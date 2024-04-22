Что такое фриланс и кто сможет на нем заработать: плюсы и минусы, с чего начать Фриланс: что это такое, как заработать и искать работу, плюсы и минусы

С развитием цифровых технологий и глобализацией интернет-пространства рынок труда претерпел значительные изменения. Одним из наиболее заметных явлений последних десятилетий стал фриланс — форма занятости, при которой специалисты работают вне офиса и выполняют задания на временной основе. Какие преимущества и недостатки есть у такой работы и как стать фрилансером — в материале «Газеты.Ru».

Что такое фриланс и кому он подойдет

Фриланс (от англ. freelance) — это вид профессиональной деятельности, при котором человек выполняет работу без долгосрочных контрактов с работодателем. Фрилансеры часто работают на нескольких проектах одновременно для разных заказчиков и получают оплату за каждое конкретное задание.

Считается, что слово «фрилансер» впервые использовал британский прозаик Вальтер Скотт в романе «Айвенго». Так он описал средневекового наемного воина — человека, который имел право выбирать, на скольких нанимателей он может и хочет работать одновременно.

Во фрилансе найдут себя те, кто хорошо умеют самостоятельно организовывать свою работу и обладают навыками самомотивации — кто получил опыт работы в определенной области и могут самостоятельно управлять проектами и сроками.

Фриланс подходит обладателям редких или востребованных навыков — разработка программного обеспечения, графический дизайн, копирайтинг, перевод на иностранные языки и многое другое.

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Порой приходится сталкиваться с обстоятельствами, когда требуется гибкость в графике из-за личных причин — уход за детьми или другими членами семьи, учеба и т.д. В таких случаях фриланс становится палочкой-выручалочкой для совмещения работы и личной жизни.

Цифровые кочевники, или любители путешествовать и жить в разных местах, часто предпочитают фриланс. Он предлагает возможность работать из любой точки мира и избегать офисной рутины.

Новички или те, кто хочет поменять профессиональную специализацию, могут использовать проекты на фрилансе для пополнения портфолио и приобретения опыта в новой области. Это также способ показать свои умения потенциальным долгосрочным работодателям.

Для тех, кто хочет развивать собственный бизнес или заниматься творческой деятельностью, фриланс может обеспечить финансовую поддержку, пока их основной проект еще не стал прибыльным. В целом, это применимо к любой сфере занятости: фриланс может стать подстраховкой на случай проблем с основной работой.

Преимущества и недостатки фриланса

Фриланс предлагает множество привлекательных возможностей, но также несет в себе определенные риски и сложности. Именно поэтому потенциальному фрилансеру очень важно взвесить все «за» и «против».

Преимущества фриланса

Гибкость графика и места работы. Фриланс позволяет самостоятельно регулировать рабочий день, выбирать время и место для работы. Можно работать даже лежа на пляже под пальмой — лишь бы были стабильный интернет и ноутбук. Этот формат также удобен для тех, кто стремится совместить работу с личной жизнью или учебой.

Выбор проектов. Фрилансеры могут выбирать проекты по своему вкусу и интересам, работая только над тем, что им по-настоящему нравится. Во-первых, так можно сберечь свою нервную систему и минимально соприкасаться с работой из-под палки. А, во-вторых, профессионально расти: там, где человек чувствует себя комфортно, ему проще развиваться.

Удаленная работа. Возможность работать из любой точки мира привлекает многих, кто предпочитает путешествовать или просто хочет жить вдали от крупных городских центров без необходимости ходить в офис пять дней в неделю и тратить время на дорогу и стояние в пробках.

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Управление доходом. У фрилансеров есть возможность получать больше, прилагая больше усилий: если взять дополнительные проекты, доход будет выше. В то время как на постоянной работе зарплата, как правило, фиксированная.

Личное развитие и обучение. Фрилансерам часто приходится осваивать новые навыки и технологии, чтобы оставаться конкурентоспособными. Такая гонка способствует постоянному профессиональному развитию.

Больше пространства для маневра. Фрилансеру обычно не приходится отвечать за масштабные и долгие проекты, требующие системного подхода, как это бывает на постоянной работе, объяснила «Газете.Ru» HR-директор медицинской группы компаний UMETEX Янина Мещерская. Если фрилансеру что-то не нравится в партнерстве с заказчиком, у него есть возможность закончить работу как можно скорее и больше не сотрудничать с этим человеком или компанией.

