Российскую школьницу, пропавшую в Ульяновской области, нашли живой

В Николаевском районе Ульяновской области нашли девочку, которая ушла из дома трое суток назад и не вернулась. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по области.

«При активном участии волонтеров поисковых отрядов и добровольцев, пропавшая 12 мая девочка обнаружена в овраге лесного массива. В настоящее время принимаются меры к доставлению ребенка в медицинское учреждение», — рассказали представители ведомства, уточнив, что пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

В СК добавили, что ребенок был найден около села Найман Павловского района — это в 17 километрах от села Славкино, где последний раз видели пропавшую.

До этого в Мордовии ребенок и трое взрослых пошли за грибами и заблудились. Их спасли полицейские. Сельчане смогли выйти на связь с правоохранителями и отправить им геолокационную метку, выяснилось, что грибники ушли гораздо дальше в лесной массив, чем планировали.

Ранее на Урале подросток отправился смотреть на уток и заблудился в тайге.