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Россию пригласили на празднование юбилея высадки в Нормандии

Организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии пригласили Россию

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AP

Организаторы празднования 80-летия высадки в Нормандии пригласили представителей России на мероприятие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию Mission Libération, которая занимается организацией праздника.

«С учетом обстоятельств президент (России Владимир) Путин не приглашен. Тем не менее Россия приглашена и будет представлена, с тем чтобы почтить важность участия и жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года», — сообщили в Mission Libération

Высадка в Нормандии — морская десантная операция, проведенная 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против оккупационных сил Германии.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга заявил, что президент России Владимир Путин пока не получил приглашение от Франции на 80-летие высадки союзников в Нормандии.

Ранее во Франции рассказали об услуге Макрона Путину.

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