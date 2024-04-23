В Болгарии сносят памятник Советской армии. Кому он не нравится В Софии возобновили снос памятника Советской армии

В столице Болгарии Софии продолжился демонтаж памятника Советской армии. После реставрации бронзовые фигуры и барельефы разместят в Музее социалистического искусства. Решение о сносе памятника вызвало резонанс в Болгарии и России.

В Софии возобновились работы по демонтажу расположенного в Княжеском саду памятника Советской армии, сообщили в Софийской городской администрации. 22 апреля начался процесс консервации постамента, с него убрали облицовочные плиты с надписями.

Демонтаж памятника Советской армии начался в середине декабря прошлого года. Губернатор Софийского района Вяра Тодева подписала указ о сносе памятника на основании последней проверки его состояния.

По результатам проверки на памятнике якобы были найдены трещины и эрозия, представляющие опасность для людей.

Тогда с постамента удалили все скульптурные фигуры. Демонтаж был рассчитан на 59 дней, но через неделю административный суд Софии приостановил его. Против работ выступили представители партии «Возрождение», которые и обратились в суд. Однако 9 апреля высший административный суд Болгарии отменил постановление административного суда Софии с формулировкой «отсутствие юридического интереса», напоминает Болгарское телеграфное агентство.

На следующий день Тодева написала исполняющему обязанности премьера Болгарии Димитару Главчеву письмо с просьбой выделить средства на реставрацию и консервацию фигур и барельефов памятника Советской армии. Она просила увеличить максимальный размер расходных обязательств, которые может взять на себя областная администрация Софийской области в 2024 году. Причиной Тодева назвала проведенную рыночную консультацию по определению оценочной стоимости государственного заказа на восстановление фигур с памятника. Она также представила в министерство культуры концептуальный проект размещения бронзовых фигур и барельефов с памятника в Музее социалистического искусства.

Споры вокруг памятника, возведенного в 1954 году, возникали в Болгарии неоднократно, сообщает ТАСС. Решение о его сносе городской совет Софии принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. В марте 2023 года софийские депутаты снова большинством голосов поддержали инициативу о демонтаже и перемещении памятника.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла о непростительности действий властей Болгарии по демонтажу памятника Советской армии. Она подчеркивала, что София «без всякой застенчивости» проигнорировала предложения Москвы провести консультации по дальнейшей судьбе монумента. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова заявляла, что Москва не исключает вариант перемещения советских памятников из Болгарии.

Тем временем депутаты фракции «Демократы за сильную Болгарию» предложили до конца текущего года демонтировать 11-метровый монумент солдату Советской армии «Алеша» с холма Освободителей в городе Пловдиве и так же перенести его в Музей социалистического искусства в Софии.