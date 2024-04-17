Генеральная уборка: как в стране ликвидируют свалки За 5 лет по нацпроекту «Экология» в России ликвидировали 128 свалок

За десятки лет на территории России образовались мусорные полигоны, которые все это время отравляли природу и негативно влияли на здоровье людей. К счастью, сегодня они исчезают. Благодаря нацпроекту «Экология», который реализуется по решению президента, активно ведутся масштабные работы. За пять лет в стране ликвидировали 128 несанкционированных свалок и 80 объектов накопленного вреда. На их месте ставят защитные экраны, системы дегазации, территории засеиваются многолетними травами и благоустраиваются.

Процесс восстановления земель после свалок — рекультивации — состоит из двух этапов. Первый — технологический: он начинается с закрытия свалки, ее консервации и выравнивания. Затем на ней бурят скважины и ставят систему сбора сточных вод и фильтрата — жидкости, которая появляется из-за осадков и гниения органических отходов. Это нужно для того, чтобы в процессе формирования нового ландшафта соседние земли не заразились.

Затем на территории устанавливают дегазаторы — системы вывода опасного свалочного газа с полигона. Это длительный и трудоемкий процесс. После завершения всех этих работ начинается второй этап — биологический. Он направлен на улучшение свойств почвы, поэтому бывшую свалку засаживают травами и растениями, чтобы земли постепенно становились пригодными для дальнейшего использования.

Технология будущего

close 100% Министерство экологии и природных ресурсов республики Татарстан

Положительный эффект от рекультивации ощутили жители Казани. Здесь ликвидировали Самосыровский полигон. Свалка действовала с 60-х годов 20 века. До начала рекультивации высота полигона достигала 45 м. Местные жители жаловались на ужасный запах, который распространялся по всему городу. Смущал и «пейзаж», который формировала свалка, — многим приходилось наблюдать гору мусора из окна. Работы на территории 14,14 га начали в 2021 году по нацпроекту «Экология». На месте полигона внедрили экспериментальную систему активной дегазации. Она представляет собой сочетание вертикальных и гибких горизонтальных газопроводов общей протяженностью более 4 тысяч метров, которые улавливают до 95% всего свалочного биогаза без потерь и выбросов в атмосферу.

После очистки биогаз поступает на электростанцию и превращается в электроэнергию, которая будет приносить пользу — газа хватит на 25 лет переработки.

«Это технология будущего, все свалки должны быть рекультивированы с внедрением такой системы, я считаю. Сейчас свалочный газ будет приносить пользу, энергоустановка в 1,5 МВт уже запущена. Прорабатываем с исполкомом Казани, где будет использоваться эта электроэнергия. Самый же главный результат – это, безусловно, благополучие наших жителей. После рекультивации полигона жалоб на качество воздуха от жителей этой части Казани мы больше не получаем», — рассказал министр экологии и природных ресурсов республики Татарстан Александр Шадриков. Изменения подтверждают и сами горожане.

«Когда мы сюда переехали, был такой неприятный запах. Даже у меня муж ругался, хотел переехать в другой микрорайон. В последнее время мы замечаем, что запаха нет», — рассказала жительница Казани Гульгена Гильманова.

Вместо свалок – площадки для отдыха

В Омске три крупные свалки в Кировском, Ленинском и Советском округах превратят в площадки для отдыха. Работы стартовали в 2022 году, а в этом году планируется полностью ликвидировать объекты, на которых десятилетиями копились отходы. «Каждую ночь задыхаемся от горящей свалки! В воздухе смесь отравы. Днем пекло невыносимое, ночью вонь и гарь», — жаловались местные жители на нестерпимый запах. В жару отходы тлели, и этот процесс долго не получалось остановить.

close 100% Администрация города Омска

Проблему начали решать благодаря нацпроекту. Рекультивацию проводят с формированием гидроизоляции, слоя дренажа и плодородной почвы. Как только эти работы закончатся, объем вредных выбросов снизится на 14,4 тысячи тонн. На сегодняшний день в Омске уже ликвидировали свалку в Центральном округе и подготовили почву для озеленения. На этой территории появятся площадки для отдыха: на месте полигона высадят декоративные и хвойные деревья, а также оборудуют пешеходные и велодорожки.

«Накопленный экологический ущерб — это проблема для регионов, которая, в первую очередь, влияет на качество жизни людей. Сегодня в России выявлено более двух тысяч потенциальных объектов накопленного вреда, но нет достоверной информации о степени их воздействия на окружающую среду, здоровье людей. Уже обследованы 1,3 тысячи таких объектов, и в этом году после их категорирования, будет подготовлен перечень, который определит приоритеты — какие необходимо ликвидировать в первую очередь. Чтобы в результате мы получили здоровую и качественную экологическую обстановку», — комментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Пляжная зона вместо гор мусора

Несанкционированную свалку ликвидировали и в Аткарске Саратовской области. Она образовалась на крутом склоне у реки Аткара, что затрудняло подъезд спецтехники и работу людей. Некоторые манипуляции пришлось производить вручную, и рабочие сбрасывали мусор к подножию горы лопатами. После этого на территории смонтировали бетонный парапет и подпорную стенку, проложили дренаж, завезли грунт, а после — уложили дорожку из асфальтовой крошки и укрепили обочины щебнем. На месте бывшей свалки теперь зеленый газон, деревья и кустарники.

«Мой дом находится на горе и такое соседство мне, конечно, не нравилось. Свалка периодически горела, у соседа от искры загорелась баня. Постоянное зловоние. Я рад, что ее ликвидировали», – рассказывал местный житель Алексей Волков. В планах местной администрации – оборудовать пляжную зону, а на очищенном склоне горы установить смотровые площадки.

Всего благодаря нацпроекту «Экология» к концу 2024 года будет ликвидирована 191 свалка на площади 2 300 гектаров в границах 148 городов страны, вблизи которых проживает более 20 млн человек.