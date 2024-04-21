В ДТП на западе Германии пострадали 27 детей

Автобус перевернулся близ города Ольпе на западе Германии, в результате чего травмы получили 27 школьников. Об этом сообщило издание Bild.

Сообщается, что автобус вез школьников 15-17 лет из Марбурга в Англию, также в нем находились взрослые сопровождающие. На трассе А45 автобус неожиданно выехал с дороги и перевернулся.

Серьезные травмы получили четверо подростков, их доставили в больницу. Водитель автобуса также получил легкие травмы. Причины аварии уточняются.

Незадолго до этого сообщалось, что в результате столкновения автобуса с грузовиком в подмосковном Щелкове пострадали по меньшей мере десять человек. Авария произошла на 37-м километре автотрассы М-7 «Волга» в районе деревни Старая Купавна. По факту дорожного инцидента возбуждено уголовное дело.

Позже сообщалось, что число пострадавших в ДТП достигло 16 человек.

Ранее в Самарской области после массовой аварии в больницу попали шесть человек.