Задержание сотрудниками ФСБ РФ граждан, причастных к террористическому акту, совершенному 22 марта 2024 года в комплексе «Крокус Сити Холл»

«За что задержан, знаешь?»: ФСБ поймала трех новых пособников террористов из «Крокуса» ФСБ показала кадры задержания трех новых фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

ФСБ отчиталась о задержании трех новых пособников террористов из «Крокуса». По данным ведомства, мужчины переводили нападавшим деньги на оружие и машину. Одновременно в Дагестане суд арестовал за такое же «финансирование» еще трех предполагаемых пособников террористов. На этом фоне французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж располагает «полезной информацией», которая поможет раскрыть «происхождение и организацию атаки» на «Крокус».

ФСБ задержала трех новых предпoлагаемых пособников теракта в «Крокусе», их нашли в трех разных городах, передал ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«В Моcкве, Екатеринбурге, Омске зaдержаны гражданин России и два инoстранных гражданина — все выходцы из Центрально-Азиатcкого региона», — уточнила служба.

По ее данным, двое подозреваемых переводили террористам деньги на покупку оружия и машины (на которой злоумышленники скрылись с места преступления). Третий «непосредственно участвовал» в вербовке «пособников» теракта и финансировании террористов.

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Shot опубликовал видео задержаний, на записи одного из мужчин повалили на землю, держат за голову и спрашивают: «За что задержан, знаешь?»

«За теракт в «Крокусе», — заикаясь, не с первого раза внятно, произносит неизвестный.

Такой же диалог силовики засняли на камеру с еще одним подозреваемым, державшимся более спокойно.

Судя по видео, одного из новых фигурантов взяли в пригородной местности, его задерживают на фоне частных домов. Другого схватили на улице в городе. Момент задержания последнего не показан, его сразу выводят с руками в наручниках из вертолета на неизвестной площадке.

Задержанного в Омске привезут в Москву, где суд назначит ему меру пресечения, рассказал источник РИА Новости.

Три ареста в Дагестане

Советский районный суд Махачкалы тем временем арестовал трех человек за участие в террористической группировке. Это тоже новые фигуранты дела о теракте в «Крокусе» , они финансировали исполнителей.

Двое из арестованных, как и предполагаемые нападавшие из «Крокуса», граждане Таджикистана. Третий тоже таджик, но успел получить российское гражданство. Возраст арестованных: 25, 26 и 29 лет.

«Находясь на территории РФ, [подозреваемые] вступили в состав группировки, являющейся структурным подразделением международной террористической организации», — указала глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

На одного завели дело за незаконный оборот оружия (ч. 4 ст. 222 УК) и на всех — за участие в террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Мужчины пробудут в СИЗО до 1 июня 2024 года.

У Франции есть данные о теракте

Французский президент Эммануэль Макрон отверг возможность какой-либо причастности Парижа к нападению на «Крокус Сити Холл», а также заявил, что у его страны есть «полезная информация» о теракте, которая поможет раскрыть «происхождение и организацию этой атаки».

Макрон публично сказал об этом во время открытия водного центра парижских Олимпийских игр. Так он прокомментировал вчерашний телефонный разговор министров обороны РФ и Франции, первый с октября 2022 года.

Он добавил, что сам поручил организовать этот контакт с российской стороной в знак солидарности. Министр ВС Франции Себастьен Лекорню и «соответствующие службы», по словам лидера, провели «технический обмен» с российскими коллегами.

Сам министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с Лекорню намекнул на причастность к теракту Франции и заявил об «украинском следе».

Теракт в концертном зале в Красногорске произошел 22 марта. Вооруженные люди открыли стрельбу перед выступлением группы «Пикник», после чего подожгли зал. По последним данным, в результате происшествия погибли 144 человека, более 550 человек пострадали. Всего по делу о теракте задержаны 12 человек. Из них четырех человек считают непосредственными участниками нападения. Все они граждане Таджикистана. Россия считает, что за нападением в концертном зале стоит Украина. В Киеве эти обвинения отвергают. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена в России).