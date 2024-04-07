Потоп в Оренбургской области. Главное к утру воскресенья Что происходит в Оренбургской области после прорыва плотины в Орске

В городе Орск Оренбургской области вечером 5 апреля прорвало дамбу из-за подъема уровня воды в реке Урал. Местные жители говорили, что течь дамбе, которую возвели в 2010 году, была уже несколько дней. Перед этим соседнее Ириклинское водохранилище сбросило много воды, но власти утверждали, что дамба выдержит. Теперь власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь ухудшения ситуации, которую прогнозируют специалисты.