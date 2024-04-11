«Полная неожиданность»: в Болгарии спустя 7 лет задержан последний участник стрельбы в «Москва-сити» Участника стрельбы в «Москва-Сити» Абакарова задержали в Болгарии по запросу РФ

В Болгарии по запросу России задержан последний вероятный участник громкой перестрелки в «Москва-Сити» в 2017 году Абубакар Абакаров, сообщил «Ъ». Бывший спортсмен семь лет скрывался от правосудия — сначала на Украине, а потом в Европе. Задержание по ордеру Интерпола стало для него неожиданностью. Генпрокуратура собирает документы для экстрадиции в РФ, «однако добиться ее будет довольно сложно».

В Болгарии по российскому запросу задержан Абубакар Абакаров — последний разыскиваемый участник стрельбы в столичном деловом центре «Москва-Сити» в 2017 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По данным издания, сейчас Генпрокуратура собирает документы для экстрадиции фигуранта громкого дела.

44-летний Абакаров находился в международном розыске семь лет. По данным «Ъ», уроженец Дагестана долгое время скрывался на Украине, затем решил перебраться в Европу.

«Там разыскиваемый чувствовал себя в полной безопасности, поскольку после начала СВО целый ряд стран, прежде всего Евросоюза, отказался от международно-правового сотрудничества с Россией. Задержание по ордеру Интерпола стало для него полной неожиданностью», — говорится в материале.

Юбилей со стрельбой

Инцидент, в результате которого Абакаров оказался заочно арестован и объявлен в международный розыск, произошел на входе в башню «Око» комплекса «Москва-Сити» вечером 17 ноября 2017 года. В этот день свой юбилей там отмечал бизнесмен Дмитрий Павлов.

Задержанный в Болгарии Абакаров был среди охранников экс-совладельца «Вимм-Билль-Данна», вице-президента Всемирного конгресса горских евреев Гавриила Юшваева ( 67-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes).

«Именно его охрана вступила в конфликт с охраной башни «Око», в результате чего возникла перестрелка», — процитировало РБК слова источника, знакомого с материалами уголовного дела.

Перепалка началась из-за того, что на парковке у башни два сотрудника ЧОПа (частного охранного предприятия) попросили водителя Maybach Юшваева отогнать перегородивший вход автомобиль на стоянку, чтобы не мешать приезду других гостей. Эта вызвало агрессивную реакцию со стороны охранников предпринимателя, они позвали на помощь нескольких мужчин, находившихся в припаркованных неподалеку Mercedes ML и Toyota Land Cruiser. Конфликт попытались уладить подоспевшие сотрудники Росгвардии, однако злоумышленники открыли огонь.

«Стрельба с самого начала велась на поражение как из травматического, так и из боевого оружия, причем не только на парковке, но и перед лифтами на первом этаже», — писал в 2017 году «Ъ».

Перестрелка происходила и в самом ресторане, где охранники Юшваева попытались добить одного из раненых чоповцев. Артисты (среди приглашенных значились Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Любовь Успенская и артисты Cirque du Soleil) и гости в панике разбежались.

В результате перестрелки сотрудник ЧОПа Платон Койда погиб, еще пять человек, включая обоих росгвардейцев, были тяжело ранены.

Перед судом предстали два участника тех событий — Эльдар Хамидов и Магомед Исмаилов (начальник охраны Юшваева и инициатор применения оружия в конфликте). Они приговорены к 15 и 16 годам колонии соответственно. Еще один охранник — Саид Асадулаев (он не стрелял) получил четыре года колонии.

Боксер и участник ОПГ

Согласно материалу «Ъ», Абакаров был известен правоохранителям задолго до событий в «Москва-Сити». По оперативным данным, мужчина был членом коптевской группировки в начале 2000-х (считалась самой влиятельной преступной группировкой севера столицы, среди ее членов было много экс-спортсменов).

«Проходил господин Абакаров и по уголовному делу о покушении на авторитетного чеченского бизнесмена Ахмеда Шахбиева. Около полуночи 19 июля 2014 года неизвестные обстреляли его Mercedes на Кутузовском проспекте из автомобиля ВАЗ-2114, на котором и скрылись. Бизнесмен был ранен в левое бедро, плечо и ягодицу», — отмечается в статье.

Газета также сообщает, что Абакаров был «неплохим спортсменом», профессионально занимался тайским боксом и проживал в поселке «Барвиха Хиллс».