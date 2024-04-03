Землетрясение на Тайване стало самым мощным за 25 лет. Магнитуда 7,7 На Тайване произошло самое мощное землетрясение за 25 лет

Землетрясение у берегов Тайваня стало самым мощным на острове за последние 25 лет. Магнитуда достигала 7,7. Пока известно о четырех погибших, без света остаются 87 тыс. домохозяйств. В уезде Хуалянь повреждено несколько зданий, под завалами могут находиться люди. Крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию сотрудников с некоторых заводов.

Землетрясение магнитудой 7,7 в уезде Хуалянь на Тайване стало самым сильным на острове за последние 25 лет. 21 сентября 1999 года в городе Цзицзи было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,3, тогда погибли 2,4 тыс. человек, еще 11,3 тыс. пострадали. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова, в феврале 2018 года землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали.

Пока известно о четырех погибших и около 100 пострадавших в результате нового землетрясения близ Хауляни. Оно произошло 3 апреля в 7:58 по местному времени (02:58 мск) и ощущалось на всей территории Тайваня. По данным местных сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Затем там произошло еще свыше 20 повторных толчков. Землетрясение ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

У Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству пока нет информации о пострадавших в результате землетрясения россиянах.

Предупреждения о цунами были выпущены в регионе, но сейчас в основном уже сняты. Тайваньские и японские сейсмологи предупреждают об афтершоках магнитудой 6,5-7 в ближайшие три-четыре дня.

Для российского Дальнего Востока это землетрясение не представляет опасности цунами. «Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья. Но мы будем вести мониторинг», — сказала «Интерфаксу» руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

В результате землетрясения без электричества остаются более 87 тысяч домохозяйств по всему Тайваню. В Хуаляни разрушено несколько зданий, под завалами которых могут находиться люди.

Здание завода по производству пластмассы обрушилось в городе Синьбэй на севере страны, крупнейший в мире производитель полупроводников тайваньская TSMC начала эвакуацию сотрудников с некоторых заводов .

Министерство обороны Тайваня объявило о создании центра реагирования, который будет следить за обстановкой в режиме реального времени и направлять вооруженные силы для гарантирования безопасности жизни и имущества граждан.

Министерство природных ресурсов Китая объявляло на несколько часов наивысший красный уровень предупреждения после землетрясения на Тайване, на юго-востоке страны ограничили движение на нескольких участках железной дороги.

Япония готова помочь Тайваню, сообщил премьер Фумио Кисида: «Мы выражаем искренние соболезнования и оперативно окажем помощь в случае обращения».

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что центральное правительство Китая следит за ситуацией и готово оказать помощь острову. Власти Тайваня поблагодарили материковый Китай за предложение помощи, однако не видят в ней необходимости.