«Сил звать на помощь уже не было». Пропавших в уральском лесу детей нашли живыми МЧС: в Свердловской области нашли живыми детей, пропавших в лесу три дня назад

В Свердловской области двое детей пошли с дедушкой на рыбалку и заблудились, разделившись с родственником. Три дня они провели в лесу, спали в обнимку с собаками и ели перепелиные яйца, которые нашли в лесу. Школьников искали более 600 человек, кинологические расчеты и беспилотник. «ЛизаАлерт» стянул для операции силы из нескольких регионов. В итоге детей обнаружили в десяти километрах от их дачного участка, сейчас они в больнице.

Мальчик и девочка, потерявшиеся в лесу Слободо-Туринского муниципального района в Свердловской области, найдены живыми спустя более чем трое суток поиска, сообщает региональное управление МЧС в Telegram.

«Дети истощены, однако их жизни ничто не угрожает. После эвакуации из района поисков они будут направлены для обследования в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

В поисковой операции были задействованы 157 сотрудников МЧС и 21 единица спецтехники. Помогали искать детей более 650 волонтеров, задействовали 98 единиц техники. Работали кинологические расчеты, беспилотник с тепловизором.

Возбуждено уголовное дело.

За 10 км от дома

Как рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, пропавших детей нашли люди, патрулировавшие местность на квадроцикле. Около 06:15 по местному времени на их крики вышли потерявшиеся брат с сестрой. Дети находились рядом с дорогой к лесовырубке, это примерно в десяти километрах от их дачного участка.

«Потеряшки вели себя спокойно. Сил, чтобы звать на помощь, у них уже не было. Их сильно искусали комары. Питались как могли, в том числе перепелиными яйцами, найденными в лесу. Спали в обнимку со своими собаками, которые их согревали», — отметил силовик.

Нашедшим их мужчинам дети рассказали, что в лесу к ним подходили волки, но собаки отпугнули хищников. Питались брат с сестрой перепелиными яйцами.

В настоящее время дети находятся на обследовании в Слобода-Туринской больнице. Собак временно приютили сотрудники полиции ОВД «Байкалово».

Что произошло

13-летний мальчик и его 11-летняя сестра приехали на каникулы в деревню Бурмакина Слободо-Туринского района, где у семьи есть дачный домик. Утром 4 июня школьники отправились на рыбалку вместе с дедушкой, который ранее перенес инсульт. С ними были также две собаки породы бигль.

По дороге назад семья заблудилась. Ночь мужчина и дети провели в лесу, а на следующей день по непонятной причине решили разделиться: дедушка отправился в одну сторону и спустя какое-то время вышел из леса в деревню, а дети — пошли в другую. 5 июня они перестали выходить на связь.

Спасатели и волонтеры присоединились к поискам только 6 июня, до этого пропавших искали самостоятельно. Поисковая операция осложнялась наличием большого количества природных ловушек — болот, ручьев, рек и оврагов.

«Они возвращались домой и где-то в лесу убежали от дедушки и потерялись», — отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

С собой у детей были спички, соль, вода и немного еды.

Издание URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что дети два дня жили в шалаше и ждали, когда за ними придет их дед.

«Получилось так, что они вернулись туда, где были на рыбалке с дедушкой, и там в этом шалашике провели два дня. Думали, что дед туда придет за ними», — объяснил собеседник URA.RU.

Дедушка тоже принимал участие в поисковой операции, пока позволяло его состояние здоровья. По информации Shot, у него проблемы с речью после перенесенного инсульта, поэтому он не смог подробно рассказать, как все произошло.

Как объяснила мать мальчика и девочки Альфия Шамсутдинова в беседе с E1.RU, ее отец тоже плохо знает местность, так как живет вместе с ними в Тюмени, а в Свердловской области они купили участок совсем недавно.

«Дедушка с нами живет, мы просто купили в этой деревне участки и начинаем сейчас что-то возделывать, чтобы можно было растить что-то в саду, чтобы было свое что-то. Можно сказать, что у нас здесь дача, пока даже света нет, это все в процессе», — уточнила женщина.

Соседей семьи смутило поведение Шамсутдиновой, которая якобы не беспокоилась о сыне и дочери. «Я утром подъехал, она ходит, улыбается. У мамы ни слезинки не упало. Как-то странно, они же четвертого ушли, в ночь не вернулись. Дед пятого пришел», — рассказал журналистам местный житель.

Старший брат пропавших рассказал «Сапе», что брат и сестра отпросились у дедушки в магазин, чтобы купить мороженое. По его предположениям, подростки не понимали, что находятся далеко от дома, а магазин в другой стороне. Продавщица торговой точки сообщила, что дети к ней не заходили.