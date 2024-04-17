Как подать на развод и расторгнуть брак через суд или ЗАГС Развод через суд или в ЗАГСе: список документов, раздел имущества, алименты, место проживания детей

В России достаточно плачевная статистика разводов: согласно данным Росстата, в 2022 году было зарегистрировано немногим больше 1 млн браков, а расторгнуто — 683 тыс. «Газета.Ru» разобралась в тонкостях бракоразводного процесса: куда подавать заявление и как его составить, в каких случаях развестись можно только через суд, с кем остаются дети и как делить имущество.

Подача заявления на развод

Кто может подать заявление на развод

Процесс развода в России регламентируется Семейным кодексом. Он может произойти как при обоюдном согласии, так и при желании одного из супругов, объяснил в разговоре с «Газетой.Ru» руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов ГРАД Рубен Киракосян. Судебные органы обязаны рассмотреть заявление о расторжении брака и вынести решение, даже если один из партнеров против развода или не явился на заседание.

Важным ограничением для мужчин, желающих развестись, является защита интересов беременной жены и семей с новорожденными детьми. По закону мужчина не имеет права инициировать развод в период беременности своей супруги, а также в течение первого года жизни ребенка. Это правило должно быть соблюдено, даже если ребенок родился мертвым или умер до достижения одного года.

Существуют также исключительные ситуации, когда возможен развод без личного присутствия супруга или супруги в органах ЗАГСа, даже если в семье есть несовершеннолетние дети.

Такая процедура допустима, если один из партнеров:



признан судом безвестно пропавшим;



признан недееспособным;



приговорен к лишению свободы более чем на три года.

Что делать, чтобы развестись

В случаях, когда нет несовершеннолетних детей и существует обоюдное желание развестись, либо если один из супругов осужден на срок свыше трех лет, признан пропавшим без вести или недееспособным, заявление подается напрямую в ЗАГС.

Развод через суд является обязательным, если:



у пары есть несовершеннолетние дети;



нет взаимного согласия на развод.

Чтобы начать процедуру развода, необходимо определить тип суда, в который нужно подавать заявление. Если вы и ваш партнер достигли соглашения по всем аспектам, включая вопросы о воспитании детей и разделе имущества, то заявление подается в мировой суд. В противном случае, при наличии разногласий, дело будет рассматриваться в районном суде.

Выбор отделения суда зависит от вашего статуса в деле. Если вы истец, то вам нужно обратиться в суд по месту жительства ответчика. Однако, если по состоянию здоровья вы не можете добраться до нужного района или города, закон допускает выбрать суд по месту вашей собственной регистрации. От вас потребуется предоставление медицинского заключения. Также послабления допустимы для родителей несовершеннолетних детей.

Процесс расторжения брака занимает определенное время. В случае согласия между супругами и отсутствия спорных моментов от подачи заявления до вынесения решения пройдет около двух недель. Затем последует месяц до официального вступления решения в силу и выдачи свидетельства о разводе. В общей сложности процесс занимает не меньше двух месяцев.

При возникновении споров суд может назначать дополнительные заседания, между которыми будет приблизительно двухнедельный интервал. Максимальная задержка в рассмотрении дела может составить три месяца.

Как правильно составить заявление о разводе

Подача заявления о разводе — серьезный шаг, который требует подготовки и внимательности к деталям. Вы можете обратиться за помощью к официальным ресурсам — сайтам судебных органов или администрации вашего города, — чтобы найти образец заявления. Отправить документы можно почтой или принести лично в канцелярию выбранного суда.

Также расторжение брака можно оформить онлайн через портал «Госуслуг». Это удобный способ подачи заявления, который позволяет запустить бракоразводный процесс даже при наличии общих детей или в случае, если один из супругов против.

Структура заявления включает:



название судебного органа, куда подаете заявление;



требование о расторжении брака;



указание причин решения развестись;



сведения о разделе имущества;



детали соглашения по вопросам, связанным с детьми — их проживание и общение с родителем, который будет жить отдельно;



перечень прилагаемых документов (список ниже).

Если у вас есть дети , необходимо составить отдельное соглашение. Этот документ должен учитывать их интересы и содержать договоренности об их проживании, содержании и воспитании после развода. При отсутствии такого соглашения суд самостоятельно определит условия проживания детей и порядок выплаты алиментов.

Для раздела имущества через суд подготовьте опись собственности, в которой укажите все предметы, подлежащие разделу. Кроме того, потребуются документы о доходах — они необходимы для определения размера алиментов.

