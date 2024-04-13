«Вода идет в виде змеи, масса очень большая»: в Курганской области объявили эвакуацию и ждут затопления Шумков заявил, что в случае повышения уровня воды может затопить центр Кургана

В Курганской области объявили превентивную эвакуацию населения из-за угрозы затопления нескольких муниципалитетов и центра столицы региона. Губернатор Вадим Шумков попросил жителей собрать необходимые вещи и на время покинуть опасную зону. Он пообещал организовать патруль жилых объектов во избежание мародерства. Паводковые воды уже слегка затопили некоторые населенные пункты региона, есть вероятность серьезного наводнения. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Несколько районов Кургана, в том числе центр города, находятся под угрозой затопления, написал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем Telegram-канале. Специалисты выяснили, что на данный момент уровень воды в Звериноголовском почти дошел до отметки десяти метров, а в Кургане перешел отметку четырех метров. По данным властей Притобольного муниципального округа, паводковые воды уже достигли улиц трех сел.

«Сверхнормативные сбросы воды пока не прекращаются, и если они не будут прекращены, вся эта постоянно пополняемая масса придет сюда, правобережная часть с СНТ и расположенными там микрорайонами будет подтоплена либо затоплена. Более того, в случае превышения уровня воды, если дамба не выдержит, под угрозой подтопления или затопления могут оказаться и центральная часть города [Кургана], Восточный, Кулацкий и иные микрорайоны», — написал Шумков (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Он добавил, что паводок уже движется во все муниципалитеты, расположенные вдоль по течению, а также в Курган. При этом в городе еще полностью не прошел лед. По словам губернатора, сейчас власти ведут работы по соединению и повышению дамб. Специалисты надеются, что впитываемость почвы и разлив по ширине поймы помогут предотвратить наводнение. Тем не менее уже сейчас проводится эвакуация населения.

«Мы понимаем вас. Вроде бы, вода в Кургане пока растет медленно и хочется выждать, а по возможности и переждать. <...> Но вода коварна, и при такой массе ее рост непредсказуем и ускорение прихода может быть многократным еще и в ночное время суток. К тому же, выше по течению собираются ледовые заторы, непредсказуемость поведения которых могут усилить ширину разлива или создать эффект последующей волны», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что в первую очередь из опасных областей вывозят пожилых, детей и маломобильных граждан. Он обратился к местному населению и попросил заранее собрать документы и ценные вещи, отогнать автомобили и уехать вместе со своими близкими, соседями и домашними животными. Сотрудница муниципального приюта рассказала ТАСС, что они готовы принять 150 животных жителей, чьи дома подтоплены.

Росгидромет предполагает, что в ближайшие несколько дней вода резко поднимется. Затопить может не только прибрежные части Кургана, но и центр с другими микрорайонами. Губернатор пообещал бороться за город, но настоятельно рекомендовал жителям уехать уже сейчас. Он отметил, что во избежание мародерства все дома, жилые микрорайоны и СНТ будут патрулировать.

Возможен прорыв дамбы

По данным ТАСС, в Казахстане продолжается сверхнормативный выброс воды:

«На утро 13 апреля сбросы с Каратомарского водохранилища составляют 350 куб. м/с при норме от 100 до 200 куб. м/с, с Верхнетобольского водохранилища — 200 куб. м/с при аналогичной норме».

Если такая ситуация будет продолжаться, то вероятность затопления Курганской области повысится. Шумков на встрече с населением и сотрудниками МЧС заявил, что, в рамках соглашений с Казахстаном предусматривался сброс порядка 70 кубометров в секунду. Но чтобы вода так «поперла», нужно сбросить 2 300 кубометров, то есть в 45 раз больше, сказал губернатор.

«Вся масса воды пошла сюда. <…> Сейчас уже меньше, но еще достаточно много. Вода идет в виде змеи: есть голова паводка, есть хвост паводка. Голова паводка проходит Притобольный район, двигается в сторону Кургана. Длина 30-50 километров, масса воды очень большая», — сказал глава региона.

Существует угроза прорыва дамб. В этом случае жильцы одноэтажных домов будут в опасности. Шумков в Telegram-канале написал, что 12 апреля завершили основные работы по наращиванию дамбы в Кургане и Белозерском. Власти планируют нарастить еще один участок. По данным РИА Новости, в регионе строятся и повышаются шесть дамб. Это поможет удержать от затопления некоторые районы. Шумков заявил, что у них сформировано 20 аварийных бригад, которые в случае необходимости смогут ликвидировать перелив воды.

Ura.ru выяснил, что местные власти направили чиновников и бюджетников на укрепление дамбы, а чиновниц и бюджетниц на рейды по затопляемым районам для оповещения населения. Местные жители тоже не остались в стороне: они возводят искусственные дамбы из мешков с песком. По данным Ura.ru, владельцы частных домов экстренно убирают мусор и откачивают септик. Они жалуются, что стоимость услуг выросла в два раза из-за угрозы наводнения, и попросили власти проконтролировать ситуацию, но мэрия не имеет право контролировать ценообразование частных компаний.

Дважды потеряли дом

Семья Кузнецовых рассказала Ura.ru, что в мае 2023 года у них сгорел дом вместе со всем имуществом. Они чудом остались живы. Государство частично возместило им ущерб, на эти деньги они смогли купить половину дома в Малое Чаусово. По словам Маргариты Кузнецовой, она не смотрит телевизор, поэтому об эвакуации узнала от продавца местного магазина. На фоне стресса у нее случилась истерика. Они экстренно эвакуировались, теперь семья временно живет в школе №50 Кургана.

МЧС сообщило, что уже сейчас в Курганской области подтоплено 269 домов, 409 участков, один низководный мост и семь участков автодорог. Власти эвакуировали из региона более семи тысяч человек, 885 из которых остались в пунктах временного размещения. В Курган привезли плавающий транспортер ПТС-2, чтобы доставлять грузы и эвакуировать людей в случае необходимости.

С паводками борются не только российские регионы, но и Казахстан, где такая ситуация произошла впервые за 80 лет.