«Возил им оружие»: задержанные в Дагестане боевики признались в причастности к теракту в «Крокусе»

Связь с «Крокусом»
Члены неназванного террористического формирования, задержанные 31 марта в ходе спецоперации в Дагестане, снабжали деньгами и оружием совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.
Как отметили в ведомстве, всего 31 марта в Дагестане задержали четырех человек. Они также готовили в городе Каспийск (пригород Махачкалы) террористический акт в местах скопления людей.
В ФСБ подчеркнули, что преступники успели провести в республике разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и купили автоматическое оружие. По сведениям службы безопасности, злоумышленники планировали выехать за пределы России сразу после совершения теракта.
Члены «радикальной религиозной тусовки»
Как написал Telegram-канал «112», в ходе допроса один из задержанных сообщил, что снабжал участников нападения в концертном зале — переданное оружие перевезли из Махачкалы в подмосковные Мытищи, где сделали схрон.
«Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на «Крокус Сити Холл» в городе Москва», — сказал он.
Каких-либо других подробностей о связи задержанных в Дагестане с напавшими на «Крокус» ФСБ не привела.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) накануне заявил, что ночью 31 марта спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. Их подозревали в причастности к организации терактов. Позднее в тот же день сотрудники службы задержали троих человек. У них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.
Как писала накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, задержанные работали на стройках в Махачкале и Каспийске. Параллельно они занимались операциями с криптовалютой, но их самая активная деятельность — «радикальная религиозная тусовка».
Теракт в «Крокусе»
Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. По последним данным МЧС, в результате теракта пострадали 695 человек, среди них 15 детей. Погибли 144 человека, включая пятерых детей.
По делу о теракте арестованы девять человек. Из них четверо — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни — предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения. Четверо обвиняемых были заключены под стражу до 22 мая по ст. 205 УКР РФ «Террористический акт».
Россия считает, что за нападением в концертном зале стоит Украина. Следственный комитет России сообщил, что на допросах причастные к нападению рассказали о планах поехать в Киев за вознаграждением.
При этом ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена в России). Накануне участники формирования опубликовали отчет объемом в 16 страниц, в котором представили свою интерпретацию событий, связанных с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».