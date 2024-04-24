Как в школах Германии: что известно о немецких материалах, которыми отделывали «Крокус» «Крокус» оказался отделан панелями, которые по всему миру используют в школах

В ходе атаки на «Крокус» террористы пронесли в здание пластиковые емкости с горючей жидкостью и подожгли его. Из-за этого число погибших в результате теракта значительно выросло. После трагедии ожидаемо нашлись комментаторы, которые считают виновными в случившемся не только террористов, но и «тех, кто не подготовил зал должным образом». Один из распространенных аргументов: зал был отделан дешевыми материалами, которые моментально вспыхнули. «Газета.Ru» разобралась, что за панели висели на стенах в «Крокусе» и действительно ли проблема в них.

Что известно об отделке «Крокуса»

В результате нападения террористов в «Крокус Сити Холле» полностью выгорели верхний этаж, зрительный зал и сцена. Также из-за поджога частично обрушилась кровля.

Закономерно, что после трагедии все чаще звучат комментарии о качестве внутренней отделки в «Крокусе». Самое время разобраться, какие материалы использовались в подмосковном концертном зале. Мы отыскали немецкого поставщика и изучили его сайт. Если коротко, то облицовка стен была деревянной, а на потолки монтировали акустические панели.

close 100% Слайды из презентации компании Lahnau Akustik

При обшивке стен концертного зала использовали панели со специальной пропиткой Mikropor G немецкой компании Lahnau Akustik. Они относятся к классу слабогорючих строительных материалов, и отчасти поэтому популярны во многих странах.

Официальный портал производителя сообщает, что эти панели используют по всему миру в школах и детских садах, театрах и концертных залах, больницах и бассейнах.

Кстати, на главной странице сайта по-прежнему стоит фото подмосковного концертного зала. Очевидно, что для немцев проект в «Крокусе» — повод для гордости. Исключено, что для него могли поставить некачественные материалы.

Потолки «Крокус Сити Холла» отделывали другими панелями того же производителя. Они были сделаны из вспененного стеклянного гранулята, соединенного неорганическим вяжущим веществом. Разработали их в конце 90-х годов в целях противопожарной безопасности. Они негорючие.

close 100% Слайды из презентации компании Lahnau Akustik

Любопытно, что настенные акустические панели от немецкого поставщика стройматериалов устанавливают во многих регионах России. Например, их можно обнаружить в конференц-зале во Владивостоке, где проходила Международная конференция АТЭС. То есть в помещениях, где собираются политики из разных стран и требования к безопасности повышенные, гранулят считается подходящим отделочным материалом.

Были ли безопасны материалы?

Что про саму Германию? Возможно, Lahnau Akustik только экспортирует продукцию, а в самой стране она под запретом. Оказывается, это далеко не так. Панели встречаются в зданиях Госсовета и министерства образования в Берлине, а также в зале Парламента в Бранденбурге.

close 100% Слайды из презентации компании Lahnau Akustik

В Германии Mikropor G также используют при отделке университетских кампусов, школ и столовых. Немцы известны как люди скрупулезные и педантичные. Вряд ли в их школах возможен ремонт из некачественных или опасных материалов.

«Крокус» отделывали теми же панелями, которые используют в британском «Кирклис колледже», музеях Вены, моллах Дубая и школьных коридорах в Швейцарии.

Применение звукопоглощающих материалов, и особенно слабогорючего стеклогранулята, уже пару десятилетий входит в стандарты качества современной архитектуры. Причем материал этот точно уж не отнести к дешевым на фоне обычных реечных панелей — мы сравнили цены на сайте немецкого производителя и нескольких российских строительных гипермаркетов. Поэтому аргумент про дешевизну отделки в «Крокусе» так себе.

close 100% Слайды из презентации компании Lahnau Akustik

Если абстрагироваться от теракта, то стеклогранулят — это ходовой материал для отделки по всему миру из-за его эксплуатационных качеств. В особенности логично, что его использовали в концертном зале из-за акустических свойств. Стеклогранулят способствует поглощению звуков и уменьшению шума в помещении. Панели не требуют особого ухода, их легко мыть, у них много разных текстур и цветов, которые позволяют создавать уникальные и стильные интерьеры.

Закончим очевидной мыслью, которую подтверждают и опытные МЧСники: ни одна система пожарной безопасности не рассчитана на спланированную атаку с поджогом.

close 100% Слайды из презентации компании Lahnau Akustik

Ни в один концертный зал нельзя поставить цельнометаллические кресла и сцену. Максимальная подготовка — это использование противопожарной пропитки, слабогорючих материалов с малой дымообразующей способностью и системы пожаротушения. Весь ужас терактов в том, что к ним нельзя подготовиться на 100%.