Недостатки фриланса

Нестабильный доход. Доходы фрилансера могут значительно колебаться от месяца к месяцу. Периоды высокой загруженности порой чередуются с временами, когда работы почти нет. Нельзя забывать, что какие-то сферы резко могут стать невостребованными.

[Количество проектов] сложно спрогнозировать. Либо же могут быть обманы со стороны заказчиков: пообещал одно, а может не выполнить обязательства. К сожалению, не всегда подписываются официальные документы. Фрилансер не застрахован. Янина Мищерская HR-директор медицинской группы компаний UMETEX

Отсутствие социальных гарантий. Фрилансеры обычно лишены того, что гарантировано человеку на постоянной работе — оплачиваемые отпуск и больничные, пенсионные отчисления. Это значит, что все эти аспекты нужно организовывать и финансировать самостоятельно.

Непредсказуемость рабочего графика. Несмотря на гибкость, работа может быть неравномерной и часто требовать быть у компьютера в нестандартное время или выходные (особенно при работе с клиентами из разных часовых поясов). Порой придется пропускать важные семейные события или отказываться от встреч с друзьями.

Строгий подход к самоорганизации. Фриланс требует высокой дисциплины, поскольку нужно самостоятельно управлять множеством проектов, соблюдать сроки и следить за финансами. Для особо педантичных личностей постоянно меняющиеся условия и горящие дедлайны могут стать поводом для обращения за помощью к психологу.

Большая ответственность. Если в обычном офисе задача, как правило, проходит через руки ряда людей, которые могут оценить все плюсы и минусы и скорректировать результат, то во фрилансе такого нет. Один человек несет на себе всю ответственность — ошибки всегда будут личными, а не коллективными.

Профессиональная изоляция. Работа в одиночку может привести к социальной изоляции, так как фрилансеры редко видят коллег и заказчиков лицом к лицу. Это может снизить возможности для нетворкинга и профессионального обмена идеями и опытом.

Самые востребованные сферы фриланса

Веб-разработка

Спрос на веб-разработчиков остается стабильно высоким. Фрилансеры в этой области часто работают над производством веб-сайтов, разработкой пользовательских интерфейсов, обеспечением работы серверной части и интеграцией API (программный интерфейс приложения).

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Графический дизайн

Графические дизайнеры создают визуальные концепции — рекламные материалы, корпоративную графику, дизайн сайтов, упаковки многого другого. Чем лучше портфолио у дизайнера, тем больше у него заказов и проще найти клиентов.

Копирайтинг и контент-менеджмент

Копирайтеры и контент-менеджеры занимаются написанием статей, постов для блогов и маркетинговых текстов, а также управлением контентом в социальных медиа. В свете роста цифрового маркетинга специалисты, умеющие писать качественные тексты для разной целевой аудитории, востребованы на рынке.

Цифровой маркетинг

Эта область включает в себя SEO (поисковая оптимизация), SEM (маркетинг в поисковых системах), управление рекламными кампаниями, email-маркетинг и многое другое. Фрилансеры помогают компаниям привлекать клиентов и увеличивать продажи через интернет.

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Программирование и разработка ПО для ИИ

Разработчики программного обеспечения и мобильных приложений востребованы на рынке фриланса. Текущий тренд — искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн. У специалистов в этих областях сегодня нет недостатка в заказах.

Переводы и лингвистические услуги

Многоязычный контент становится все более важным для глобальных бизнес-проектов. Фрилансеры, которые делают профессиональные переводы и могут помогать в общении с коллегами и заказчиками из других стран, остаются востребованными.

Видеопроизводство и редактирование

С ростом популярности видеоконтента на платформах — YouTube, TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — спрос на профессионалов, которые могут создавать и редактировать видео, значительно увеличился. Сейчас востребованы видеоредакторы, которые умеют делать Reels для Instagram и создавать контент для стримеров.

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Фотосъемки

Услуги профессиональных фотографов по-прежнему пользуются спросом, как у частных заказчиков (свадебные съемки, семейные фотосессии), так и у коммерческих копаний, которым нужны качественные рекламные фотографии.

