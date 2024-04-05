Новостное предупреждение о землетрясении в Нью-Йорке, 5 апреля 2024 года

«Дрожали нервы и здания»: около Нью-Йорка произошло сильнейшее землетрясение Заседание Совбеза прервали из-за землетрясения около Нью-Йорка

Недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение. Для северо-востока США это редкость, а для Нью-Джерси толчки земной поверхности стали сильнейшими за 240 лет. О разрушениях и жертвах неизвестно, но из-за землетрясения прервали заседание ООН и эвакуировали российское генконсульство. Кроме того, временно прекратили работу два аэропорта. Местные жители сравнили толчки с американскими горками под домом и с проезжающими по улице танками.

Сильнейшее землетрясение

На восточном побережье США произошло сильнейшее в этом регионе за десять лет землетрясение, перед телеканал NBC News со ссылкой на американскую Геологическую службу.

Магнитуда землетрясения, по первоначальным оценкам, составила 4,8, эпицентр находился на глубине 1 км недалеко от станции Уайтхаус, штат Нью-Джерси (по соседству с Нью-Йорком). Подземный толчок зарегистрировали около 17:30 по мск. По американской шкале интенсивность землетрясение достигла уровня VI, ему присвоен «желтый» уровень опасности .

В результате землетрясения «дрожали здания и нервы от штата Мэриленда до штата Мэн» (северо-восточное побережье США), отметил телеканал. ABC подтвердил, что землетрясение затронуло весь северо-восток страны «от Филадельфии до Нью-Джерси, от Нью-Йорка до Коннектикута».

В этом регионе редко наблюдается сильная сейсмическая активность. Для Нью-Джерси это самое сильное землетрясение за 240 лет .

Комиссар по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка Закари Искола заявил, что вероятность повторных толчков низкая, но попросил сохранять бдительность.

«Жители Нью-Йорка не привыкли к землетрясениям. Каждый должен продолжать относиться к этому серьезно», — призвала губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

Толки, испуг, последствия

Геологическая служба США считает вероятность жертв или ущерба из-за землетрясения маловероятной.

«Предварительные отчеты не указывают на серьезную опасность для жизни или инфраструктуры из-за землетрясения. Мы тщательно проверяем критически важные участки», — написал мэр города Нью-Йорк Эрик Адамс в X (бывший Twitter).

Из-за землетрясения ненадолго прервали заседание Совбеза ООН. Оно проходило в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. На видео из зала видно, что землетрясения началось во время выступления гендиректора организации «Спасти детей» Джанти Соерипто. На записи из зала можно заметить сильную дрожь. Сначала Соерипто пыталась спокойно продолжать доклад, но потом остановилась.

«Мне продолжать? Это землетрясение?» — поинтересовалась она.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик позднее собщил, что землетрясение не нарушило работу штаб-квартиры. При этом он отметил, что некоторых присутствующих в здании землетрясение напугало.

«Некоторые коллеги уже были готовы выбежать из зала, когда толчки прекратились», — заметил Дюжаррик.

Также временно эвакуировали генконсульство России в Нью-Йорке. «Если не будет второй волны, рассчитываем, что сможем возобновить работу», — сообщил российский генконсул Александр Захаров.

По его словам, россияне пока не обращались в диппредставительство в связи с землетрясением.

Президенту США Джо Байдену доложили о землетрясении, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Байден на связи со своей командой, которая отслеживает потенциальные последствия землетрясения.

Сбоев с электричеством, нарушений в работе метро или другого транспорта Нью-Йорка из-за землетрясения не произошло. Два аэропорта Нью-Йорка (JFK и Ньюарк) временно полностью прекратили работать. Губернатор штата Кэти Хокул уточнила, что они не получили повреждений. Из-за землетрясения задерживаются более 280 рейсов.

Статуя Свободы не пострадала, равно как и знаменитый 102-этажный офисный небоскреб Empire State Building. В аккаунте последнего в X появился пост о том, что здание в порядке, написанный большими буквами.

I AM FINE — Empire State Building (@EmpireStateBldg) April 5, 2024

Власти города также проверили все семь мостов Нью-Йорка, которые не пострадали.

«Хочу подчеркнуть, что они были спроектированы так, чтобы выдерживать гораздо более сильное сейсмическое воздействие, чем мы испытали сегодня», — пояснил гендиректор транспортной компании MTA Янно Либер.

«Не стоит переживать, просто будет шататься здание»

Власти Нью-Йорка разослали жителям предупреждения с просьбой по возможности оставаться дома.

«Было оповещение по телефону. Они вибрировали и громко гудели... Говорили, что нужно готовиться, ожидается небольшое землетрясение. Что не стоит переживать, просто будут толчки и будет шататься здание, в котором вы будете находиться», — рассказал «Газете.Ru» житель Нью-Йорка Игорь Кочан.

Он уточнил, что эвакуация в городе не объявлялась. Несмотря на предупреждения о возможных повторных толчках, «многие продолжают идти по своим делам», рассказал корреспондент ТАСС из Нью-Йорка. Паники, по его словам нет, обстановка спокойная.

По словам Игоря Кочана, во время землетрясения он был в Нью-Йорке в многоэтажном здании, и появилось ощущение, как будто по улице проезжает «очень тяжелая техника, грузовики или танки».

«Все прошло достаточно спокойно. Не было такого, чтобы попадала посуда или еще что-то», — уточнил он.

Мужчина добавил, что толчки чувствовались не только в Нью-Йорке, но и в нескольких часах езды от города.

Сотрудница госпиталя на Кони-Айленд, в Бруклине рассказала, что из-за толчков «у всех закружилась голова, и все упали на пол от шока и страха». Она отметила, что все стало «резко трястись».

«Я чувствовала себя так, словно под моим домом были американские горки, несущиеся со скоростью тысяча миль в час. Сначала я подумала, что под моим домом взорвались трубы. Я сидела в своей гостиной и видела, как тряслись стены. Это было похоже на волну», — поделилась жительница Кэрол Николаидис из Бруклина.

Другая жительница Рокко Пьетропола вспоминает, что в ее квартире на восьмом этаже землетрясение ощущалось так, как будто «под диваном проезжает поезд метро».