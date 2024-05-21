Оценить по закону. На лидера группы экс-миноритариев ЛГОКа могут завести уголовное дело Организатора атак против «Металлоинвеста» обвинили в запугивании и обмане юристов

Немецкий адвокат по вопросам медиаправа Йоахим Штайнхефель, представляющий интересы основателя USM, российского миллиардера Алишера Усманова, получил от лидера группы бывших миноритарных акционеров входящего в российский холдинг «Металлоинвест» Лебединского горно-обогатительного комбината (ЛГОК) Андрея Иванова письмо, в котором содержались «плохо скрытые угрозы». Почему лидер группы экс-миноритариев Лебединского ГОКа может стать фигурантом уголовного дела о вымогательстве и мошенничестве в Германии — в материале «Газеты.Ru».

Штайнхефель рассказал, что Иванов пригрозил распространить документы, которые якобы свидетельствуют о налоговых нарушениях со стороны «Металлоинвеста» и компаний, связанных с Усмановым, а также иные клеветнические заявления о самом миллиардере, если сторонам не удастся прийти к «мировому соглашению».

«Это неэтичное, если не сказать прямо преступное поведение – еще один пример неоднократных нарушений закона. Угрозы, озвученные в письме, демонстрируют явный отход от допустимой практики, а их отправитель подлежит гражданскому и уголовному преследованию в Германии и в других странах ЕС», – рассказал он германскому изданию bne IntelliNews.

Более того, действия Иванова могут квалифицироваться в Германии как вымогательство, что является в этой стране тяжким преступлением.

Иванов отрицает любые правонарушения и утверждает, что просто добивается «компромиссного решения». Об этом он сказал в телефонном разговоре с bne IntelliNews.

Ложные обвинения

Небольшая группа бывших миноритариев ЛГОКа под руководством Иванова (всего 16 человек) с 2007 г. требует у «Металлоинвеста» доплаты за принудительный выкуп 0,53% акций ЛГОКа, состоявшийся в том же году. Из более чем 11 000 бывших акционеров, получивших выплаты в рамках выкупа, лишь несколько человек решили оспорить выплату. При этом они надеялись задним числом заработать на попытке объявить выкуп незаконным.

На момент сделки миноритарным акционерам заплатили за их акции такую цену, которая превышала их независимую оценку более чем на 50%. Российские деловые СМИ тогда отмечали, что условия выкупа были «очень привлекательными для миноритарных акционеров», поскольку выплата почти в 2,5 раза превышала справедливую цену.

Однако, когда выкуп завершился, бывшие акционеры во главе с Ивановым провели собственную оценку, согласно которой цена одной акции ЛГОКа была почти в три раза выше цены выкупа. По мнению российских СМИ, оценка миноритариев была нереалистичной, поскольку в соответствии с ней один лишь ЛГОК стоил бы колоссальные $17 млрд, что превышало бы стоимость «Северстали» – тогдашнего лидера металлургической промышленности России. Бывшие акционеры пошли в суд, требуя пересмотра условий выкупа. К 2013 году они проиграли в общей сложности 16 судебных процессов против «Металлоинвеста».

После почти десятилетнего молчания группа возобновила наступление в 2021 году, когда появились слухи о том, что «Металлоинвест» планирует IPO. На этот раз они не пошли в суд, а начали клеветническую кампанию в СМИ, а также рассылали письма непосредственно представителям компании. Их кампания против «Металлоинвеста» ужесточилась после того, как в 2023 году США и Великобритания ввели санкции против этой и ряда других российских металлургических компаний.

Помимо этого, bne IntelliNews стало известно, что адвокаты немецкой юридической фирмы Anwalt4U обвиняют Иванова в том, что он разыграл мошенническую схему, убедив их в том, что они представляют интересы 16 бывших акционеров в иске против «Металлоинвеста», а Иванов выступает в качестве посредника.

При этом, как утверждают юристы из Anwalt4U, Иванов рассчитывал на не менее 50% компенсации, которая была бы выплачена каждому истцу «Металлоинвестом».

Юристы заподозрили неладное, когда Иванов отказался называть себя их клиентом или стать формальным участником процесса. Адвокаты обратились в берлинскую прокуратуру с заявлением о мошенничестве против Иванова и его сообщника.

В мае 2024 году стало известно, что, похоже, Иванов стал искать немецким адвокатам замену. По всей видимости, для давления на «Металлоинвест» он заручился помощью французской организации Asylum Research & Global Assistance. Примечательно, что эта организация занимается миграционными вопросами, а не судебным представительством в коммерческих спорах. Ее основатель Сергей Храбрых – бывший военный строитель, выполнявший заказы для Минобороны России и, по всей видимости, бежавший из России в связи с конфликтом со своими заказчиками. Добившись политического убежища во Франции, Храбрых занялся оппозиционной деятельностью, например, комментируя недавние задержания чиновников Минобороны России.

Также Иванов, похоже, нашел общий язык с печально известным бывшим арбитражным управляющим, ныне исключенным из их числа, Игорем Вышегородцевым, который взялся освещать зарубежные инициативы Иванова и Храбрых, выступая экспертом. Сам Вышегородцев — фигура также примечательная: в России его назначали на несколько громких банкротств, как, например, дело АО «Группа Е4», в котором он подал заявление о привлечении к субсидиарной ответственности Михаила Абызова, занимавшего при президенте Медведеве должность Министра открытого правительства и впоследствии приговоренного к 12 годам лишения свободы, но процедуру до конца не довел. Вышегородцев также бежал из России, по всей видимости, в связи с предъявленными ему обвинениями в растрате имущества в другом знаковом деле – банкротстве «Военторга».

Йоахим Штайнхефель назвал последние события попыткой некоторых бывших миноритарных акционеров незаконно извлечь материальную выгоду из политически мотивированного преследования Усманова в Германии.

«Я уверен, что эти действия будут должным образом оценены по закону», – подчеркнул он.