«Все лицо в ожогах». Арестован «кислотный маньяк», нападавший на женщин в Подмосковье Обвиняемый в нападении с кислотой на женщин в Подмосковье арестован на 2 месяца

Мужчину, обливавшего химикатами жительниц поселка Монино в Подмосковье, отправили в СИЗО на два месяца. По заявлению следствия, он уже дал признательные показания. Известно как минимум о двух случаях, когда «кислотный маньяк» плеснул в женщин неизвестным веществом, из-за чего те получили ожоги. При задержании у мужчины, ранее преподававшего в одном из подмосковных колледжей, изъяли колбу с подозрительной жидкостью. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Житель поселка Монино, подозреваемый в нападении на женщин с кислотой, арестован на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.

«В отношении жителя поселка Монино, обвиняемого в хулиганских действиях, совершенных в отношении женщины и несовершеннолетней девушки (ч. 2 ст. 213 УК РФ) судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 12.06.2024», — говорится в сообщении СК.

Максимальное наказание по статье о хулиганстве — лишение свободы на срок до семи лет.

Следователи сообщили, что провели с участием обвиняемого ряд следственных действий, в том числе опознание. Назначены судебно-медицинские экспертизы, планируется назначение химической и психолого-психиатрической экспертиз.

«В ходе допроса в качестве обвиняемого мужчина дал следователю признательные показания», — заявили в Следственном комитете.

Как минимум две жертвы

По версии следствия, свои нападения обвиняемый совершил 10 апреля 2024 года в поселке Монино Щелковского района.

«Вечером мужчина подошел на улице к 16-летней девушке и облил ее химической жидкостью, причинив ожоги ног», — сообщает управление СК по Подмосковью.

Позднее мужчина облил кислотой еще одну женщину, она была госпитализирована с ожогами лица и тела.

Запись одного из нападений распространилась в сети. На ней видно, как мужчина в длинной куртке идет навстречу девушке, которая разговаривает по телефону. Сначала он отдаляется от жертвы, но затем резко разворачивается догоняет ее и выливает на нее жидкость из бутылки.

При этом Telegram-канал Shot сообщил о минимум трех жертвах «кислотного маньяка». Одна из пострадавших, Анастасия, рассказала каналу, что мужчина «молча, без угроз и причин, плеснул ей чем-то очень едким в лицо», после чего она попала в больницу.

«Он прошел мимо меня, потом вернулся и облил меня кислотой, причем он прям прицелился <...> Он конкретно попал по глазам. Все лицо в ожогах. На камерах все видно. Руки также в ожогах», — рассказала Анастасия каналу РЕН ТВ.

К другой жертве, 16-летней девушке, нападавший подкрался со спины и вылил на нее кислоту — пострадавшая почувствовала острую боль, химикаты прожгли ей одежду и попали на ногу. Мать несовершеннолетней рассказала РЕН ТВ, что первую помощь дочери оказала сама:

«Я начала смывать водой, поняла, что оно не смывается. Пришлось брать мочалку, началась паника — я увидела, что верхний слой кожи отходит и что это химический ожог», — поделилась женщина.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого 12 апреля в Люберцах, им оказался 31-летний житель поселка Монино Андрей С.

Telegram-канал 112 сообщал, что при задержании мужчина не признал вину. Shot писал, что при задержании у него изъяли пластиковую колбу с подозрительной жидкостью.

Мужчина, по данным Shot, не женат и живет один, ранее он преподавал радиотехнику в одном из подмосковных колледжей, работал инженером в лаборатории, но в последнее время сидел без работы. В социальных сетях он подписан на тематические паблики по химии, недавно опубликовал на своей странице «Притчу об отравленной воде». Соседи арестованного характеризовали его как «скромного и тихого человека».