Какие документы нужны при разводе

Заявление о расторжении брака — ключевой документ, который запускает процедуру развода. Для успешного прохождения судебного процесса к нему необходимо приложить комплект обязательных документов.

К ним относятся:



соглашение о детях, в котором указаны условия их проживания, воспитания и содержания после развода;



копия паспорта инициатора процесса (истца);



свидетельство о заключении брака;



квитанция об оплате государственной пошлины за рассмотрение дела;



копия заявления, отправляемая другой стороне (ответчику);



копия свидетельства о рождении каждого из детей, если они есть.

Самостоятельно подготовить все необходимые документы вполне возможно, однако, если дело касается сложного раздела имущества или возникают споры относительно опеки над детьми, рекомендуется обратиться к юристу или адвокату, специализирующемуся на бракоразводных процессах. Он поможет защитить ваши права и интересы, когда другая сторона предъявляет претензии на детей или значительную часть совместно нажитого имущества.

Госпошлина и стоимость услуг адвоката при разводе через суд

Государство устанавливает плату за оформление документов и проведение судебного процесса. Ее размер зависит от сложности дела.

Если развод происходит по согласию обеих сторон, с каждого взимается пошлина в размере 600 рублей. При оплате через сервис «Госуслуги» предусмотрена скидка — экономия составит 150 рублей.

В случаях, когда один из супругов не имеет возможности оплатить пошлину (например, отбывает наказание в тюрьме), ее размер уменьшается до 300 рублей.

Дополнительные сборы в размере 300 рублей за каждое решение предусмотрены, если суд занимается вопросами, связанными с детьми, — это может быть лишение родительских прав, определение порядка общения с детьми или установление отцовства.

При рассмотрении имущественных споров размер государственной пошлины определяется исходя из стоимости оспариваемого имущества: минимальный — 400 рублей, максимальный — до 60 тысяч рублей для собственности, оцененной свыше одного миллиона рублей.

Стоимость услуг юриста варьируется в зависимости от его квалификации, региона и сложности дела.

Средние расценки на 2024 год:



устная консультация начинается от 1000 рублей;



за подготовку документов придется заплатить от 4000 рублей;



участие юриста в судебных заседаниях обойдется от 5000 рублей.

Как делить совместно нажитое имущество

Имущество, приобретенное супругами в период брака, по умолчанию считается их совместной собственностью, объяснил адвокат Рубен Киракосян. Это правило действует, если между ними не было заключено специальное соглашение о разделе имущества или брачный договор до или во время брака.

При разводе все совместно нажитое имущество, включая недвижимость, автомобили и даже пенсионные накопления, обычно делится поровну. Однако, уточнил юрист, личные вещи, такие как одежда (кроме ювелирных изделий), остаются за тем супругом, который ими пользовался. Предметы для детей передаются родителю, с которым они будут жить после развода.

Имущество, которое было у одного из супругов до брака или полученное во время брака в подарок или по наследству, остается за ним.

Ситуация меняется, если супруги решают заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества. Эти документы позволяют паре самостоятельно урегулировать вопросы, касающиеся их собственности, и требуют нотариального удостоверения для придания им юридической силы.

Составление и подписание таких договоров под надзором нотариуса гарантирует, что все положения документа будут соответствовать действующему законодательству и защищать интересы обеих сторон.

Кроме того, существует возможность дистанционного удостоверения договоров, что удобно, если супруги находятся в разных городах. Для этого достаточно обратиться в нотариальную контору, которая находится ближе к месту жительства каждого из супругов.

Обсуждение раздела имущества происходит в свободном порядке: это может быть личная встреча или встреча через представителей. Кроме того, можно договориться по переписке. Главное, чтобы было достигнуто в соглашение в пропорциях раздела. Рубен Киракосян руководитель правозащитной практики коллегии адвокатов ГРАД Москвы

Как развестись, когда есть дети

При наличии несовершеннолетних детей у супругов развод происходит исключительно через судебные инстанции. Но есть исключения, когда муж не может подать на развод без согласия жены: если она беременна или в семье есть ребенок до года. После достижения ребенком одного года развод происходит через суд, если ребенок общий. Если нет — расторгнуть брак можно в ЗАГСе.

При разводе супруги должны определить, с кем останется их общий ребенок и как второй родитель будет с ним общаться. Оформить эту договоренность необходимо письменным соглашением.

Если супруги не могут к прийти к общему решению, принимать его будет суд. Кроме того, суд обязан будет вмешаться, если соглашение, к которому пришли родители, нарушает интересы детей или одного из супругов.

