Блиновский ушел на фронт, Чекалины разводятся. Как семьи блогеров проходят испытание арестами

Муж Елены Блиновской пошел на спецоперацию. Да-да, это которая теперь сидит в СИЗО по делу о неуплате налогов со своих курсов по продаже мечты: женщина продавала натурально умение мечтать и сделала на этом такое состояние, что одна лишь недоимка составила почти 1,5 млрд руб. Пишут, что за это у семьи и родни арестовали все имущество, даже у родителей Блиновской, отчего та не может вернуть долги.

Но это все не очень интересно. Меня в истории Блиновских привлекла судьба мужа. Как сложны и многогранны, оказывается, человеческие отношения и как скора публика на общественные вердикты! Многие думали, что он останется один на один с миллиардами, вероятно, с десятками миллиардов! Бежал бы да и все.

А вон оно как оказалось-то! Алексей пошел на фронт с формулировкой «чтобы спасти семейный бизнес и вызволить жену». И еще десятки миллионов, говорят, потратил, закупая какие-то дроны.

Что сказать? Ошиблась общественность насчет Блиновских. Можно этой Елене даже позавидовать, что муж ее не предал. Всем бы нам хотелось верить, что, окажись наши мужья с нашими миллиардами на руках, они если куда и побегут, то на фронт — чтобы нам помочь. Дай бог, деньги казне возместят, муж вернется с наградами — заживут Блиновские, все у них будет хорошо.

Там, кстати, у Блиновского в сослуживцах нарисовался бывший, я так понимаю, адвокат Эльман Пашаев, который защищал Ефремова. А если быть честными в формулировках, то лучше написать, что Пашаев помог актера надолго засадить, потому что так защитил, что Ефремову влепили срок по самый край. И глядите-ка, тоже на фронте. Прямо рубрика «Удивительное рядом».

Вообще же, меня после новостей о Блиновских потянуло посмотреть, как там справляются с испытаниями другие обладатели шальных денег. Интересно же! Мы вообще раньше не видели таких людей. Делателей миллиардов из воздуха. Тут у Дурова вышло интервью. Понятно — миллиардер. Рассказывает, что у него нет недвижимости, машин, островов. Все это воспринимается как-то нормально. Ну вот такой человек, с причудами. Ничего противоестественного. Потому что природа его денег понятна.

В отличие от этих вот всех блогеров, которые делают миллиарды на доверчивых домохозяйках и спускают заработки на вечеринки, нелепые яхты и дорогие спорткары. Мы вообще никогда раньше не видели таких денег. В смысле — такой природы происхождения. Я лично даже не догадывалась. Поначалу была в шоке, потом сама подсчитала, что Блиновской, чтобы заработать больше почти двух десятков миллиардов за три года, нужно было «обуть» за это время 300 с копейками тысяч слушательниц. А деньги сумасшедшие. Думаю, человечеству и нашей стране в частности еще предстоит выработать механизм защиты от столь нехитрых способов заработка. Пока остается лишь изумляться: и объемам барышей, и способам их траты.

И, конечно, интересно, как первые такие бизнесмены проходят свои первые большие испытания. Проверку легкими деньгами они прошли неважно: мы видели, как бездарно их деньги тратились. А что насчет проверки уголовными делами? Все ли как Блиновские?

Вы, кстати, помните, что первой в череде распотрошенных марафонщиков была вовсе не Елена Блиновская, а Чекалины?

Эти еще более странные личности, вообще в прямом смысле делатели денег из воздуха. Нет, конечно, я понимаю, что они не производили их на ровном месте, а перекачивали из карманов доверчивой публики. Я в том смысле, что эти-то вообще ничему не учили и научить не могли, но тоже заработали миллиарды. Только долгов по налогам у них накапало 504 млн рублей. Успешно их погасив, Чекалины начали разводиться. Вдруг в желтой прессе всплыли какие-то фото якобы любовницы Артемчика, но все на уровне слухов. Из реального: заявление на развод Лерчека с Артемчиком и его иск о дележе имущества. Задорный Артемчик хочет от матери трех своих детей 1 млрд 250 млн 968 тыс. рублей. А также автомобиль Bentley стоимостью 29 млн руб. И чтобы Лерчек оплатила госпошлину 60 тыс. За что пошлина, непонятно. Такая вот семья. Веселые, задорные. Мы думали, они лопаются от счастья, а выяснилось, что от денег.

И вообще все оказалось строго наоборот. Образцовые хохотуны с тремя детишками делят каждую пару дорогих тапок, которые Лерчек увлеченно скупала в бутиках. А смурные Блиновские держатся вместе.

Чужая семья и впрямь потемки — особенно когда ей выпадают такие испытания.

Кстати, в тему подоспели новости про задержание другого гуру — Дмитрия «Трансформатора» Портнягина, — который за внушительные суммы обещал бизнесменам трансформировать их бизнесы. Не получилось, обвинили в неуплате 124 млн руб. И тоже семейная драма! Проходила информация, что Портнягин в первых показаниях представился следователям простым маркетологом, а вот с налогами махинировала якобы жена. Не знаю, насколько это правда про показания, но выглядело вполне достоверно. Жена, если что, проходит теперь по делу подозреваемой. Совсем другая судьба, зато видна хватка. Портнягин не стал тянуть и сразу взял быка за рога: как только открыли уголовное дело, он в марте 2024 года организовал благотворительный фонд «Большое дело» для гуманитарной помощи в зоне СВО и стал работать вместе с ОНФ.

Ну и как не вспомнить в череде семейных драм аптечного блогера Екатерину Диденко. Никаких налогов фармацевт-ревизорро не задолжала, по крайней мере, информации об этом не было, но прославилась тем, что муж погиб на ее вечеринке в бассейне с сухим льдом: фармацевт не учла, что от паров сухого льда можно умереть. Муж скончался чуть ли не в прямом эфире, с ним еще двое гостей. Оплакивали его и хоронили тоже в режиме онлайн. Через три месяца Диденко опубликовала фото после операции по увеличению груди, а спустя восемь месяцев после фатального дня рождения страна с изумлением узнала, что аптечный блогер счастливо состоит в новых отношениях и ждет третьего ребенка. В 2022 году Екатерину, с ее слов, позвали в Госдуму выступать по теме оказания первой медицинской помощи! Диденко чуть ли не с первых дней после смерти мужа прописалась на ток-шоу, постоянно попадает в новости с очередными кавалерами, купила дорогую квартиру, всю свою жизнь транслирует онлайн и не устает удивлять, кажется, полным отсутствием понятия о сокровенном.

Насколько разные судьбы у этих четыре семей, на которых обрушились шальные деньги. Не надо никаких романов читать — жизнь куда удивительней.

Раньше мы за семейными историями подобных людей подглядывать не могли, а теперь мир стал прозрачен и все оказались на виду. Открыл криминальные новости про блогеров — тут тебе и «Тихий Дон», и «Будденброки», и «Сага о Форсайтах» сразу.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.