«Космическая» взятка. Бывшего зама Шойгу обвиняют в покровительстве

Следствие полагает, что бывший замминистра обороны Тимур Иванов, которого арестовали 24 апреля, получил взятки за покровительство как минимум двум компаниям. Им бывший чиновник якобы помогал выигрывать конкурсы или получать выгодные для строительства объекты. Взамен Иванову полагались «откаты», причем не наличкой, а в виде бесплатных услуг. СМИ уже назвали общую сумму взяток «космической», она может составить более 1 млрд руб. Сам Иванов вину не признает. По словам защиты экс-замминистра, в его деле отсутствует факт передачи взятки, а обвинения основаны на ряде предположений. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

«Приказом министра обороны РФ Тимур Иванов отстранен от замещаемой должности федеральной государственной гражданской службы «заместитель министра обороны Российской Федерации», — сообщил собеседник ТАСС.

Ранее стало известно, что арестованного по делу о взятке Иванова поместили в СИЗО «Лефортово». Об этом РИА Новости рассказал первый зампредседателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Николай Зуев. По его словам, пока бывший замминистра содержится в карантинной камере, у него нет соседей. На условия содержания Иванов не жаловался.

Новые подробности дела Тимура Иванова

23 апреля о задержании экс-замминистра Иванова по подозрению в получение взятки сообщил Следственный комитет России. 24 апреля суд арестовал чиновника на два месяца. Вместе с ним в СИЗО отправился Сергей Бородин, которого следствие считает другом Тимура Иванова.

По данным «Интерфакса», в деле также появился третий фигурант, которому вменяется дача взятки. Вопрос о мере пресечения для него пока не решен, но согласно законодательству РФ, его могут освободить от ответственности за активное сотрудничество со следствием.

Baza сообщает, что в деле замминистра фигурирует «космическая сумма взятки, которая заставит всех ужаснуться». Источник ТАСС в правоохранительных органах подчеркнул, что речь может идти о сумме более чем в 1 млрд рублей.

«Как считают следователи, замминистра обороны, курирующий все строительство, помогал им (строительным компаниям. — «Газета.Ru») выигрывать те конкурсы, на которых проще всего было заработать, или получать объекты, которые проще всего построить», — пишет Telegram-канал.

При этом «откаты» Иванов получал не наличкой, а в виде бесплатных для себя услуг. По данным Baza, ему оплачивали перелеты и отели на море, выделяли охранников и помогали решать различные вопросы.

Информацию о том, что экс-замминистра вменяют получение взяток именно за покровительство, подтвердил «Интерфаксу» его адвокат Мурад Мусаев. Однако, по словам защитника, услуги, что компании оказывали Иванову, отличаются от тех, про которые пишет Baza.

«Согласно обвинению, Иванов оказывал помощь неким компаниям — подрядчикам Минобороны, которые взамен безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову», — пояснил Мусаев.

Источник ТАСС сообщил, что показания против экс-чиновника дал один из учредителей коммерческой организации «Олимпситистрой», которая занимается строительством жилых и нежилых зданий. Собеседник агентства также сообщил, что Иванову инкриминируют преступные эпизоды с 2018 по 2023 год.

Не признал вину

По словам представителей защиты Тимура Иванова, бывший чиновник не признает вину в совершении преступления. Адвокат Денис Балуев рассказал, что в деле экс-замминистра отсутствует факт пeредачи взятки и какого-либо финансового вoзнаграждения, а «деньги как предмет взятки вообще не фигурируют».

Другой представитель защиты Мурад Мусаев считает, что обвинение, которое предъявлено Иванову, основано на ряде предположений, а это «совершенно недопустимо».

Денис Балуев также отметил, что защита бывшего заместителя министра не согласна с избранной ему мерой пресечения и собирается обжаловать решение суда.