Что делать во время паводка или наводнения. Памятка на случай ЧП Как вести себя во время паводка и наводнения: главные правила безопасности

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Что такое паводок

Паводок — это временное повышение уровня воды в реке, озере или другом водоеме, вызванное природными явлениями (таянием снега или ледников и сильными дождями). Паводки обычно носят сезонный характер, но бывают ситуации, когда они происходят неожиданно. Паводок может стать причиной наводнения — это уже крупное стихийное бедствие, сопровождающееся затоплением значительной части местности.

Существуют также катастрофические паводки, когда уровень реки или водоема многократно превышает нормальный для того или иного сезона, рассказал «Газете.Ru» исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков.

Узнать о приближающемся паводке и получить актуальную информацию о состоянии водоемов и погодных условиях можно из прогнозов гидрометеорологических служб, от МЧС, через СМИ, социальные сети и мессенджеры.

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Как можно заранее подготовиться к паводку

Если вы живете в регионе, который подвержен паводкам или наводнениям, стоит заранее проработать план действий на всякий случай, подчеркнул Жуков.

Оценка рисков и планирование

Оцените риск паводка для вашего района. Узнайте заранее, подвержена ли риску затопления местность, где вы живете.

Разработайте план действий на случай паводка. Обязательно продумайте маршруты эвакуации и места встречи для всех членов семьи. Убедитесь, что в доме всегда доступны и открыты эвакуационные выходы.

Регулярно мониторьте предупреждения в СМИ. Это важно для тех районов, где паводки происходят каждый год: будьте особенно бдительны весной и летом.

Найдите места для временного убежища или центры эвакуации недалеко от вашей геолокации. Как правило, в каждом районе есть хотя бы одно место для укрытия. Если его нет поблизости, то в случае ЧП занимайте верхние этажи зданий, крыши и открытые площадки на возвышенностях.

По словам эксперта, местные власти, как правило, используют комплексную систему минимизации последствий паводка или наводнения. В такой ситуации они оповещают население, разрабатывают план эвакуации и оказывают помощь местным жителям. Жуков уточнил, что в большинстве регионов существуют программы, направленные на снижение ущерба жилым зданиям и промышленным объектам.

Подготовка частного дома и имущества

Укрепите фундамент и подвальные помещение. Для этого можно использовать герметики — они предотвращают проникновение воды. Если поток паводка очень сильный, это задержит его хотя бы на время, а в случае ЧП время очень важно.

Проверьте и очистите дренажные системы и водостоки вокруг дома. Это позволит обеспечить свободный сток воды. Также установите обратные клапаны на канализационные трубы. Так вы сможете предотвратить обратный поток сточных вод.

Поднимите электроприборы и ценные вещи на более высокие уровни. Если есть возможность, то защитите их заранее водонепроницаемыми материалами.

Приготовьте мешки с песком для создания временных барьеров против воды. Когда есть риск непосредственного затопления, то любые препятствия могут помочь в чрезвычайной ситуации.

Аварийный комплект

Соберите аварийный комплект. Он должен включать: запас питьевой воды, продуктов и лекарств на несколько дней; фонарь; радиоприемник на батарейках; запасные батарейки; аптечку первой помощи; важные документы в водонепроницаемой упаковке и ценные предметы; средства гигиены; одеяла и теплую одежду.

Связь с другими людьми

Убедитесь, что у всех членов семьи есть список номеров для связи друг с другом и с экстренными службами. При возникновении ЧС нужно звонить по единому телефону 112, предоставляя оператору личную информацию, местонахождение и подробное описание ситуации.

Обсудите план действий с соседями. Порой помощь тех, кто живет рядом, очень важна: например, когда паводок начался неожиданно, а в соседнем доме дети остались одни.

Проинструктируйте всех членов семьи, включая детей, о том, как действовать в случае паводка и эвакуации.

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Что делать во время паводка

Следуйте указаниям властей. Следите за сообщениями местных властей и действуйте в соответствии с их рекомендациями. Старайтесь не поддаваться панике.

Держитесь подальше от воды. Не пытайтесь пересекать потоки воды пешком или на транспорте. Даже небольшой поток может сбить с ног или унести автомобиль. Течение может быть гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд.

Обязательная эвакуация. Если власти дали указание эвакуироваться, немедленно следуйте их инструкции. Не забудьте перекрыть дома воду и газ, отключите электричество перед уходом.

Поддерживайте связь. Используйте ранее подготовленные средства связи, чтобы поддерживать контакт с семьей и близкими. Постоянно следите за обновлениями о ситуации по радио, телевидению или через интернет.

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Что делать, если вы оказались в зоне затопления

Займите верхние этажи зданий. Если вы находитесь дома или в другом здании, и вода начинает подниматься, немедленно заберитесь на верхние этажи — это самое безопасное место.

Поднимитесь на крышу. Если вода продолжает подниматься и нет возможности покинуть здание, поднимитесь на крышу по лестнице (лифтом в этой ситуации пользоваться нельзя). Оттуда вы сможете привлечь внимание спасателей.

Ищите места на возвышенностях. Если возможно, эвакуируйтесь в более высоко расположенные районы, где нет угрозы затопления. Возвышенности, холмы и другие природные возвышенности могут стать безопасным убежищем при подъеме уровня воды.

Эвакуационные центры. Если спасатели настаивают на том, чтобы жители покинули зону подтопления, направляйтесь в ближайший эвакуационный центр. Кроме того, местные власти часто организуют специальные пункты для пострадавших от паводка, которые оборудованы для временного проживания: там есть еда, вода и медицинская помощь.

Безопасные укрытия в месте, где вы оказались. Некоторые здания имеют заранее продуманные безопасные укрытия, предназначенные для использования во время наводнений и паводков. Промониторьте информацию о таких местах и направляйтесь туда в случае необходимости.

В случае больших разливов, обводнений территорий и быстрого поступления воды единственный способ укрыться — покинуть опасный район. Человек должен находиться на возвышенности и максимально дистанцироваться от зоны подтопления. Владислав Жуков Исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности»

Что делать после паводка

Возвращайтесь домой осторожно. Не заходите в жилое помещение, пока власти не объявят, что это безопасно. Остерегайтесь поврежденных дорог и мостов — вы можете провалиться или попасть под обрушение.

Осмотрите свой дом. Проверьте свой дом на предмет повреждений. Не используйте открытый огонь внутри дома до тех пор, пока не убедитесь, что нет утечки газа.

Будьте осторожны с электричеством. Не включайте основные выключатели и не используйте электроприборы, если они были залиты водой. В этом случае нужна обязательная проверка электрика.

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Проверьте качество питьевой воды. Не пейте и не используйте воду из-под крана. Сначала нужно убедиться, что она чистая и пригодна для употребления. В трубы может попасть грязная паводковая вода, в которой много различных бактерий и инфекций.

Чистота и гигиена. Используйте средства индивидуальной защиты при уборке. Сначала удалите воду и грязь из дома. Далее продезинфицируйте поверхности, которые контактировали с паводковой водой.