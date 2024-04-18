«Говорит, я всегда была инвалидом»: в Москве проверяют хирурга, который мог калечить пациентов Бастрыкину доложат о деле нейрохирурга, пациенты которого стали инвалидами

Трое пациентов частной клиники в Москве остались инвалидами после операций, проведенных нейрохирургом Юрием Аксеновым. Глава СК Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил представить доклады по уголовным делам о хирургических вмешательствах. Сам врач в разговоре с РЕН ТВ заявил, что его клиенты были проинформированы о рисках и что «не все пациенты выздоравливают». «Ну, блин, так бывает», — сказал хирург.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования уголовных дел в отношении московского нейрохирурга Юрия Аксенова, которого подозревают в проведении опасных операций. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«В эфире федерального телеканала вышел сюжет о ряде неудачных операций, проведенных хирургом в Москве. Пациенты сообщают об ухудшении состояния здоровья и получении инвалидности после оперативных вмешательств... Утверждается, что врач не имел права оперировать в имевшихся условиях», — сообщает ведомство.

Столичные следователи уже расследуют дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (238 УК РФ). Бастрыкин поручил представить ему доклад о сроках проведения экспертиз по делу: «Ход и результаты расследования поставлены на контроль в центральном аппарате СК России».

Пострадавшие

Сюжет, о котором упоминает СК, был выпущен телеканалом РЕН ТВ.

Журналисты нашли трех пациентов, которые, как утверждается, стали инвалидами после операций на спине, которые провел Юрий Аксенов — невролог и нейрохирург со стажем в 24 года, врач высшей категории, кандидат медицинских наук. По данным РЕН ТВ, Аксенов — уроженец Киева, который перебрался в Москву несколько лет назад.

Проведенная им операция приковала к инвалидному креслу сотрудника «Роскосмоса» Владимира Березкина, сообщает канал.

«После операции я был полностью обездвижен. Чтобы вы понимали: винт ввернут в нерв и если его начать выворачивать, то нерв может навернуться на винт. И тогда все», — рассказал 86-летний Березкин.

Вторая пострадавшая — Ирина Карабулатова, бывшая оперная певица и профессор МГУ имени Ломоносова. РЕН ТВ пишет, что после операции на позвоночнике, которую курировал Аксенов, она очнулась парализованной и с дырой в легком.

«У меня до сих пор залит спинномозговой канал цементом, и вокруг цемент выходит. Цементный штифт находится в легком. Он [Аксенов] говорил, что я сама взяла себя поранила, теперь он говорит, что я всегда была инвалидом», — сказала Карабулатова.

Бывшая общественница из Донецка Людмила Курдюбова обратилась к Аксенову с болями в спине, но после операции ее увезли на скорой в реанимацию. «Они не имели права вообще меня там оперировать. Они 13 лет работают без реанимации», – утверждает Курдюбова.

По ее словам, вместо удаления межпозвоночной грыжи «он взял скальпелем и срезал сверху хребет». Пациентка также рассказала журналистам о странном разговоре с Аксеновым.

«После операции сказал такую фразу: «Я быстро с вами расправился», — вспоминает Курдюбова. — Я говорю: «А что вы имеете в виду?» — «Вы-то в Москву приехали из Донецка, а я-то — из Киева».

По ее словам, он рассказал ей о негативном отношении к жителям Донбасса: «Дескать, бьют вас там — не добьют».

Журналистам РЕН ТВ удалось взять комментарий у самого Аксенова, в котором тот отверг обвинения в непрофессионализме.

«Не все пациенты выздоравливают, мы это изначально пациентам доносим. Потом извиняемся и говорим: «Дорогие наши товарищи, не стояла у нас задача, чтобы сделать вам хуже. Но мы с вами риски в хирургии обсуждали»... Ну, блин, ну что, так бывает», — сказал Аксенов журналистам.

Издание пишет, что расследования уголовных дел, которые уже возбуждены, могут затянуться на годы. Медицинская экспертиза по истории одной из пациенток Аксенова планируется на 2028 год.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова заявила, что ведомству нужно провести судебно-медицинские экспертизы с «учетом вывода которых дать надлежащую правовую оценку действиям сотрудников клиники».

Свою проверку инициировал и Росздравнадзор.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области выясняет качество оказанной медпомощи пациентам, прооперированным частным врачом-нейрохирургом», — сообщило ведомство.