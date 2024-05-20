«Семья — основа государства». Во Владимире создадут «Центр развития семьи»

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Поддержка семей является приоритетной общенациональной задачей. Для ее решения консолидируется потенциал государства, образования, культуры и общественности. В поддержку национального проекта «Семья» депутат Госдумы Григорий Аникеев выступил с инициативой создания «Центра развития семьи». Площадкой для его работы станет современное здание общественной организации «Милосердие и порядок».

Аникеев рассказал, что общественная организация «Милосердие и порядок» работает для жителей Владимирской области уже более 20 лет. По его словам, ее центральным проектом стали «Передвижные центры здоровья».

«Мы организовываем выезды и проводим диагностику здоровья по запросу общественных организаций, людей старшего поколения, предприятий и, конечно же, по запросу семей и многодетных родителей. Семья — это основа государства, сегодня две трети россиян хотели бы, чтобы у их детей было трое и более детей, именно поэтому для нас естественно дать старт новому проекту — «Центру развития семьи», — рассказал он.

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По данным опроса ВЦИОМ, более 80% многодетных россиян высказали желание еще увеличить семью. Большая часть семей с двумя детьми также хотели бы стать многодетными: среди опрошенных таких 69%.

При этом залогом создания семьи и рождения детей являются два фактора — это сильные семейные ценности, так называемый культурный код, и условия для жизни, образования и воспитания детей.

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Реализация проекта

В «Центре развития семьи» будут проводиться разнообразные мероприятия, нацеленные на развитие семьи, образовательные программы, в том числе посвященные воспитанию детей, будут реализованы инициативы, связанные с культурой, поддержкой традиционных ценностей.

В рамках «Центра развития семьи» будет открыт специальный счет, средства из которого будут направляться на поддержку семей и реализацию проектов. В мае рабочая группа проведет очередную встречу, чтобы обсудить основные направления по дальнейшей работе.

Инициативу депутата поддержали жители Владимирской области: общественники, представители сферы науки, искусства и образования.

«Проект «Центр развития семьи» объединит инициативных людей, которые обладают знаниями проблематики семей в разных областях. Мы сможем привнести много творческих, развивающих и объединяющих мероприятий для всех поколений. Оказывать централизованную социальную поддержку людям, которым это необходимо», — сказала директор МБУК «Молодежный спортивно-досуговый центр» Наталья Пугаева.

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«Необходимо комплексно подойти к данному вопросу. Во-первых, мы создадим попечительский совет, который я готов возглавить. Во-вторых, откроем расчетный счет, на который будут поступать целевые средства для работы проекта. Я буду участвовать в наполнении счета. Также в этом процессе примет участие бизнес. Создадим на базе общественной организации «Милосердие и порядок» рабочую группу для разработки концепции и плана мероприятий. Уверен, что проект «Центр развития семьи» будет системно работать на благо жителей Владимирской области», — сказал Аникеев.

В ближайшее время будет создан попечительский совет и разработан финансовый план центра. Одним из первых событий станет мероприятие, приуроченное к 225-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Великий поэт стал не только символом русской культуры — как известно, у А.С. Пушкина и его жены Натальи Николаевны было 4 детей.