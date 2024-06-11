«Пытались проникнуть на космодром»: Французский турист погиб рядом с Байконуром Турист из Франции погиб у космодрома Байконур

Турист из Франции погиб у территории космодрома Байконур. Иностранцу стало плохо из-за жары в степи, а пока его друг ходил за помощью, тот скончался от обезвоживания. Днем температура в районе космодрома переваливает за 30°C. Правоохранительные органы проводят проверку.

Турист из Франции погиб у территории космодрома Байконур, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели, турист скончался от обезвоживания», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, по факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в СМИ сообщалось, что двое туристов из Франции пытались проникнуть на Байконур.

«Они избрали классический путь — вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал источник РИА Новости.

При этом по версии ТАСС, инцидент произошел на территории, не контролируемой охраной космодрома.

«Двое туристов, которые оказались гражданами Франции, не делали попыток проникновения на космодром», — говорится в публикации.

Два диггера из Франции

ТАСС также сообщает, что речь идет о диггерах люди, увлекающиеся исследованием искусственных подземных сооружений.

«На территории Байконура имеется много заглубленных объектов, выведенных из эксплуатации. Охрану комплекса осуществляет спецподразделение МВД России», — передает агентство.

112 назвал имена туристов — это 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета.

«У Анджело несколько раз шла кровь из носа, в конце концов он упал без сознания. Николас рванул к ближайшей дороге — трассе «Самара — Чимкент», остановил казахских полицейских, но не смог объяснить, что друг умирает. Те отвезли интуриста на КПП-1 космодрома, и уже наши сотрудники полиции бросились на поиски пострадавшего», — говорится в публикации 112.

Когда Анджело удалось найти, он уже был мертв.

«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, предварительно, сердце француза не выдержало на такой жаре», — пишет 112.

По данным Gismeteo, днем температура в районе Байконура достигает +33°C, стоит безоблачная погода.

Французские дипломаты пока никак не прокомментировали ситуацию.

Степь коварна

В 2012 году в Карагандинской области от голода и обезвоживания погибли 54-летняя женщина и ее 12-летний внук. Вместе с мужем они возвращались с отдыха, но в автомобиле закончился бензин.

«Сначала все шли пешком по направлению к городу. Потом поняли, что заблудились. У мужчины разболелись ноги, он не смог идти. Женщина с ребенком пошли дальше», — пишет казахский портал «Караван».

Мужчину нашли, женщина и мальчик погибли.

В 2020 году в степи в районе Устюрсткого заповедника потерялись женщина по имени Ольга и ее сын, сообщало издание Lada. Автомобиль Ольги сгорел, деваться ей было некуда. Впрочем, ее с сыном удалось оперативно найти и спасти.

Байконур — первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам, сообщает сайт «Роскосмоса». Территория космодрома — 6717 км². Арендован Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 по 2024 год с Байконура выполнен 1 541 орбитальный пуск ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2 000 космических аппаратов.