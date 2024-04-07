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Потоп в Оренбургской области. Главное к утру воскресенья

Что происходит в Оренбургской области после прорыва плотины в Орске

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РИА Новости
В городе Орск Оренбургской области вечером 5 апреля прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Местные жители говорили, что течь дамбе, которую возвели в 2010 году, была уже несколько дней. Перед этим соседнее Ириклинское водохранилище сбросило много воды, но власти утверждали, что дамба выдержит. Теперь власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь ухудшения ситуации, которую прогнозируют специалисты.

  • Глава МЧС Александр Куренков по поручению Владимира Путина прилетел в Оренбургскую область, где посетит наиболее пострадавший после прорыва дамбы Орск.
  • В регионе подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков.
  • Эвакуированы более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.
  • Отрезаны от сообщения более 150 населенных пунктов по всему региону.
  • Заработали круглосуточный колл-центр для жителей региона (122) и «горячая линия» психологической поддержки (8-800-550-93-43)
  • Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.
  • Весенний паводок в Оренбургской области стал сильнейшим за всю историю региона, заявил губернатор Денис Паслер.

Орск

  • Начинается эвакуация Нового города, вода продолжает прибывать в Старый город.
  • Дефицита продуктов и питьевой воды нет, жителей просят не пить из крана.
  • На месте работает более 700 спасателей МЧС с техникой.
  • Открыто 12 пунктов временного содержания в Орске на 13 тыс. человек.
  • Аэропорт работает штатно.

Оренбург

  • Будут сокращать сброс воды из Ириклинского водохранилища из-за снижения притока воды.
  • Власти призывают жителей покидать дома и эвакуироваться, не дожидаясь ухудшения ситуации, которая прогнозируется в ближайшие дни.
  • Подготовлены два пункта временного содержания, возводятся искусственные насыпи.
  • Движение автотранспорта частично ограничили до 15 апреля, закрыты несколько улиц.

(Обновляется)

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