«А минусы будут?»: эксперты прокомментировали статью BBC о «Русской общине»

Британское издание BBC опубликовало развернутую статью о деятельности «Русской общины» и национально ориентированных активистов в России. Российские политологи и публицисты раскритиковали текст, не увидев в репортаже ничего плохого.

На сайте Русской службы BBC вышла большая статья о «Русской общине», которая, по мнению автора публикации, является крупнейшей в стране ультраправой организацией и способствует всплеску активности националистов. Российские публицисты и политологи раскритиковали ряд тезисов, озвученных в этой статье. В частности, политолог Илья Ухов в своей колонке, опубликованной с деловой газете «Взгляд», отмечает, что Запад всем этим продвигает «революционную» повестку и стремится разделить Россию на десятки мини-нацгосударств.

«Репортаж примечателен тем, что сквозь него красной нитью проходит одна «скорбная» (для британцев) мысль – участники «Русской общины» активно работают с властями и поддерживают как повестку СВО, так и противодействия внутренним угрозам – в частности в контексте леволиберальной деструктивной оппозиции и борьбы с разрушительными тенденциями в ценностной сфере (в первую очередь движением ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ)). BBC сетует, что раньше «националисты» были потенциальными революционерами, а теперь совместно с силовиками борются против нелегальной миграции», — пишет Ухов, что по его мнению, не представляется проблемой.

Напротив, он считает, что сейчас идет оформление здоровых сил на русском национальном фланге, о чем, по его словам, и свидетельствует статья BBC, в которой обратили внимание на это движение.

«Но «Русская община» как раз является примером здорового русского национального движения. Движения, которое не выплескивает энергию в пустопорожний пар каких-то бессмысленных потасовок, а реально поддерживает русскую национальную повестку», — уверен Ухов.

Точно так же не понимает описанных в статье проблем писатель и философ Роман Антоновский, следует из его поста в Telegram.

«Помимо помощи военным, «Русская община» организовывает спортивные тренировки и мероприятия, коллективно посещает церковь (после православной Пасхи в канале «Общины» появилось видео , на котором толпа мужчин, стоя перед храмом, скандирует «Христос воскресе — воистину воскресе»), устраивает крещенские и масленичные гуляния, «казачьи вечерки», отмечает другие традиционные русские и православные праздники, где организовывает «русские забавы», в том числе хороводы, кулачные и стеношные бои», — пересказывает текст публикации Антоновский, вопрошая: «А минусы будут?»

Сигнал обобщения

Деятельность «Русской общины» положительно оценил и публицист, политический деятель Егор Холмогоров. Он подчеркнул, что одной из основных трудностей русского национального движения во все времена была разобщенность:

«Основой трагедии суверенных наций во второй половине ХХ и начале ХХI века была ситуация «сплоченные организованные меньшинства против аморфного, лишенного идентичности и воли большинства». Всегда возникал вопрос: а что будет, если большинство, нация начнет структурироваться и появятся силы, которые будут защищать идентичность этого большинства? На Западе такие структуры объявлялись «ультраправыми» и, как правило, преследовались», – подчеркнул Холмогоров, добавив, что сейчас, напротив, «у нас стали появляться структуры русского большинства, которые могут сказать «Нет», могут поддержать, могут напомнить кто здесь живет».

Архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) тоже прокомментировал в своем Telegram-канале публикацию Русской службы BBC. По его мнению, несмотря на то, что журналисты старались сделать текст критически настроенным, факты в нем представлены скорее в положительном ключе.

«Главный вывод (и цель) ВВС в ярлыке. «Русская община» – это, утверждается в статье, «ультраправые». То есть, в терминологии западных СМИ, – нацисты. И неважно, что описание не соответствует ярлыку. Главное – приклеить ярлык. Для убедительности в завершение статьи приводится статистика преступлений, совершенных в России (или будто бы совершенных) ультраправыми (или будто бы ультраправыми). Преступлений при этом, к «Русской общине» отношения не имеющих никакого», — заметил духовный деятель.

Таким образом, попытки журналистов Русской службы BBC запугать читателей аспектами деятельности «Русской общины» можно считать неудачными. Большинство видят в статье не пугающие факты, а просто рассказ о том, что активисты поддерживают спецоперацию и традиционные ценности.

*Орфография и пунктуация авторов публикаций сохранены.