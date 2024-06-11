«Пытались проникнуть на космодром»: Французский турист погиб рядом с Байконуром

Турист из Франции погиб у территории космодрома Байконур, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Они фотографировали здания в степи, но одному из них стало плохо, а второй турист пошел просить помощь на КПП, однако, помочь не успели, турист скончался от обезвоживания», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, по факту произошедшего правоохранительные органы начали проверку.
Ранее в СМИ сообщалось, что двое туристов из Франции пытались проникнуть на Байконур.
«Они избрали классический путь — вышли на трассу и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — рассказал источник РИА Новости.
При этом по версии ТАСС, инцидент произошел на территории, не контролируемой охраной космодрома.
«Двое туристов, которые оказались гражданами Франции, не делали попыток проникновения на космодром», — говорится в публикации.
Два диггера из Франции
ТАСС также сообщает, что речь идет о диггерах люди, увлекающиеся исследованием искусственных подземных сооружений.
«На территории Байконура имеется много заглубленных объектов, выведенных из эксплуатации. Охрану комплекса осуществляет спецподразделение МВД России», — передает агентство.
112 назвал имена туристов — это 27-летний Николас Карбон и 25-летний Анджело Алебета.
«У Анджело несколько раз шла кровь из носа, в конце концов он упал без сознания. Николас рванул к ближайшей дороге — трассе «Самара — Чимкент», остановил казахских полицейских, но не смог объяснить, что друг умирает. Те отвезли интуриста на КПП-1 космодрома, и уже наши сотрудники полиции бросились на поиски пострадавшего», — говорится в публикации 112.
Когда Анджело удалось найти, он уже был мертв.
«Следов насильственной смерти на теле не обнаружено, предварительно, сердце француза не выдержало на такой жаре», — пишет 112.
По данным Gismeteo, днем температура в районе Байконура достигает +33°C, стоит безоблачная погода.
Французские дипломаты пока никак не прокомментировали ситуацию.
Степь коварна
В 2012 году в Карагандинской области от голода и обезвоживания погибли 54-летняя женщина и ее 12-летний внук. Вместе с мужем они возвращались с отдыха, но в автомобиле закончился бензин.
«Сначала все шли пешком по направлению к городу. Потом поняли, что заблудились. У мужчины разболелись ноги, он не смог идти. Женщина с ребенком пошли дальше», — пишет казахский портал «Караван».
Мужчину нашли, женщина и мальчик погибли.
В 2020 году в степи в районе Устюрсткого заповедника потерялись женщина по имени Ольга и ее сын, сообщало издание Lada. Автомобиль Ольги сгорел, деваться ей было некуда. Впрочем, ее с сыном удалось оперативно найти и спасти.
Байконур — первый и крупнейший в мире космодром. Расположен на территории Казахстана между городом Казалинск и поселком Джусалы, вблизи поселка Тюратам, сообщает сайт «Роскосмоса». Территория космодрома — 6717 км². Арендован Россией у Казахстана до 2050 года. С 1957 по 2024 год с Байконура выполнен 1 541 орбитальный пуск ракет-носителей, на околоземные орбиты и отлетные траектории выведены 2 000 космических аппаратов.