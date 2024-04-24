«Семейная ипотека» в 2024 году: как оформить, условия и ставки На каких условиях можно оформить «Семейную ипотеку» в 2024 году

«Семейная ипотека» — это программа жилищного кредитования для российских семей с детьми, которая позволяет взять ипотеку по льготной ставке не более 6%. Государство компенсирует банкам недополученные доходы из-за разницы между этой ставкой и рыночной. «Газета.Ru» разобралась, как семьи могут воспользоваться программой для улучшения своих жилищных условий и на какие дополнительные условия банков-кредиторов стоит обратить особое внимание.

«Семейная ипотека» была запущена в 2018 году. По данным оператора программы Дом.рф, к концу 2023 года ей воспользовались более 800 тыс. семей. Наибольшей популярностью эта мера поддержки пользовалась у жителей Москвы и Московской области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга и Тюменской области.

Программа семейной ипотеки действует до 1 июля 2024 года. Но, как сообщили «Известия», правительство обсуждает условия ее продления до 2030 года. При этом ставка для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%. Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что ставка останется без изменений.

Кто может претендовать на семейную ипотеку

Программой «Семейная ипотека» могут воспользоваться семьи, в которых есть двое или более детей, не достигших 18-летнего возраста на дату заключения кредитного договора, или же пары, у которых с 1 января 2018 года по 31 января 2023 года родился ребенок. На льготы могут рассчитывать семьи с усыновленными/удочеренными детьми. Также программа рассчитана на семьи, в которых до 31 января 2023 года родились дети-инвалиды.

Какое жилье можно купить по программе «Семейная ипотека»

Квартиру у застройщика в готовом или строящемся доме (в том числе таунхаусе);



Вторичное жилье, если семья живет на территории сельских населенных пунктов в Дальневосточном федеральном округе;



Вторичное жилье в регионах, где, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, нет строящихся многоквартирных домов (и только в том случае, если в семье есть ребенок инвалид);

Кредит также можно потратить на строительство частного дома, но только при условии заключения договора подряда со строительной организацией или индивидуальным предпринимателем, официально занимающимся строительством.

Руководитель проекта юридической компании PJS Наталия Пшеничникова отметила, что программа распространяется в основном на договоры долевого участия и купли-продажи квартиры или частного дома с участком на первичном рынке. Договор должен быть заключен с юридическим лицом — например, с застройщиком.

Условия погашения «семейной ипотеки»

Первоначальный взнос по программе — 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. При этом банки могут устанавливать более существенный взнос.

Максимальная сумма льготного кредита по ставке 6% для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн руб., для покупателей в других регионах — до 6 млн руб.

Максимальный срок погашения кредита в среднем у разных банков составляет 30 лет.

Заемщик, которому одобрили «семейную ипотеку», может использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса. Кроме того, многодетные семьи могут для облегчения выплат по кредиту воспользоваться помощью государства в размере до 450 тыс. рублей — если третий или последующий ребенок родился в 2019-2023 годах, а кредит оформлен до июля 2024 года.

Как подать заявку на «Семейную ипотеку»

Заявку на получение ипотечного кредита с государственной поддержкой можно подать в электронной форме на сайте выбранного банка.

Вам необходимо будет предоставить следующие документы:

Паспорт гражданина РФ (заемщика);

Свидетельство о браке и паспорт супруга или супруги заемщика;

Свидетельства о рождении детей заемщика;

Справка о доходах и трудоустройстве заемщика;

Заявление на получение ипотеки с государственной поддержкой.

С полным списком кредиторов — участников программы можно ознакомиться на сайте Дом.рф

Ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Игорь Сафонов отмечает, что при выборе банка-кредитора, помимо процентных ставок, нужно обратить внимание на дополнительные условия, которые выдвигают банки. Эти требования, которые не отражены в ипотечном калькуляторе, могут увеличить финансовую нагрузку на заемщика. Например, банк может предложить дополнительную услугу страхования в собственной страховой компании.

По мнению эксперта, при выборе банка необходимо пообщаться с кредитными менеджерами и изучить отзывы пользователей, которые уже воспользовались в этом кредитном учреждении программой «Семейная ипотека». Случаются ли в конкретном банке задержки при оформлении сделки или не было такого, что документы терялись и приходилось их повторно предоставлять в банк?

Часто задаваемые вопросы о «Семейной ипотеке» в 2024 году

На часто задаваемые вопросы о «Семейной ипотеке» в 2024 году отвечает руководитель проекта юридической компании PJS Наталия Пшеничникова.

— С какими сложностями может столкнуться заемщик при оформлении «Семейной ипотеки»?

Низкий доход семьи, из-за которого банк может отказать в выдаче кредита;



Необходимость привлечения других созаемщиков для увеличения дохода семьи;



Разные процентные ставки по семейной ипотеке в разных банках;



Ограничения по максимальной сумме кредита в зависимости от региона;



Ограничения приобретения жилья по программе семейной ипотеки на вторичном рынке.

— В каких случаях банк может отказать в предоставлении кредита по программе «Семейной ипотеки»?

Ежемесячный доход заемщика (члена семьи) составляет менее 50% от суммы предполагаемого ежемесячного платежа по займу;



Наличие долга по исполнительным производствам (у приставов) в размере, превышающем 50% от дохода заемщика за последние шесть месяцев;



Введение процедуры банкротства в отношении заемщика;



Предоставление недостоверных сведений или документов в банк.

— В чем плюсы «Семейной ипотеки»?

Широкий диапазон низких процентных ставок в банках от 0,9% до 6%;



Необходимость предоставить небольшой пакет документов;



Возможность использовать материнский капитал для первоначального взноса;

— Есть ли минусы в программе «Семейная ипотека»?

Невозможность приобретения вторичного жилья;



Большой первоначальный взнос — 20%;



В программе участвуют не все банки.

Юрист рекомендует потенциальным заемщикам при необходимости привлекать заемщиков из числа родственников для увеличения дохода, выбирать жилье, соответствующее требованиям банка, у аккредитованного застройщика и обращать особое внимание на максимальные размеры кредита в зависимости от региона. А кроме того, следить за изменениями в законодательстве — условия предоставления «семейной ипотеки» могут поменяться.

Подведем итоги