других стран.

У Иванова есть орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени и другие государственные награды.