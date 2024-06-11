Цифровые платформы: ужесточить контроль или дать пространство для роста

В Санкт-Петербурге завершился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В ходе самого знакового ежегодного мероприятия в экономической сфере Ассоциация цифровых платформ провела сессию «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику», участники которой обсудили их влияние на жизнь россиян. В материале «Газеты.Ru» — мнение ее участников о необходимости проработки регулирования цифровых площадок.

По данным ВШЭ, более 15.5 млн человек в России вовлечены в платформенную экономику. Как отметил председатель Наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов, появление платформ ускорило развитие смежных секторов, а экономика благодаря цифровизации проявила новую гибкость и способность к адаптации. В то же время стремительное развитие цифровых платформ и экосистем сопровождается болезнями роста. Появляются новые риски и вызовы: возможное распространение вредоносного контента, утечки персональных данных, риски ущемления прав занятых, рост объема контрафактных и несертифицированных товаров.

Регулировать или нет?

Проблемы и возможные решения обсудили представители Минцифры, Банка России, Минэкономразвития, Госдумы, а также цифровых платформ и экосистем – Авито, Озона, Wildberries, Яндекса и Т-банка, – в рамках сессии ПМЭФ «Как цифровые платформы и экосистемы трансформируют экономику», организованной Ассоциацией цифровых платформ.

«Мы выступаем за создание единого отраслевого закона для цифровых платформ с ответами на базовые вопросы и своим понятийным аппаратом. Готовы вместе с отраслью его разрабатывать и решать, где достаточно саморегулирования, а где необходимо общее отраслевое законодательство», – заявил замминистра экономического развития Максим Колесников.

По его словам, такой закон может включать в себя базовый подход к платформенной занятости, антимонопольному регулированию, защите персональных данных и налоговому администрированию. Колесников подчеркнул, что регулятор готов разрабатывать закон вместе с отраслью и учитывать области, в которых будет достаточно механизма саморегулирования.

В Банке России, в свою очередь, выступают против жестких формулировок и поддерживают идею саморегулирования рынка. По словам первого заместителя председателя ЦБ Владимира Чистюхина, в то же время есть области, в которых нельзя обойтись без внешнего контроля. К ним регулятор относит отчетность платформ и их информирование о собственной работе, а также снижение операционных рисков – взломы, утечки данных и сбои в работе – у системообразующих игроков. Важными целями Чистюхин также назвал обеспечение добросовестной конкуренции и защиту прав поставщиков, провайдеров и клиентов.

Мысль о преждевременности регулирования отрасли поддержал и директор департамента Минцифры Алексей Чукарин: «Понятийный аппарат платформенной экономики только складывается. Есть опасение, что как только большой закон про регулирование маркетплейсов, экосистем, платформ будет принят, он потеряет актуальность на следующий же день, потому что появятся новые технологические, идеологические и финансовые схемы и решения».

Единого решения нет

Координатор экспертного совета при Правительстве РФ Ярослав Кузьминов подчеркнул, что помимо обеспечения экономического роста и занятости, ключевая роль платформ состоит в уравнивании доступности товаров и услуг для большинства населения нашей страны, а это – очень большой вклад в качество жизни. Россия сегодня явно в лидерах по сочетанию технологий и организации рынков. Вопросы, которые сейчас стоят в связи с регулированием цифровых платформ, касаются справедливости, информированности, доступа, обеспечения качества услуг. Все они связаны с ролью платформ как организаторов рынка. «Цифровые платформы – огромный быстро растущий сектор российской экономики и государство заинтересовано в их регулировании. Но главный вопрос – где остановиться,» – считает Кузьминов.

По итогам сессии эксперты не пришли к единому мнению о регуляторных мерах. Минэкономразвития выступает за комплексный отраслевой закон, в то время как ЦБ и Минцифры считают, что этой сфере достаточно инструментов саморегулирования. При этом все участники согласились с тем, что при введении внешнего регулирования необходимо придерживаться риск-ориентированного подхода и вести активный диалог с рынком.