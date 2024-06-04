Порядок нужен. Стоит ли его ждать?

С момента изменений в высшем руководстве судебной системы России прошло почти два месяца, но уже можно делать первые предположения о том, что ожидает эту независимую ветвь государственной власти в будущем.

Выступая в мае на пленарном заседании Совета судей РФ, новый председатель Верховного суда (ВС) Ирина Подносова пообещала, что курс на гуманизацию судебной системы будет продолжен, и поддержала законопроект, ограничивающий арест в отношении граждан, обвиняемых в ненасильственных преступлениях. «Так, в 2023 году было удовлетворено на 5,9% меньше ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу по сравнению с 2022 годом. Количество удовлетворенных ходатайств о продлении срока содержания под стражей по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 11%», – озвучила статистику глава ВС.

То есть арестовывать и продлять аресты суды стали реже. Более того, апелляционные и кассационные инстанции стали активней пользоваться возможностью смягчать приговоры.

Большая чистка

Судя по заявлениям Ирины Подносовой, продолжится и курс на самоочищение судебной системы, отчетливо проявившийся в прошлом году в виде досрочных отставок и череды уголовных дел против высокопоставленных судей. Так, в апреле 2023 года Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия главы Арбитражного суда Московской области Инны Воробьевой. Выяснилось, что она долгое время оказывала «необъяснимое покровительство» одному из своих заместителей, в результате чего он несколько месяцев не появлялся на работе, получая при этом зарплату и премии.

В июле прошлого года были возбуждены уголовные дела в отношении экс-главы Ростовского суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой. Их обвиняют во взятках в крупном размере.

На последнем заседании в конце мая Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) отказалась продлевать полномочия главы Четвертого кассационного суда общей юрисдикции Алексея Шишкина. Перед этим стало известно, что его кандидатуру не поддержали Ирина Подносова и председатель Совета судей России Виктор Момотов. Возможно, дело было в конфликте интересов: к Шишкину возникли вопросы из-за компании «Тандер» (входит в торговую сеть «Магнит»), в которой работают его супруга и сын – оказалось, что Четвертый кассационный суд под его руководством рассматривает подозрительно много дел с участием «Тандера», причем как гражданских, так и уголовных.

Московский арбитраж

В судейском корпусе на этом фоне возобновились разговоры и о возможной отставке главы Арбитражного суда Москвы Николая Новикова, занимающего этот пост с 2017 года. Претензии к его работе ранее возникли сразу по нескольким причинам.

Как и в случае с экс-главой Четвертого кассационного суда Шишкиным, Николай Новиков может быть вовлечен в потенциальный конфликт интересов. После его назначения главой Московского арбитража суд начал активно рассматривать дела с участием уфимской компании «Гидравлика», которую примерно в то же время возглавил его родной брат Виктор. «Гидравлика» выиграла многомилионные споры у Объединенной авиастроительной корпорации и входящего в нее Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина, производителя самолетов «Ил». Всего же в картотеке дел Арбитражного суда Москвы только за 2023-2024 год фигурирует более десятка дел по обращениям уфимской компании. При этом до 2016 года московский суд рассматривал только одно дело по иску к Минобороне. И было это в далеком 2010 году.

Вопросы к Николаю Новикову могут быть связаны и с информацией СМИ о якобы его двухэтажном пентхаусе в самом центре Москвы. Цена такой квартиры, судя по объявлениям на сайтах по продаже недвижимости, может исчисляться сотнями миллионов рублей, что вряд ли коррелирует с официальными доходами главы суда. Между тем менее года назад из-за аналогичного несоответствия официальных доходов и образа жизни лишился мантии глава Шестого кассационного суда Самары Александр Ефанов.

close 100% Руслан Кривобок/РИА Новости

Под руководством Николая Новикова Арбитражный суд Москвы не первый год сотрясают громкие скандалы. Так, в 2020 году ВККС лишила полномочий зампреда суда Ольгу Александрову за предложение ее подчиненной повлиять на принятие решения в судебном процессе за вознаграждение в 60 тысяч долларов.

Другая подчиненная Новикова, судья Елена Кондрат, в июле прошлого года была приговорена к девяти годам колонии за попытку дать взятку в 50 тысяч долларов своей коллеге для вынесения «нужного» решения по гражданскому делу.

Примерно тогда же дисциплинарная комиссия Совета судей России выявила серьезные нарушения в работе еще одной подчиненной Новикова — судьи Натальи Кузьминской. Как сообщал ТАСС, с декабря 2019 по январь 2023 года она, по распределению Николая Новикова, рассмотрела почти в 60 раз меньше дел, чем ее коллеги, причем исключительно в порядке упрощенного производства, без проведения судебных заседаний и привлечения сторон. На фоне того, что проблема чрезмерной загруженности судей вышла уже на уровень президента России, это выглядит особенно странно.

Вопрос доверия

По итогам проверки дисциплинарная комиссия Совета судей России пришла к выводу, что Кузьминская совершила дисциплинарный проступок и нарушила требования закона «О статусе судей в РФ». Но, не дожидаясь формального окончания проверки, в августе 2023 года она ушла в отставку.

Вопросы о претензиях к работе Николая Новикова уже как минимум дважды попадали в повестки заседаний президиума Совета судей России и ВККС. Однако по какой-то причине они так и не были рассмотрены.

Новый председатель Верховного суда Ирина Подносова в одном из недавних интервью заявила, что видит своей задачей укрепление и рост доверия россиян к судебной системе. Очевидно, что оно будет повышаться по мере того, как она будет становиться более открытой и прозрачной, а также избавляться от дискредитирующих ее элементов.