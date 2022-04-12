Фактор Украины: почему мошенники стали намного реже звонить россиянам

В марте мошенники звонили россиянам в несколько раз реже, чем в феврале. Такую тенденцию зафиксировали специалисты по кибербезопасности. Они объяснили это возможным уничтожением подпольных колл-центров на Украине в рамках спецоперации. В то же время обороты набирает фишинг, предупредили собеседники «Газеты.Ru»: мошенники ищут более доступные способы атак.

В марте число мошеннических звонков на телефоны россиян снизилось в 10 раз. Об этом «Газете.Ru» сообщили в компании RTM Group. В «Газинформсервисе» дали более сдержанную оценку — количество таких звонков уменьшилось в три раза. В »Почта Банке», «Ак Барс Банке» и «Ренессанс кредите» подтвердили тренд.

«В феврале-марте мы зафиксировали снижение доли социальной инженерии», — указали в пресс-службе «Почта Банка». В пресс-службе «Ак Барс Банка» сообщили, что наблюдают значительное снижение количества мошеннических звонков клиентам в марте.

Вице-президент «Ренессанс кредита» Сергей Афанасьев отметил, что банк зафиксировал снижение мошеннических звонков «в несколько раз».

Причины падения

В «Газинформсервисе» назвали несколько факторов, которые сформировали тенденцию.

«Это возможное уничтожение подпольных колл-центров в процессе проведения спецоперации и затруднение покупки российских телефонных номеров с территории Украины. Также — недоступность сетевой и сотовой инфраструктуры для мошенников. Плюс мошенники сейчас перебираются в другие страны ближнего зарубежья»,

— уточнили в системном интеграторе в области безопасности и разработчиков средств защиты информации.

По мнению аналитиков компании, с высокой долей вероятности мошеннические колл-центры в ближайшее время снова начнут работать с территорий соседних государств, преимущественно из Средней Азии

В «Ак Барс Банке» согласились с таким прогнозом. «Предполагаем, что это связано с прекращением работы мошеннических колл-центров на территории Украины. Единичные звонки, фиксируемые в настоящее время, осуществляются мошенниками-одиночками с территории России», — пояснили представители банка.

По нашим прогнозам, когда процесс релокации завершится, Россию ждет новая череда телефонных атак. Это может случиться приблизительно через три-четыре месяца», — считают в «Газинформсервисе».

В кредитных организациях советуют гражданам не терять бдительности.

«Ситуация существенно поменялась в феврале-марте этого года. Однако активность мошенников сохранилась на высоком уровне. Злоумышленники постоянно адаптируют сценарии своих атак под новостную повестку, желая воспользоваться ситуацией неопределенности и часто импульсивными решениями клиентов относительно своих счетов и сбережений», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ.

По информации банка, сейчас звонки мошенников совершаются под видом «защиты средств клиентов». Они предлагают переводы средств на «безопасные» счета, заверяя, что для переводов с них доступен SWIFT, или инвестиции в валюту через «банки-партнеры» без комиссий.

Новый вектор

На фоне снижения телефонного мошенничества в марте многократно выросло количество фишинговых атак — поддельных сайтов для кражи платежной информации, указали в «Газинформсервисе».

«На фоне падения количества мошеннических звонков отмечается взрывной рост фишинговых писем и фишинговой рекламы в интернете. Мошенники стремятся переориентировать вектор атаки на более доступный», — пояснили в компании.

Ведущий сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ м. Г.В. Плеханова Наталья Мамедова объяснила новый тренд его устойчивостью.

«Противопоставить мошенникам что-либо в Сети гораздо сложнее, чем положить трубку, как в случае с телефонным мошенничеством», — уточнила эксперт.

В пресс-службе ВТБ отметили, что в марте активизировались мошенники, создающие поддельные сайты с предложениями по льготному обмену валют, а также «посредники», предлагающие помощь при оплате картами услуг зарубежных сервисов или установку VPN-сервисов.

Эксперты банка рекомендуют быть максимально бдительными и получать всю необходимую информацию о своих счетах и переводах только из официальных источников.

«При оплате картой рекомендуется пользоваться только проверенными сайтами, а также внимательно проверять ссылки, прежде чем перейти по ним», — отметили в пресс-службе ВТБ.

Необходимо всегда обращать внимание на URL-адрес и доменные имена сайтов, чтобы отличить мошеннический сайт от официального. Версии сайтов от мошенников зачастую содержат опечатки. Некачественная верстка, орфографические и грамматические ошибки, другие цвета в логотипах тоже могут указывать на то, что это сайт-подделка. Никогда не вводите личную информацию, если сайт кажется вам подозрительным.