«Не платят, не дают гражданство, хотят депортировать»: доброволец из Сербии пожаловался Путину

Сербский доброволец из российской армии Александр Йокич пожаловался президенту России Владимиру Путину, что его хотят депортировать, а на родине мужчине грозит 25 лет за наемничество. Видеообращение Йокича опубликовал Telegram-канал «360».
«Недавно пришел приказ на расформирование ОБТФ «Каскад», в связи с чем меня и моих товарищей, также иностранцев, будут увольнять [из армии] 30 апреля. После того, как нас уволят, нам грозит депортация. Им по 23 года, а мне 25 лет за статью наемничество на родине», — сказал боец.
Серб уточнил, что если не получит российский паспорт до 30 апреля, к депортации может привести первое же его столкновение с военной полицией или попытка выехать из ДНР в другие регионы России.
Йокич подчеркнул, что неоднократно пытался получить российское гражданство в Донецке. Однако миграционная служба в устной форме отказывала, ссылаясь на то, что он подписал контракт с еще ДНР, а не с Минобороны РФ (ДНР вошла в состав России осенью 2022 года). Без гражданства сербу также не хотят платить за боевые ранения. На вопрос Йокича, какой закон обуславливает последнее, ему указывали на «какой-то там внутренний закон, внутреннее правило».
Кроме того, по словам Йокича, ему и другим бойцам «Каскада» не выдали зарплату и премии за февраль, март и апрель этого года.
«Прощу вас оказать помощь при получении гражданства РФ и выплат, также прошу вас помочь нам с денежным довольствием», — попросил Путина доброволец.
На ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что обратился в защиту серба в российское МВД. Депутат отметил, что это не первый подобный случай.
«Налицо правовая коллизия, которую необходимо решить, потому что мы не имеем права бросать в беде людей, которые, рискуя жизнью, защищают нашу страну. Они наши и мы их не бросим», — призвал Хинштейн.
Депутат также анонсировал законопроект о запрете выдавать другим странам «иностранцев-ветеранов», если им грозит преследование за участие в военной операции на Украине.
Йокичу 21 год, он приехал в ДНР в 2021 году «защищать русский народ и интересы России». Его отец тоже военный, он воевал в Югославии на стороне Сербии вместе с русскими добровольцами. Поэтому молодой человек считает россиян братским народом.
«Думаю, что если уже здесь [в Донбассе] происходит такое, если вот здесь буквально убивают русский народ, то мы, как нация должны ехать сюда и помогать так же, как вы помогали нам», — объяснял Йокич желание пойти на фронт.
С начала военной операции он участвовал во взятии Мариуполя и боях на Угледарском направлении. Дважды ранен, в марте и мае 2022 года. Награжден Георгиевскими крестами IV и III степеней, медалью «За освобождение Мариуполя». По словам Йокича, в Сербии он объявлен в розыск за наемничество. Мужчина хочет остаться в России и продолжить службу в зоне боевых действий.
Президент Сербии Александр Вучич в 2023 году обещал, что все граждане страны, которые принимают участие в боевых действиях на Украине, будут арестованы. Это произойдет, как только они окажутся «в пределах досягаемости» Сербии.
Как сербы сражаются за Россию
Йокич не единственный серб, который участвует в конфликте на стороне российской армии. В частности сербы служат в интернациональной бригаде ВДВ «Волк». Кроме них там есть солдаты из Северной Македонии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, Черногории и даже Франции.
«Я с раннего детства был воспитан в атмосфере благодарности к России и нашей совместной истории. Для нас, сербов, Россия – это матушка... В Европе у русских нет и никогда не было братьев, кроме сербов... Поддержка сербского народа абсолютная», — говорил сербский доброволец Братислав Живкович, который на родине воевал вместе с «четниками» (балканские партизаны).
Осенью 2023 года Живкович отмечал, что в Донбассе стараются сформировать одно русско-сербское добровольческое подразделение. По его словам, многие хотели бы вступить в объединение. Однако на этом пути возникли бюрократические сложности, проблемы со снабжением.
В начале января 2024-го доброволец Деян Берич также обращался к Путину с жалобой на пренебрежительное отношение к сербам в российской армии. Кремль тогда отказался комментировать его слова. «Это касается хода спецоперации <...> Это исключительная прерогатива министерства обороны», — прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.