Во время рассмотрения дела судья учитывает многие факторы, включая материальное положение родителей, их отношение к ребенку и способность обеспечить необходимые условия для его воспитания. Может также быть назначено обследование условий проживания обоих родителей органами опеки. При принятии решения суд обязательно учитывает мнение ребенка, если его возраст превышает 10 лет.

Вопрос об алиментах может быть решен как в судебном порядке, так и путем заключения нотариального соглашения между родителями. Алименты могут выплачиваться фиксированной суммой или в процентах от доходов. В случае разногласий суд определит размер алиментов, учитывая интересы ребенка и финансовое состояние родителей.

Алименты могут быть выплачены разными способами:



Фиксированная сумма. В этом случае размер алиментов не зависит от дохода плательщика. О сумме договариваются родители, но у суда есть право ее корректировать.



В этом случае размер алиментов не зависит от дохода плательщика. О сумме договариваются родители, но у суда есть право ее корректировать. Процент от доходов. Обычно размер алиментов составляет 25% от заработка одного родителя, 33% — если алименты предназначены для двух детей и 50% — для трех и более детей.



Обычно размер алиментов составляет 25% от заработка одного родителя, 33% — если алименты предназначены для двух детей и 50% — для трех и более детей. Смешанный тип выплат. В случаях, когда доходы плательщика алиментов нестабильны, выплаты могут быть скомбинированы.

Как развестись с иностранцем

Расторжение брака с иностранцем или лицом без гражданства, живущим за пределами России, возможно как внутри страны, так и за ее границами. Если же ваш иностранный супруг или супруга проживает в России, процедуру развода следует проводить на территории РФ.

В России процесс развода с иностранцем проходит почти так же, как и с российским гражданином. Отличие заключается в необходимости легализации всех иностранных документов (если иное не определено международными соглашениями России): их переводе на русский язык с последующим заверением у нотариуса.

При разводе в иностранном государстве важно учитывать, что процедура будет осуществляться в соответствии с законодательством этой страны. Для признания такого развода в России необходимо легализовать соответствующие документы: проставить специальные печати, подтверждающие подлинность выданных за границей бумаг.

Как пережить развод — мнение психотерапевта

Степень сложности бракоразводного процесса с эмоциональной точки зрения определяется степенью зрелости каждого конкретного человека, рассказала «Газете.Ru» психотерапевт Анастасия Валуева. По ее словам, чаще всего до развода доходят люди, которые по тем или иным причинам не смогли вырасти в браке.

В ходе расставания психика переходит в подавленное и угнетенное состояние, потому что в это время человек много переосмысливает и судит сам себя как не справившегося с проблемой.

Также нужно учитывать факторы, приведшие к разводу, и зачастую эти факторы — это тоже отсылка к некой инфантильной позиции и нежеланию решать вопросы и трудности в семье. Анастасия Валуева Психотерапевт

Валуева подчеркнула, что лучше всего накопившийся «багаж» отнести к психологу, так как развод в целом — это психологическая проблема, а сама психика и мозг имеют свойство скрывать проблемы с помощью психологической защиты — избегания близости, контроля, сопротивления, обесценивания.

«Очень важно во время развода обеспечить себе поддерживающую среду. Часто рядом оказываются подруги или родственники, пережившие подобную ситуацию и оказывающие поддержку. Минус такой поддержки в том, что, скорее всего, она будет носить осуждающий характер», — объяснила психотерапевт.

В силу этого лучший вариант в период развода — обратиться к специалисту, ведь обвинения и осуждение обычно не помогают. Напротив — капсулируют проблему и уводят в негатив. Психолог же не только создает пространство доверия и не судит, но и подсвечивает причины, приведшие к разводу.

Чаще всего причины развода лежат в плоскости подсознания. Человек может не отдавать отчет в том, что на самом деле происходило в семье и как это привело к расставанию. При необходимости психолог может направить к психиатру для того, чтобы терапия шла более плодотворно. Иногда бывает необходимо сочетать ее с курсом препаратов, которые поддерживают эмоциональный фон.

Кроме того, очень желательно обеспечить психологическую помощь и детям. Если этого сделать невозможно по разным причинам, то минимум, который обязаны предпринять родители, — объяснить детям, что они тут ни при чем. Ведь психика ребенка устроена так, что он до определенного возраста склонен винить себя в проблемах взрослых.

«Для сохранения психологической устойчивости здоровья ребенка очень желательно создавать условия, при которых ребенок будет получать внимание обоих родителей вне зависимости от их семейного статуса. Это значит, что ребенок не будет себя чувствовать обделенным вниманием родителей даже при разъезде родителей», — заключила Валуева.