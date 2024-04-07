Потоп в Оренбургской области. Главное к утру воскресенья

- Глава МЧС Александр Куренков по поручению Владимира Путина прилетел в Оренбургскую область, где посетит наиболее пострадавший после прорыва дамбы Орск.
- В регионе подтоплено более 6,1 тыс. жилых домов и свыше 9,6 тыс. приусадебных участков.
- Эвакуированы более 4,4 тыс. человек, в том числе свыше 1,1 тыс. детей.
- Отрезаны от сообщения более 150 населенных пунктов по всему региону.
- Заработали круглосуточный колл-центр для жителей региона (122) и «горячая линия» психологической поддержки (8-800-550-93-43)
- Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.
- Весенний паводок в Оренбургской области стал сильнейшим за всю историю региона, заявил губернатор Денис Паслер.
Орск
- Начинается эвакуация Нового города, вода продолжает прибывать в Старый город.
- Дефицита продуктов и питьевой воды нет, жителей просят не пить из крана.
- На месте работает более 700 спасателей МЧС с техникой.
- Открыто 12 пунктов временного содержания в Орске на 13 тыс. человек.
- Аэропорт работает штатно.
Оренбург
- Будут сокращать сброс воды из Ириклинского водохранилища из-за снижения притока воды.
- Власти призывают жителей покидать дома и эвакуироваться, не дожидаясь ухудшения ситуации, которая прогнозируется в ближайшие дни.
- Подготовлены два пункта временного содержания, возводятся искусственные насыпи.
- Движение автотранспорта частично ограничили до 15 апреля, закрыты несколько улиц.
(Обновляется)