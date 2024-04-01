«Возил им оружие»: задержанные в Дагестане боевики признались в причастности к теракту в «Крокусе» ФСБ: задержанные в Дагестане боевики причастны к теракту в «Крокусе»

В Дагестане 31 марта в ходе спецоперации спецназ ФСБ задержал четырех человек, которые «снабжали деньгами и оружием» устроивших теракт в концертном зале в Подмосковье. На допросе один из них рассказал, что оставлял в схроне в Мытищах оружие для «ребят, которые нападали» на «Крокус Сити Холл». По данным ФСБ, задержанные также готовили теракт в Каспийске. Подробности — в нашем материале.

Связь с «Крокусом»

Члены неназванного террористического формирования, задержанные 31 марта в ходе спецоперации в Дагестане, снабжали деньгами и оружием совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», сообщили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ России.

Как отметили в ведомстве, всего 31 марта в Дагестане задержали четырех человек. Они также готовили в городе Каспийск (пригород Махачкалы) террористический акт в местах скопления людей.

В ФСБ подчеркнули, что преступники успели провести в республике разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и купили автоматическое оружие. По сведениям службы безопасности, злоумышленники планировали выехать за пределы России сразу после совершения теракта.

Члены «радикальной религиозной тусовки»

Как написал Telegram-канал «112», в ходе допроса один из задержанных сообщил, что снабжал участников нападения в концертном зале — переданное оружие перевезли из Махачкалы в подмосковные Мытищи, где сделали схрон.

«Я возил им оружие, этим ребятам, которые нападали на «Крокус Сити Холл» в городе Москва», — сказал он.

Каких-либо других подробностей о связи задержанных в Дагестане с напавшими на «Крокус» ФСБ не привела.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) накануне заявил, что ночью 31 марта спецназ ФСБ заблокировал вооруженных людей в нескольких квартирах в Махачкале и Каспийске. Их подозревали в причастности к организации терактов. Позднее в тот же день сотрудники службы задержали троих человек. У них нашли автоматическое оружие, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство.

Как писала накануне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, задержанные работали на стройках в Махачкале и Каспийске. Параллельно они занимались операциями с криптовалютой, но их самая активная деятельность — «радикальная религиозная тусовка».

Теракт в «Крокусе»

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Вооруженные люди открыли стрельбу перед началом выступления группы «Пикник», после чего подожгли зал. По последним данным МЧС, в результате теракта пострадали 695 человек, среди них 15 детей. Погибли 144 человека, включая пятерых детей.

По делу о теракте арестованы девять человек. Из них четверо — Далерджон Мирзоев, Рачабализода Саидакрами Муродали, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни — предположительно, являлись прямыми исполнителями нападения. Четверо обвиняемых были заключены под стражу до 22 мая по ст. 205 УКР РФ «Террористический акт».

Россия считает, что за нападением в концертном зале стоит Украина. Следственный комитет России сообщил, что на допросах причастные к нападению рассказали о планах поехать в Киев за вознаграждением.

При этом ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ (организация запрещена в России). Накануне участники формирования опубликовали отчет объемом в 16 страниц, в котором представили свою интерпретацию событий, связанных с терактом в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».