Консалтинг и бизнес-услуги

Эксперты в области управления бизнесом, финансов, HR и стратегического планирования часто предлагают свои услуги на фрилансе, помогая компаниям оптимизировать операции и повышать эффективность.

Юридический статус фрилансера: самозанятый, ГПХ и ИП

Самозанятые

Самозанятыми называют тех специалистов, которые работают по специальному налоговому режиму и платят налог на профессиональный доход (НПД). Он предполагает самую низкую ставку для физических лиц из возможных — от 4%.

Самозанятые не обязаны платить страховые взносы в Социальный фонд. Но если фрилансер хочет в будущем обеспечить свою старость, он может добровольно делать взносы, чтобы потом получать пенсию.

Самозанятым достаточно отчислять налог:



4%, если предоставляют услуги физическим лицам;



6%, если предоставляют услуги юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям (ИП).

Однако для такого статуса действует ограничение — доход самозанятого может быть не больше 2,4 миллиона рублей год. В противном случае придется перейти на другой режим налогообложения.

ГПХ

Фрилансерам, работающим с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, часто предлагают заключить договор гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае обязанность перечислять в государственную казну налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы за фрилансера ложится на заказчика. Исполнителю по такому договору не нужно самому заполнять и сдавать налоговые декларации.

ИП

Индивидуальные предприниматели платят налоги сами за себя. Ставка зависит от выбранной системы налогообложения. Чаще всего ИП выбирают упрощенную систему налогообложения (УСН).

По этой системе налоги оплачивают двумя способами:



по объекту налогообложения «Доходы»: ставка — 6% от всей полученной прибыли;



по объекту налогообложения «Доходы минус расходы»: ставка — 15% от всей полученной прибыли, учитывая расходы фрилансера.

В отличие от самозанятых, индивидуальные предприниматели обязаны отчислять страховые взносы в Социальный фонд.

Как найти работу и что делать на старте фрилансеру

Построить карьеру фрилансера может быть непросто, но с правильным подходом и стратегией можно успешно начать работать и развиваться в сфере. Главное — понимать, с чего начать.

Определение навыков и услуг. Важно четко определить, какие услуги вы собираетесь предлагать. Оцените свои навыки и опыт, чтобы понять, что именно вы можете предоставить потенциальным клиентам. Если потребуется, то пройдите дополнительное обучение.

Создание портфолио. Портфолио — это витрина ваших работ и основной инструмент для демонстрации навыков потенциальным клиентам. Соберите лучшие примеры. Если пока нечего показать, рассмотрите возможность выполнения нескольких проектов бесплатно или за символическую плату, чтобы создать начальное портфолио.

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Регистрация на платформах для фрилансеров. Существует множество платформ, где фрилансеры могут найти работу. Зарегистрируйтесь на одной или нескольких из них, создайте профиль и начните подавать заявки на проекты.

Сетевое взаимодействие. Нетворкинг — важный элемент успеха во фрилансе. Присоединяйтесь к другим фрилансерами, участвуйте в мероприятиях и конференциях, вступайте в профессиональные группы в социальных сетях. Это может помочь найти новые возможности и клиентов через рекомендации. Многие заказчики ищут исполнителей в первую очередь через сарафанное радио.

Создайте блог, чтобы показать экспертность. Профессиональный профиль в социальных сетях позволит вам делиться своими работами, успехами и статьями о вашей деятельности. Это помогает устанавливать новые контакты и привлекать клиентов.

Отзывы и рекомендации. По мере завершения проектов просите клиентов оставлять отзывы или рекомендации. Положительные отзывы можно использовать в своем портфолио, в профилях на фриланс-платформах и в соцсетях. Кроме того, постарайтесь проанализировать отрицательные комментарии и доработать качество своих услуг.

Где искать работу

HR-директор посоветовала искать работу по сарафанному радио или в стандартных сервисах — hh.ru, Superjob.ru, kwork.ru, fl.ru, weblancer.net, career.habr.com. Она также уточнила, что тем, кто интересуется международным фрилансом, стоит обратить внимание на LinkedIn (в России он заблокирован и работает только через VPN).